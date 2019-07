Apocalypse économique à la fin de 2019? « La bombe peut exploser n’importe où »

CC0 / Pixabay

Les tensions dans le commerce mondial pourraient provoquer une récession économique d’ici la fin de 2019, prédit l’agence de notation de crédit russe ACRA. Il y a de plus en plus de signes d’un désastre imminent et les prédictions apocalyptiques ne semblent plus aussi incroyables.

« La faible probabilité d’une résolution rapide du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis d’Amérique, ainsi que la menace d’une limitation des échanges de Washington avec le Mexique et d’autres pays, suggère que les tendances cycliques négatives observées dans l’économie des Etats-Unis d’Amérique depuis le début de l’année conduit à une stagnation ou une récession dans certains pays développés en 2019-2020″, indique l’étude ACRA publiée le 23 juillet.

Le nouveau cycle économique, inévitablement suivi d’une récession mondiale, touche à sa fin. Cela signifie que les perturbations mondiales approchent, ce qui affectera tout le monde. La bombe peut exploser n’importe où, prévient Olga Samofálova, une chroniqueuse du journal russe Vzglyad.

Il y a un an, Nouriel Roubini, professeur d’économie à l’Université de New York, et l’économiste italien Brunello Rosa, ont identifié 10 risques potentiels pouvant déclencher une récession mondiale en 2020. Neuf de ces risques persistent aujourd’hui, a déclaré Roubini cette année. .

En général, les économistes identifient plusieurs endroits dans le monde où un cygne noir pourrait arriver, c’est-à-dire un événement négatif inattendu et de grande portée qui conduit à un effondrement et à une récession qui détruit l’économie des pays les uns après les autres comme un château de cartes, explique Samofálova.

Les Etats-Unis d’Amérique

Le coup peut venir des États-Unis d’Amérique. Doug Casey a déclaré que l’économie des Etats-Unis d’Amérique est un château de cartes fragile construit sur des sables mouvants et que le tsunami approche déjà.

De nombreux économistes ont donné l’alarme. Les craintes sont principalement causées par la guerre commerciale entre les États-Unis d’Amérique et la Chine, qui a entraîné une refonte des marchés mondiaux. L’aggravation de la lutte entraînera un ralentissement de l’économie mondiale, une baisse de la demande en ressources énergétiques, des problèmes dans le secteur bancaire et, finalement, un effondrement mondial, a déclaré le chroniqueur de Vzglyad.

Les experts de l’ACRA estiment que la guerre commerciale entraînera déjà une chute de l’économie des Etats-Unis d’Amérique de 0,7% en 2020.

L’inversion de la courbe des rendements est un autre signe d’une crise imminente aux États-Unis d’Amérique. Il s’agit d’une situation inhabituelle lorsque le rendement des obligations à long terme est inférieur à celui des titres à court terme. Il est considéré comme le présage le plus exact du début de la crise économique dans le pays.

Dans le même temps, le danger réside dans les actions du président des Etats-Unis d’Amérique envers, par exemple, l’Iran, a déclaré Samofálova. Pour atteindre plus de popularité, Donald Trump peut provoquer une véritable crise extérieure, provoquer un choc pétrolier qui mènera sans aucun doute le monde à la crise.

Chine

Les problèmes pourraient aussi venir de la Chine. L’un des risques qu’une récession pourrait entraîner en 2020 est la guerre commerciale et technologique avec les États-Unis d’Amérique, a déclaré Roubini.

Si les États-Unis d’Amérique imposent des droits de douane de 300 milliards de dollars et interdisent à Huawei et aux autres sociétés chinoises d’utiliser des composants des Etats-Unis d’Amérique, Pékin réagira également par des mesures extrêmes. Par exemple, cela priverait les entreprises des Etats-Unis d’Amérique de terres rares, nécessaires dans divers secteurs, y compris la défense, ou fermerait son marché aux entreprises transnationales des Etats-Unis d’Amérique telles que Apple.

Ce serait un choc insupportable pour les marchés. Une nouvelle escalade de cette guerre poussera le monde à la récession, indépendamment de ce que font les grandes Banques centrales, a déclaré Roubini.

Les économistes craignent qu’à un moment donné la Chine connaisse un net ralentissement de l’économie, dont les conséquences seront imprévisibles, bien que manifestement catastrophiques. Cela peut entraîner une chute brutale des prix des produits de base. D’autre part, les pays développés vont également souffrir car, au cours des 10 dernières années, ils ont commencé à vendre activement leurs produits à la classe moyenne chinoise, note Samofálova.

L’ACRA estime que si l’économie des Etats-Unis d’Amérique tombe en récession l’année prochaine, le géant asiatique affichera un taux de croissance minimal sur 25 ans de 4% seulement.

Europe

L’Europe peut aussi être une source de problèmes. Le principal danger économique provient de l’arrivée de Boris Johnson à la position de Premier ministre britannique. Soutenir le Brexit à tout prix, même sans accord avec l’Union européenne. Les marchés sont effrayés par ces changements, la monnaie européenne est également touchée, de même que la livre sterling. En revanche, les prix de l’or montent pendant que les investisseurs fuient dans un refuge sûr de peur d’un orage, analyse le chroniqueur.

Anatoli Kaletski, économiste principal chez Gavekal Dragonomics, estime que l’Europe représente une menace beaucoup plus sérieuse pour l’économie mondiale que les États-Unis d’Amérique et la Chine.

Selon lui, l’Europe innocente sera la principale victime de la guerre commerciale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine pour les mêmes raisons qu’elle a souffert de la crise de 2008 plus que les États-Unis d’Amérique eux-mêmes, où la récession a commencé. Selon l’économiste, l’Europe revient à prendre les mauvaises décisions en économisant sur tout.

La russie

En ce qui concerne la Russie, à tous les risques globaux sont également ajoutés les interne, parmi eux la crise hypothécaire. Cependant, ils sont actuellement sous le contrôle de la Banque centrale.

La seconde est le risque de nouvelles sanctions contre la Russie. Les experts de l’ACRA ont réduit la probabilité d’introduire de nouvelles sanctions économiques contre le pays.

Cependant, les perturbations mondiales causées par la guerre commerciale et le ralentissement de la croissance économique mondiale entraveront la croissance de la demande de produits d’exportation russes traditionnels.

