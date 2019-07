Image d’archive

« Nous pensons que dans les décennies à venir, l’économie mondiale passera de la domination du dollar des Etats-Unis d’Amérique à un système dans lequel l’Asie exerce un plus grand pouvoir », a déclaré un stratège de JPMorgan Chase.

Craig Cohen, stratège à la JPMorgan Chase Bank, craint que le dollar ne perde son statut de principale monnaie de réserve au cours des prochaines décennies, en raison de la puissance croissante des économies asiatiques.

Dans un article récent, l’analyste rappelle que le dollar « est la devise de réserve dominante dans le monde depuis près d’un siècle », mais prédit qu’il « pourrait perdre » cette condition et se déprécier à moyen terme pour des « raisons structurelles, aussi bien quant aux empêchements cycliques ».

Vers « un plus grand pouvoir » de l’Asie

Dans ce sens, le stratège explique que de nombreuses autres monnaies ont perdu au cours de l’histoire leur domination en raison de la modification des centres économiques mondiaux qui se dirigent maintenant vers l’Asie, la Chine se trouvant «à l’épicentre» de cette transformation économique.

Au-delà de la Chine elle-même, l’expert souligne que la zone économique asiatique dans son ensemble s’étend de la péninsule arabique et de la Turquie à l’ouest au Japon et à la Nouvelle-Zélande à l’est et de la Russie au nord à l’Australie au sud. – elle représente les deux tiers de la croissance économique mondiale et 50% du PIB mondial.

Le pouvoir d’achat croissant de la région augmentera le nombre de transactions en devises autres que le dollar, érodant ainsi son statut actuel et jetant les bases de son remplacement en tant que monnaie internationale dominante, affirme le stratège.

« En d’autres termes, nous pensons que dans les décennies à venir, l’économie mondiale passera de la domination du dollar des Etats-Unis d’Amérique à un système dans lequel l’Asie exerce un plus grand pouvoir », conclut Cohen, qui recommande de diversifier les portefeuilles d’investissement avec les autres monnaies et avec des métaux précieux.

