Le leader provisoire des prières du vendredi en Iran, Ahmad Khatami, a critiqué les récentes actions du Royaume-Uni contre la République islamique, affirmant qu’elles rappellent l’époque du colonialisme britannique, lorsque le pays se mêlait activement des affaires intérieures de l’Iran. Le clerc a déclaré que le Royaume-Uni, qu’il a qualifié de « renard colonial sournois », a uni ses forces aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de ses « sanctions injustes contre la nation iranienne ».

Khatami a salué la décision de l’Iran de réduire certains de ses engagements dans le cadre de l’accord sur le nucléaire et a appelé à ce que la prochaine étape soit encore plus significative si l’UE ne parvient pas à rendre effectif son mécanisme conçu pour contourner les sanctions des Etats-Unis d’Amérique contre l’Iran.

« Les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe ont violé l’accord nucléaire et demandent instamment à l’Iran de rester attaché à l’accord nucléaire. Ce qu’il convient de faire, c’est ce que le gouvernement iranien a fait, à savoir réduire son engagement nucléaire et prendre les mesures qui s’imposent. les Iraniens veulent », a-t-il déclaré.