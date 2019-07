Zoom Afrique du 26 juillet 2019

Dans ce numéro de Zoom Afrique :

L’actualité en Afrique :

La Côte d’Ivoire signe un mémorandum d’entente pour renforcer sa coopération avec la Russie

Vers une nationalisation de Kenya Airways

Mali : Cora élargit ses propriétés de prospection dans la ceinture Yanfolila

Les analyses de la rédaction :

La Russie lève ses sanctions à l’encontre de l’Érythrée

Coup de théâtre de Moscou dans la Corne. Alors que les Américains font tout pour rallier à leur cause l’Érythrée, Poutine lance un pavé dans la mare.

Gels des avoirs, embargo sur les armes, interdiction de séjour dans des pays occidentaux pour les hauts responsables… Depuis bientôt dix ans, l’Érythrée, que l’on surnomme « la Corée du Nord de l’Afrique de l’Est », est sous les sanctions d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Vladimir Poutine, président de la Russie, vient de signer un décret pour lever les sanctions à l’encontre du pays d’Isaias Afwerki, avec presque… un an de retard !

C’est le portail juridique du Kremlin qui publie l’information sur son site. Ce lundi 22 juillet, Vladimir Poutine a signé le décret présidentiel pour faire lever les sanctions de la Russie à l’encontre de l’Érythrée. Par cet acte, l’actuel président russe annule un décret signé par son prédécesseur Dimitri Medvedev pour entériner des sanctions votées par la résolution 1907 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le 23 décembre 2010, réuni à New York, le Conseil de sécurité décide de sévir contre le soutien présumé de l’Érythrée, dirigée depuis son indépendance par Isiais Afwerki, aux rebelles Shebabs en Somalie. En dépit des dénégations d’Asmara, alors au bord d’une reprise des hostilités avec son voisin éthiopien, la communauté internationale adopte le régime de sanctions strictes. En plus d’autres sanctions, le Conseil de sécurité se met d’accord pour imposer un embargo sur les armes, des interdictions de voyage et de séjour à de hauts responsables, un gel des avoirs d’une liste de personnalités haut placées.

Il faut dire que l’Érythrée n’a pas toujours été en odeur de sainteté dans les couloirs des organisations internationales. Ancienne colonie britannique plus tard annexée à l’Éthiopie, elle obtient son indépendance en 1993 après une guerre portée par le mouvement de libération du pays. Régulièrement épinglée par les ONG internationales qui dénoncent des emprisonnements arbitraires ou de possibles crimes contre l’humanité, l’Érythrée n’a connu qu’Isaias Afwerki comme président, qui a installé une autocratie valant à son pays l’appellation de « Corée du Nord de l’Afrique de l’Est ».

Peu à peu, Asmara se refait une nouvelle image, notamment grâce à l’ouverture envers Addis-Abeba avec qui elle a signé en juillet 2018 un accord de paix avant de renforcer ses liens de coopération diplomatique, politique et même économique. Du côté russe où l’on a plaidé pour une levée des sanctions pour encourager les efforts de paix d’Asmara, l’acte signé par Vladimir Poutine arrive pourtant bien en retard.

Le Conseil de sécurité a décidé de lever le régime des sanctions de la résolution 1907 en novembre 2018. La Russie semble ne s’être exécutée que près de neuf mois plus tard. Certains commentateurs y voient même un moyen de cultiver son influence dans la Corne de l’Afrique, devenue un enjeu stratégique pour toutes les puissances.

Stratégie : les visées de l’Inde en Afrique de l’Ouest se précisent

L’Inde en veut vraisemblablement plus en Afrique de l’Ouest. Pour sa première mini-tournée sur le continent, le président indien, Ram Nath Kovind, se déplacera dans l’Ouest africain à compter du 28 juillet. Il se rendra précisément au Bénin, en Gambie et en Guinée-Conakry. Au menu : plusieurs accords de partenariat.

Ram Nath Kovind sera en mini-tournée ouest-africaine à compter du 28 juillet. Une première pour le président indien en poste depuis juillet 2017. Il se rendra précisément au Bénin, en Gambie et en Guinée Conakry, pour des visites de travail. Plusieurs rencontres sont prévues, notamment avec ses homologues Patrice Talon, Alpha Condé et Adama Barrow.

Kovind arrive également avec une délégation composée d’officiels, mais également d’hommes d’affaires en vue de nouer de nouveaux partenariats avec ces trois pays dans le but de renforcer notamment leur coopération économique.

Au Bénin, l’Inde est l’un des principaux partenaires économiques. Depuis 2009, New Delhi met également à disposition de ce pays d’Afrique de l’Ouest des lignes de crédit visant à répondre notamment aux défis de l’agriculture. Et selon un document du ministère béninois des Affaires étrangères, « près de 230 sociétés indiennes exercent des activités dans le pays, dont 165 dans la vente au détail de textile, de riz, de noix de cajou, de ferraille et de produits électroniques, ainsi que d’aliments et de produits courant dans des libre-services ».

En Gambie, le commerce avec l’Inde avoisine les 190 millions de dollars. Mais ici, l’Inde a également beaucoup gagné en influence récemment, avec notamment l’octroi de lignes de crédit pour la réalisation d’importants projets structurels, mais aussi dans le cadre de la construction du complexe de l’Assemblée nationale pour lequel New Delhi a globalement déboursé près de 27 millions de dollars.

La Guinée-Conakry fait quant à elle partie des pays 18 pays d’Afrique qui ont accueilli, l’année dernière, une ambassade indienne. Les échanges commerciaux ont considérablement augmenté ces dernières années, passant d’environ 398 millions de dollars en 2013 à environ 899 millions de dollars en 2018, selon les données du gouvernement indien.

Au-delà de l’Afrique qui, entièrement, représente un axe stratégique du développement de l’Inde à l’international, la sous-région ouest-africaine est regardée depuis New Delhi comme ayant un fort potentiel pour asseoir l’influence indienne sur le continent. Et l’actuel gouvernement en a fait une de ses priorités. Récemment, c’est au Nigeria que l’Inde prêtait 100 millions de dollars pour l’extension du haut débit. Un acte qui succédait la hausse de 26 % à 12 milliards de dollars des échanges commerciaux bilatéraux entre avril 2017 et mars 2018. L’an dernier, le pays s’est ouvert à la Guinée-Bissau, tout en avançant ses pions en Côte d’Ivoire pour un renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans le secteur technologique et celui des services. C’est dire la volonté de Ram Nath Kovind d’affirmer la présence de l’Inde son influence économique sur le continent.

