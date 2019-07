Zoom Afrique du 24 juillet 2019

En attendant, cette région de l’Est qui est aussi en proie à la maladie d’Ebola, se voit maintenant devenir de plus en plus la proie des groupes terroristes à la solde occidentale. La RDC, qui est stratégiquement bien placée en plein centre du continent africain, pourrait permettre une énorme marche de manœuvre pour les États-Unis qui tentent coûte que coûte de reconquérir le continent africain et d’en contrôler les différents couloirs stratégiques, qu’en l’occurrence la Chine compte utiliser dans son projet de nouvelle route de la Soie.

Certains experts affirment aussi que l’Occident prépare le terrain pour l’arrivée des groupes terroristes afin de pouvoir justifier une présence militaire massive, comme dans le Sahel et surtout comme au Mozambique. Car en effet, le Mozambique, un pays riche en gaz, qui attire de plus en plus l’attention des pays occidentaux dont la France et l’Italie qui souhaitent transformer ce pays en un Qatar africain, est donc désormais en proie à des attaques de Daech, ce supplétif du camp occidental qui rentre dans la scène. En RDC, cette rentrée en scène de Daech justifie surtout une présence militaire directe au sein du pays. Les conflits ne risquent pas de s’arrêter tant que Washington n’aura pas obtenu un contrôle totale du pays comme dans le Niger.

Selon une ­source au sein de la MONUSCO, la mission de l’ONU en RDC qui est très présente dans le pays, et dont le mandat a été prolongé fin mars 2019 jusqu’au mois de décembre, a fermé plusieurs bases, notamment celles de Kisangani, Lumumbashi et Dungu. La base de Goma, quant à elle, a subi une large diminution de ses effectifs, avec comme justification du manquement de budget. Ce qu’il fait qu’il sont inattaquable sur la diminution des effectifs, surtout en zone classée conflictuelle, dans l’Est de la RDC. Cette source a aussi affirmé que des attaques avaient eu lieu, mais que la MONUSCO ne faisait rien pour y mettre un terme.

Mali: un remake de l’attaque de Sévaré, à Gao

Au Mali, un remake de l’attaque de Sévaré a eu lieu à Gao. Un véhicule a explosé à l’entrée de la grande base militaire française à Gao dans le nord-est du Mali, faisant plusieurs blessés militaires et civils, selon les autorités des armées concernées.

Cette base militaire est partagée par les militaires français de la force Barkhane mais aussi celle de la MINUSMA.

« Deux militaires estoniens et un militaire français, blessés, demeurent hospitalisés » sur la base de Gao mais « leur état n’inspire pas d’inquiétude », a-t-il ajouté. Le précédent bilan donné côté français lundi soir faisait état de « trois blessés français et estoniens », sans plus de précision.

Le ministère estonien de La Défense a, quant à lui, parlé de cinq soldats estoniens blessés. Ce qui fait que le bilan de cette attaque est encore incertain.

Une cinquantaine de militaires estoniens assurent à Gao des missions de patrouille et de protection des installations de l’opération Barkhane, qui mobilise 4.500 Français au Sahel et dont la principale emprise militaire au Mali est située à Gao.

Deux civils maliens auraient également été blessés dans l’attaque, selon l’état-major français.

« Deux personnes étaient à bord du véhicule-suicide qui arborait les couleurs de la MINUSMA », a précisé mardi le porte-parole de l’état-major français, confirmant partiellement des informations de source sécuritaire malienne, selon lesquelles « il y avait au moins trois kamikazes dans le véhicule piégé » qui était « peint aux couleurs des véhicules de l’ONU ».

L’un des assaillants, vêtu d’un uniforme rappelant celui des forces armées maliennes, « a été neutralisé par les gardes après être sorti du véhicule armé et faisant des gestes agressifs », selon le colonel Barbry. Le second individu est mort dans l’explosion de la voiture piégée.

Selon l’état-major français, le véhicule s’est d’abord présenté à l’entrée du camp des FAMA, devant lequel se trouvait une longue file de voitures. Les attaquants se sont alors rabattus sur la porte principale de la base côté français.

Comme le false flag de Sévaré en juin 2018 qui avait justifié le transfert du QG du G5 Sahel à Bamako, est-ce un nouveau false flag pour transférer cette base militaire dans une autre région plus au sud ?

Dernièrement, en vue du déploiement des forces spéciales britanniques et canadiennes, cette base militaire n’aurait pas la capacité à recevoir ce nouveau contingent militaire au sein de son infrastructure. Ce qui fait qu’un redéploiement dans une zone plus stratégique et plus apte à provoquer le plan de démembrement du Grand Mali devrait être plus approprié.

Tout comme l’attaque de Sévaré, qui a permis au QG du G5 Sahel de se redéployer plus dans le sud à Bamako, il semblerait que toutes ­­­les bases militaires iront se redéployer dans le sud du pays, là ou elles seront entièrement sécurisées. Tout comme dans le Nord, le but est de laisser les zones du centre en conflit, et continuer à envoyer des mercenaires pour massacrer des populations pour ainsi faire croire à des conflits interethniques et obliger la communauté internationale et même le peuple malien à opter pour un démembrement du pays.

La région du Nord a été déstabilisée et les militaires occidentaux sont descendu pour se redéployer dans le centre pour répéter la même opération. Le conflit est donc descendu dans le centre. Et ce nouveau false flag devrait entraîner un redéploiement de la grande base militaire de Gao plus vers le sud du pays. ­­

Lorsque c’est l’armée nationale qui est touchée par des attaques de terroristes à la solde occidentale, ont parle de plusieurs dizaines de mort. Lorsque ce sont les troupes d’occupation occidentale, on ne parle que de 2 ou 3 blessés dont l’état reste stable.

La population malienne a déjà vu ce genre d’opération, et c’est le même schéma qui se répète. Le plan de démembrement n’est pas encore entièrement mis en place dans la zone du Nord du pays, et il ne le sera pas non plus dans le centre du Mali, car la population ne veut pas d’un démembrement de leur patrie, qu’il défende sans tomber dans les pièges grossiers des Occidentaux.

Cameroun: un fédéralisme pour le pays sous le modèle Suisse/allemand

L’armée nationale camerounaise subit une campagne médiatique de dénigrement depuis le début de la crise provoquée par la minorité de séparatiste anglophone pilotée de l’extérieur. ­Deux éléments des forces de sécurité camerounaises ont été blessés ce matin dans une embuscade préparée par des séparatistes dans la région camerounaise du Sud-Ouest.

Les accrochages se sont produits, tôt mercredi matin, dans la localité de Malende, située dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du département.

Selon un témoin, la descente des forces de défense camerounaises a été faite à la suite d’une information qui faisait cas de la présence des séparatistes dans la localité. Ces séparatistes armés planifiaient des attaques.

Les militaires blessés sont actuellement soignés dans un hôpital.

Fin 2017, après un an de protestation, une minorité de séparatistes anglophones, pilotée depuis l’extérieur, ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, le Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre d’un violent conflit armé. Des combats opposent régulièrement l’armée, déployée en nombre, à ces groupes de séparatistes armés qui, cachés dans la forêt, attaquent gendarmeries et écoles et multiplient les kidnappings.

D’un autre côté, les pressions occidentales pèsent toujours sur l’Etat camerounais. ­Le but est de forcer l’Etat de se mettre à la table des négociations avec la minorité séparatiste anglophone, afin qu’il gagne une légitimité aux yeux de­­­­ la communauté internationale. Ce que le gouvernement camerounais refuse toujours. Ce qui fait que des acteurs comme la Suisse ou même l’Allemagne entrent en scène pour endosser la casquette de médiateur. Le point en commun entre ces deux pays occidentaux, c’est leur fédéralisme.

En effet, le but des Occidentaux est de transformer le Cameroun en un État fédéral. L’un des buts de la manœuvre allemande et suisse serait de montrer au peuple camerounais qu’une fédération fonctionne très bien pour l’Allemagne et pour la Suisse, donc pourquoi pas pour le Cameroun.

Ce modèle de fédéralisme à l’occidentale est loin d’avoir le feu de la population qui a bien prouvé son attachement à l’unité de l’Etat et à la cohésion nationale. La crise anglophone créée de toutes pièces pour provoquer la guerre civile a ainsi lamentablement échoué, tout comme les ingérences des États-Unis qui, par le biais de ses agents, ne cessent de prêcher le modèle fédéral à l’américaine. D’où peut être l’entrée en scène du facteur suisse ou allemand sur la scène camerounaise. Soit deux régimes politiques à caractère fédéral qui font trop parler d’eux ces temps-ci au Cameroun. Sujet à cogiter…

Source: Press TV

Journal du 24 juillet 2019