L’Iran a des drones intercontinentaux, il les utilisera si nécessaire: chef de la marine

Le Commandant de la Marine, le Contre-amiral Hossein Khanzadi, a déclaré que l’Iran était en possession de drones intercontinentaux et qu’il les mettra certainement à profit si une mission à longue distance se révélait nécessaire.

Expliquant les capacités des drones iraniens dans une interview publiée mardi par le Club des jeunes journalistes (CJJ), Khanzadi a déclaré que le pays surveillait les navires des Etats-Unis d’Amérique dans le golfe Persique et possédait « des images complètes et une grande archive des mouvements quotidiens et instantanés » ”Des navires appartenant aux États-Unis d’Amérique et ses alliés.

« Nous pouvons courageusement déclarer que nous observons point par point tous les navires ennemis, en particulier les Américains, jusqu’au point de leur entrée dans la région », a-t-il déclaré, ajoutant que les forces armées iraniennes possédaient également des informations sur le type de mission leur conduite dans la région.

Khanzadi s’est également plaint du fait que les navires ennemis créent «une grave insécurité» en «pratiquant une navigation sans but et un comportement hypocrite» dans la région.

«Nos drones surveillent leurs bateaux et navires de guerre dès leur arrivée et le processus de surveillance se poursuit jusqu’à ce qu’ils naviguent dans le golfe Persique et la mer d’Oman. Leur comportement dans le golfe Persique, qui fait partie de notre identité et de notre arrière-cour, est pleinement surveillé sur la base du droit international et des réglementations de l’aviation», a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, l’Iran fabrique des drones en tant qu’équipement militaire à faible coût pour surveiller la région.

Interrogé sur les drones pour les missions intercontinentales, le chef de la marine iranienne a déclaré: « Oui, nous avons maintenant ce type de drones et nous les utiliserons certainement si nécessaire. »

Il a également critiqué la saisie par le Royaume-Uni du supertanker iranien Grace 1 dans le détroit de Gibraltar le 4 juin, ajoutant que l’ère du « harcèlement » en mer était révolue et que les intérêts et la souveraineté de toutes les nations devaient être respectés.

Il a en outre évoqué la manœuvre dangereuse du 19 juin dernier menée par le pétrolier Stena Impero sous pavillon britannique dans le détroit d’Hormuz, qui avait conduit à sa détention par le corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) de l’Iran.

Le pétrolier britannique, a déclaré Khanzadi, a violé le droit maritime iranien et international, est entré dans le détroit d’Hormuz par une voie de sortie très fréquentée, a désactivé ses traqueurs et avait des documents incomplets.

« Contrairement aux Britanniques, les forces armées iraniennes, y compris la marine, ont agi dans le respect du droit maritime iranien et des règles maritimes internationales lors des détentions mutuelles de navires », a-t-il noté.

«L’ennemi nous observe à certains endroits, mais il n’est pas capable de le faire à d’autres endroits. L’ennemi devrait attendre une surprise des zones où il ne peut pas nous voir», a-t-il averti.

Nouvelles révélations sur la conspiration britannique sur le pétrolier iranien

La position britannique sur Grace 1 s’effondre

La ligne officielle britannique sur le super-pétrolier Grace 1 se défait rapidement. Au cours de la séance d’hier à la Chambre des communes, un important ministre fantôme du travail a miné la position du gouvernement.

Répondant à la déclaration officielle du ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, sur le problème des pétroliers, Fabian Hamilton, ministre fantôme de la Paix et du Désarmement, a révélé que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique avait fait pression pour la capture de Grace 1.

Citant le journal espagnol El Pais, Hamilton a déclaré que les États-Unis d’Amérique avaient alerté le gouvernement espagnol 48 heures avant le passage du super-pétrolier battant pavillon panaméen dans le détroit de Gibraltar.

Hamilton a ensuite largué une bombe. Il a révélé que le gouvernement de Gibraltar avait adopté une nouvelle législation 36 heures avant le passage de Grace 1, afin d’améliorer la situation juridique en vue de la détention du super-pétrolier transportant du pétrole brut iranien.

La nouvelle entrée d’un député britannique a déjà porté gravement atteinte à la prétention fallacieuse du gouvernement britannique d’agir au nom des sanctions de l’UE contre la Syrie.

Non seulement l’UE n’avait pas approuvé l’action britannique, mais l’Iran n’appartenant pas à l’UE, les lois et politiques du bloc ne lui sont pas applicables.

Et c’est, si nous acceptons les affirmations des Etats-Unis d’Amérique et de la Grande-Bretagne, que la destination finale de Grace 1 était la raffinerie de pétrole de Banias en Syrie. L’Iran a nié ces accusations.

En outre, Hamilton a révélé que le soi-disant gouvernement de Gibraltar avait introduit une « nouvelle » législation pour renforcer sa position juridique, démolissant complètement la revendication de légalité et de respect de la procédure du Royaume-Uni.

Il est maintenant clair que le cadre juridique mentionné par Jeremy Hunt et ses collègues était artificiellement conçu et motivé par des considérations politiques.

Même en Grande-Bretagne, il est largement admis que toute cette mascarade est conçue pour dissimuler les véritables motivations de la saisie illégale du Grace 1: c’est soutenir la politique de «pression maximale» de l’administration Trump sur l’Iran et aggraver les tensions dans le golfe Persique.

