Huawei lance la prévente du Mate 20 X 5G et avance encore plus de surprises

CC BY 2.0 / Kārlis Dambrāns / Huawei Mate 20 Lite

Huawei a lancé son premier téléphone mobile 5G à usage commercial dans la ville de Shenzhen. Le géant chinois cherche à entrer dans une nouvelle ère basée sur la production de technologies mobiles de cinquième génération.

Le 26 juillet, Huawei a commencé à recevoir des commandes pour fournir le smartphone Mate 20 X d’une valeur d’environ 898 DEUA (USD). Ce téléphone apparaîtra sur le marché le 16 août 2019. He Gang, responsable d’une division chez Huawei, a déclaré que le nouveau « smartphone » était le premier téléphone chinois utilisant la licence de réseau 5G.

Alimenté par les chipsets Balong 5000 et Kirin980, le Mate 20 X est également le seul téléphone mobile bimode au monde, c’est-à-dire qu’il peut utiliser simultanément deux types de réseaux 5G:

non autonome (non autonome)

autonome (indépendant)

La soi-disant ‘architecture’ non autonome est la première version de la version indépendante. Ce réseau ne fonctionne pas indépendamment mais utilise et améliore les caractéristiques des réseaux 4G LTE. Ce modèle vise à améliorer la qualité de l’Internet mobile et à augmenter le volume et la sécurité de la transmission de données. Tout cela sera possible grâce à l’utilisation de fréquences d’onde millimétriques.

À son tour, la version autonome de 5G fonctionne sans intervention des réseaux 4G et utilise simultanément les fréquences millimétriques pour utiliser des fréquences basses et moyennes, afin de permettre une couverture plus étendue et une connexion à des vitesses de plusieurs gigabits.

Cependant, le Mate 20 X n’est pas la seule nouveauté que la société chinoise prépare pour les amateurs de ses produits. Bientôt, Huawei, qui cherche à démarrer l’activité liée à la production de téléviseurs, lancera sur le marché ses écrans intelligents équipés du système d’exploitation Hongmeng OS.

Ces écrans peuvent connecter plusieurs appareils de différentes marques et devenir le centre de contrôle des systèmes de maison intelligente, a déclaré l’un des dirigeants de Huawei, Yu Chengdong, cité par les médias locaux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News