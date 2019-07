L’Iran démantèle un réseau d’espionnage de la CIA : Ministère

Cette combinaison de photos publiée par l’agence de presse Tasnim montre des espions de la CIA.

Le ministère iranien des Renseignements a déclaré avoir identifié et détruit un réseau intégré d’agents desservant la CIA au sein du pays.

Le directeur général du contre-espionnage du ministère a déclaré lundi que l’Iran avait capturé 17 espions professionnels travaillant pour le compte de la CIA tout au long de l’année dernière et que certaines des personnes arrêtées avaient été condamnées à mort, selon l’agence de presse Fars.

« Les espions identifiés étaient employés dans des centres du secteur privé sensibles et vitaux dans les domaines économique, nucléaire, infrastructurel, militaire et cyber … où ils ont recueilli des informations classifiées », a déclaré ce responsable non identifié dans un communiqué.

Le responsable a déclaré que les suspects opéraient dans des organisations et institutions clés principalement dans le secteur privé.

Cette photo publiée par l’agence de presse Tasnim montre certains des documents saisis d’espions de la CIA.

Il a noté que la CIA avait recruté ces personnes en les contactant principalement par Internet. D’autres tactiques consistaient à délivrer ou à renouveler des visas des Etats-Unis d’Amérique, à engager des spécialistes iraniens, à fournir le matériel nécessaire et à donner accès à certains participants à des manifestations scientifiques à l’étranger, à envoyer des courriels et des messages via des réseaux sociaux.

Cette photo publiée par l’agence de presse Tasnim montre certains des documents saisis d’espions de la CIA.

Le mois dernier, le ministère du Renseignement iranien a déclaré qu’il avait «pénétré le système de sécurité des Etats-Unis d’Amérique dans le cyberespace.»

La découverte du réseau a été annoncée pour la première fois par Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale du pays, qui avait alors déclaré que le réseau de «cyberespionnage» fonctionnait dans des pays autres que l’Iran et qu’il avait été découvert «il y a quelque temps».»

« Nous avons fourni des informations sur le réseau exposé à d’autres pays alliés dans lesquels il opérait, ce qui a entraîné la mise au jour et le démantèlement du réseau d’officiers de renseignement des Etats-Unis d’Amérique, ainsi que l’arrestation et la condamnation de certains agents de la CIA dans différents pays », a déclaré Shamkhani à Juin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV