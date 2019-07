La crise 737 Max de Boeing met les notations de crédit sous risque de dégradation

DALLAS / NEW YORK / CHICAGO – La cote de crédit de Boeing Co. est menacée par l’échec du biréacteur de ligne 737 Max de la société, qui entame un cinquième mois, alors que Moody’s’s Investors Service se joint à Fitch Ratings pour lancer un avertissement.

Le logo de Boeing apparaît lundi au-dessus d’un poste de traite sur le parquet de la Bourse de New York. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mercredi. | AP

Le constructeur d’avions est confronté à un déficit de trésorerie de 5 milliards de dollars cette année alors qu’il continue à produire des avions qu’il ne pourra pas livrer avant que les régulateurs du monde entier n’autorisent le Max à reprendre ses vols commerciaux, a déclaré Moody’s aujourd’hui dans un communiqué. Comme Fitch, Moody’s a affirmé que Boeing se classait au sixième rang en termes de qualité des investissements tout en réduisant les perspectives à des perspectives négatives.

«Les risques financiers liés au profil de l’entreprise avant l’enracinement ont considérablement augmenté, et la résolution et l’impact ultime pour Boeing, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation, restent inconnus», a déclaré Moody’s.

La mise en terre du biréacteur le plus vendu de Boeing va réduire les marges d’exploitation pour les années à venir, tout en posant un défi important en matière de relations publiques qui se poursuivra l’année prochaine et au-delà, a déclaré Fitch plus tôt dans la journée. L’incertitude entourant la remise en service du Max et le « défi logistique croissant » de la reconstitution d’avions en stationnement menacent le crédit de Boeing, a déclaré Fitch. La compagnie risque également de faire des concessions plus coûteuses aux compagnies aériennes.

Les obligations de Boeing étaient inchangées après les rapports de Fitch et Moody. Le coût pour protéger sa dette contre le défaut de paiement pendant cinq ans a augmenté de 1,6 point de base, selon le fournisseur de données CMA.

L’obligation de référence du fabricant de 10 ans s’est négociée à la hausse depuis le crash du jet d’Ethiopian Airlines du 10 mars, deuxième accident de Max en cinq mois. Les billets ont été cités pour la dernière fois à 103 cents par dollar, selon Trace. Boeing a été en mesure de vendre une nouvelle dette de 3,5 milliards de dollars en avril, ce qui a permis d’accroître la taille de la transaction malgré la forte demande.

Les actions ont chuté de 1% à 373,42 $ à la clôture à New York.

Les régulateurs du monde entier ont interdit au Max de voler en mars après le crash de l’Ethiopie. Au total, 346 personnes sont décédées dans les deux accidents.

La semaine dernière, Boeing a annoncé une charge après impôts de 4,9 milliards de dollars destinée à couvrir la contrepartie potentielle des clients Max contraints d’annuler des milliers de vols ou d’aligner des avions de remplacement.

S & P Global Ratings a déclaré la semaine dernière que les frais, qui s’élevaient à 5,6 milliards de dollars avant impôts, n’affecteraient pas les notations de crédit de Boeing. Mais S & P a averti que des effets plus dommageables sur les finances de la société ou une « perte substantielle » de part de marché pour la 737 pourraient justifier une dégradation de la notation.

Comme S & P, Fitch attribue à Boeing la note de A. Moody’s le classe à un niveau équivalent de A2.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : the japan times