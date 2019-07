Halliburton supprime 8% des emplois nord-américains au moment où la fracturation ralentit

Des équipements de production du pétrole en attente sont vus dans un chantier naval d’Halliburton à Williston, dans le Dakota du Nord, en avril. | ANDREW CULLEN / LA SEMAINE MONDIALE DU COMMERCE À VENIR / VIA REUTERS

HOUSTON – Halliburton Co. change de stratégie dans sa plus grande région afin de faire face aux dépenses limitées des clients en réduisant de 8% ses effectifs nord-américains et en mettant de côté les équipements de frack non utilisés.

Le premier fournisseur mondial d’équipements de fracturation hydraulique, y compris des pompes de dynamitage robustes et des silos de stockage de sable, a refusé de révéler aux analystes et aux investisseurs lundi le volume de matériel de pompage sous pression stocké aux États-Unis d’Amérique et au Canada. Le sous-traitant basé à Houston a réduit les effectifs dans la région au deuxième trimestre, tout en conservant à peu près les mêmes effectifs ailleurs, a déclaré la porte-parole Emily Mir.

«Nous sommes conscients du changement de comportement de nos clients nord-américains et nous exécutons un nouveau manuel pour continuer à générer des rendements et des flux de trésorerie disponibles», a déclaré le chef de la direction, Jeff Miller. « Ce qui était le bon livre de jeu il y a plusieurs années, lorsqu’il y avait une cadence et un rythme différents des dépenses des clients, il faut aujourd’hui changer. »

Le consultant du secteur, Rystad Energy, a estimé en février que Halliburton et ses concurrents disposeraient d’un volume de 24,4 millions de chevaux pour la fracturation, mais ne feraient face qu’à une demande de 14,5 millions cette année. Les producteurs de schiste ont réduit leurs dépenses, les investisseurs poussant les entreprises à restituer de l’argent aux actionnaires après le pire effondrement du prix du pétrole survenu il y a cinq ans.

Halliburton, le moins performant de l’indice S & P 500 au cours des 12 derniers mois avant lundi, a été le principal gain de la journée dans le groupe. Les actions ont progressé de 8,3%, soit le plus important gain intra-journalier depuis novembre 2016, et ont augmenté de 6,9% pour atteindre 23,26 $ à 12h14 à New York.

« Félicitations pour avoir été proactif sur les équipements empilés sur ce marché, par opposition à la lutte pour le partage, » a déclaré lundi à l’appel Angie Sedita, analyste chez Goldman Sachs Group Inc.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : the japan times