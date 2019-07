La Chine remporte des contrats lucratifs pour le raffinage de l’or en Afrique

© Sputnik / Павел Лисицын

Pékin a récemment renforcé ses réserves d’or, occupant une position de leader aux côtés de la Russie en termes d’acquisition d’or en 2018 et au premier semestre de 2019.

La Tanzanie, quatrième producteur d’or sur le continent africain après le Ghana, le Mali et l’Afrique du Sud, a passé des contrats avec des entreprises chinoises pour la construction d’une fonderie d’or et de deux raffineries d’or dans le pays, a déclaré à Reuters le ministre des Minéraux Doto Biteko. Il a noté que la décision avait été prise après « une évaluation minutieuse de la capacité financière et de l’historique des sociétés ».

La prochaine étape consistera à autoriser la construction de grandes mines d’or, qui seront attribuées à deux sociétés. Chacun des gagnants investira environ 100 millions de dollars, a ajouté le ministre. Le pays espère augmenter sa production d’or et les recettes publiques tirées de sa vente en attirant des entreprises étrangères pour la tâche.

Le gouvernement tanzanien a pris des mesures pour augmenter les revenus tirés de ses richesses naturelles, mais jusqu’à présent, une partie importante de l’or extrait est toujours passée clandestinement hors du pays.

La Chine a récemment augmenté ses réserves d’or, devenant le deuxième acheteur de ce métal précieux en 2018 et 2019 après la Russie. La Banque centrale russe a acheté 18,7 tonnes rien qu’en mars 2019, portant les réserves à 2 170 tonnes, tandis que la Chine a acheté 10,21 tonnes le même mois, portant ses réserves à 1 900 tonnes. L’Inde a également suivi les pas de la Russie et de la Chine, achetant 8,2 tonnes en 2019, portant les réserves à 46,7 tonnes.

