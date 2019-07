L’ingénieur Greg Coppola a fait la une de la presse internationale le 25 juillet en sonnant l’alarme sur le parti pris politique de Google et ses répercussions potentielles sur des événements sociaux tels que les élections nationales, soulignant que «les algorithmes du géant de la technologie ne s’écrivent pas eux-mêmes».

CC BY 2.0 / Robert Scoble / Logo Google dans le bâtiment43

Greg Coppola, qui prétend travailler pour Google depuis 2014 et a révélé que Big Tech se confondait avec la politique lors d’une conversation à la bombe avec Project Veritas, a été mis en congé administratif quelques heures à peine après la parution de son entretien vidéo, a rapporté le conservateur à but non lucratif dans une mise à jour sur l’article de Coppola. Google n’a pas encore commenté le rapport de licenciement.

En réponse à cette mesure de représailles apparente, Coppola a créé un compte GoFundMe dans le but de collecter 16 000 DEUA (dollars des Etats-Unis d’Amérique) pour couvrir ses dépenses en cas de licenciement pour « avoir exprimé son inquiétude à l’idée que de grandes technologies prennent part aux élections », ce qui « va probablement » se produire.

Coppola, ingénieur principal en informatique chez Google qui travaille sur les problèmes d’intelligence artificielle et l’assistant Google, selon Project Veritas, a accepté d’être enregistré par l’organisation de James O’Keefe. Il a mis en garde contre le parti pris politique qui, selon lui, est intégré aux algorithmes de Google: «Je sais juste comment sont les algorithmes. Ils ne s’écrivent pas eux-mêmes. Nous leur écrivons pour faire ce que nous voulons qu’ils fassent», a-t-il déclaré avec émotion, après avoir raconté ses cinq années d’expérience professionnelle au service du géant de la technologie.

Se référant au témoignage du PDG de Google, Sundar Pichai, devant le Congrès des Etats-Unis d’Amérique en décembre 2018, selon lequel le moteur de recherche est impartial dans la façon dont il administre et gère les requêtes, Coppola a qualifié la réclamation de « ridicule ».

Tout en admettant «beaucoup de respect» pour Pichai, né en Inde, en tant que PDG, Coppola a déclaré:

«Je pense que c’est ridicule de dire qu’il n’y a pas de parti pris. Je pense que tous ceux qui soutiennent autre chose que les démocrates, tous ceux qui sont pro-Trump ou qui s’écartent de quelque manière que ce soit de ce que CNN et le New York Times poussent, remarquent à quel point c’est dommage».

Il a continué en soulignant que la montée de Donald Trump et sa victoire à la course à la présidence étaient le tournant décisif de la question des partis pris politiques.

« Selon l’opinion des démocrates et des médias, quiconque appréciait Donald Trump était un raciste … », a-t-il déclaré. Il a ajouté que tout le monde était au courant, et que « tout le monde dans le domaine de l’informatique croyait fondamentalement cela » généralisant ainsi sur l’attitude de Big Tech à l’époque.

Suite aux récents développements liés à Google, une question se pose de savoir si Coppola sera licencié. Selon un reportage de Newsbusters, si Coppola devait être renvoyé, comme il s’y attendait, « il sera la troisième victime publique du penchant inhérent de Google pour les ingénieurs conservateurs ».

Dans une déclaration à The Daily Wire, le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, a décrit le moment comme une preuve supplémentaire que « le barrage est en panne » sur la question de biais du Big Tech. La dernière interview est encore une autre d’une série d’articles sur la bombe publiés par Project Veritas, qui a mené une série d’enquêtes sur Google.

Le mois dernier, un document divulgué de la société de technologie indiquait qu’un employé de Google et un membre du groupe « transparence-éthique » de Google qualifiaient de « nazis » des commentateurs conservateurs et libertaires, notamment Dennis Prager et Ben Shapiro. Le document divulgué semble aller à l’encontre de l’affirmation de la haute direction de Google, Jen Gennai, selon laquelle Google «n’a aucune notion d’idéologie politique dans son classement de recherche».

«Google a indiqué à plusieurs reprises qu’il fonctionnait comme une source d’informations fiable, sans égard au point de vue politique. En fait, Google n’a aucune notion d’idéologie politique dans son classement», a commenté Jen Gennai peu après.

Un autre article d’investigation également publié en juin incluait une vidéo sous couverture d’un cadre supérieur de Google, le témoignage d’un initié présumé de Google, ainsi qu’une fuite de documents montrant les plans de Google visant à affecter l’issue des élections de 2020 et à « prévenir » la prochaine « situation Trump ».

Dans un article séparé de Project Veritas, la publication détaillait un document obtenu d’un prétendu initié de YouTube montrant que le contenu politique avait été manipulé lors des élections irlandaises, à savoir un ensemble de termes mis en liste noire par YouTube, qui fonctionnait désormais comme l’une des filiales de Google.

Si cet article vous a plu, partagez-le avec vos amis!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News