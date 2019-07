Zoom Afrique du 27 juillet 2019

Dans ce numéro de Zoom Afrique :

L’actualité en Afrique :

Mali : l’ASECNA s’engage à moderniser l’aéroport de Mopti ;

Mali : l’UE débloque 45 milliards de FCFA pour l’aménagement de la route transsaharienne ;

Mauritanie : les USA offrent des équipements militaires au contingent mauritanien du G5 Sahel ;

RDC : Ebola empêche les musulmans congolais d’aller au pèlerinage à La Mecque.

Les analyses de la rédaction :

Côte d’Ivoire : pourquoi une volonté d’unir l’armée ?

En Côte d’Ivoire, à l’occasion du lancement des festivités ce 23 juillet, le chef d’état-major des armées, le général Lassina Doumbia a lancé un message au gouvernement du pays. Ces propos ont attiré l’attention de Zoom Afrique, car ils suscitent plusieurs questionnements. Il a déclaré que « nous pensons qu’il est indispensable, par les temps qui courent, que nous puissions rappeler à nos hommes par des actes concrets au-delà de ce que nous faisons au quotidien, les vertus qui doivent nous guider dans l’exécution de nos missions et dans notre comportement au quotidien ». Selon lui, le thème de cette fête est « les populations et les forces de défenses et de sécurité pour une Côte d’Ivoire réconciliée et unie », et c’est le devoir des forces armées de donner le bon exemple en cette période d’incertitude… L’armée nationale ivoirienne […] souhaite retourner à ses valeurs fondatrices ». En effet, suite aux différents coups d’État qui se sont produits depuis son indépendance, entre autres celui de décembre 1999 qui a renversé le président de l’époque Henri Konan Bédié, et en 2011 contre Laurent Gbagbo, l’armée nationale s’est vue divisée.

Dans ces coups d’État, la France a toujours pris une part active, car les présidents africains qui se rebellaient contre l’Occident étaient très vite renversés. Ce qui est toujours le cas aujourd’hui, mais avec certaines nuances. Ce qui fait qu’a cette époque, il était dans l’intérêt de la France de faire en sorte que l’armée nationale soit divisée et non unie. Suite au plan occidental pour unifier l’Afrique de l’Ouest et surtout le golfe de Guinée, il semblerait que l’idée de division devient plutôt gênante.

Les derniers remaniements au sein de l’armée ont montré en effet la volonté de fédérer l’armée, et surtout de l’unir au profit du gouvernement actuel. Les propos du chef d’état-major des armées semblaient toutefois étonnants. Il parlait des temps qui courent et d’une période d’incertitude. Même certains médias mainstream tiennent le même discours. ­­

Le magazine Jeune Afrique écrit qu’au cours de la prochaine présidentielle de 2020, les forces du pays seront amenées à opérer dans un environnement délicat. Mais qui sont les ennemis, si ce n’est les Ivoiriens eux-mêmes ? À un peu plus d’un an de la présidentielle, c’est peu dire que les questions de défense et de sécurité sont au cœur des préoccupations des Ivoiriens. Les Ivoiriens avaient bien vu en 2011 que l’intervention de l’armée française dans leur pays, sous l’ancien président Nicolas Sarkozy, dans le but de placer son allié Alassane Ouattara au pouvoir, n’avait pas du tout été favorable à la population ivoirienne. L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, et son ministre Charles Blé Goudé, avaient tous deux été arrêtés et envoyés à la CPI, sous les accusations de crimes contre l’humanité. Ils ont maintenant été acquittés, mais il reste encore à savoir réellement qui était derrière ces massacres de la population. Les pistes sont encore floues, mais ils mènent toutefois à la présence de l’armée française. ­

Le terrorisme est aussi mis en avant par ce même média. Il rappelle que la Côte d’Ivoire est dans l’œil du cyclone du terrorisme qui souffle depuis le Burkina Faso. Ce qui est étonnant, c’est la proposition de l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères qui avait lancé l’idée d’un G5+5 qui comprendrait le Cameroun, mais pas la Côte d’Ivoire. Ce qui fait que les articles et les discours sont assez ambigus dans les médias mainstream. La population ivoirienne est unie, et attend patiemment les élections de 2020 pour aller voter et éviter de nouveaux massacres ou une guerre civile pour les intérêts des Occidentaux.

Mali : Israël tente tant bien que mal de s’implanter dans le pays, mais en vain

Des rumeurs tournent dans les médias mainstream autour d’une possible normalisation des liens du Mali avec Israël. S’il est vrai qu’Israël, tout comme ses alliés français et américains, meurt d’envie de s’implanter le plus rapidement possible au Sahel, non loin des frontières algériennes et libyennes, il est aussi vrai que la population ne veut guère de cette normalisation : « Quel empressement ont nos autorités à se jeter dans les bras d’Israël ? S’agit-il, comme le laisse croire le communiqué du ministère de l’Économie numérique et de la Prospective, seulement de “désenclaver notre pays et connecter tout le Mali et les zones rurales e­n particulier” ? », affirment les Maliens sur les réseaux sociaux. En effet pour un Mali victime de six ans d’occupation militaire, la présence des forces spéciales sionistes n’est pas du tout de bon augure.

Une rencontre a eu lieu le 28 juin entre la ministre malienne de l’Économie numérique, Kamissa Camara, et Albert Khayat, directeur commercial d’Amos Spacecom, une société israélienne basée à Tel-Aviv, spécialisée dans les VSAT. Le ministère malien de l’Économie numérique et de la Prospective ne s’en cache même pas puisqu’il explique, sur sa page Facebook, que l’objectif de la rencontre était d’avoir des détails sur Amos 17, le nouveau satellite d’Amos Spacecom qui sera lancé ce 27 juillet de Cap Canaveral, en Floride. Les autorités maliennes disent avoir demandé également « l’accompagnement du ministre dans la concrétisation d’une future convention entre Amos Spacecom, l’Agetic et éventuellement avec les autres structures dudit département ». Le directeur commercial d’Amos Spacecom, indique la presse malienne, « a saisi l’opportunité pour inviter le ministre ainsi qu’Agetic à la cérémonie de lancement du satellite Amos 17 ». Kamissa Camara a rassuré, à son tour, « le partenaire de son entière disponibilité et de l’engagement du gouvernement à soutenir toute initiative visant à désenclaver notre pays et à connecter tout le Mali et les zones rurales en particulier ». En clair, le partenariat entre le Mali et Amos Spacecom s’inscrit dans la durée.

Mais ce n’est pas ce que veut le peuple malien. Le président du Comité d’organisation du dialogue politique inclusif, Cheikh Sidi Diarra, a ainsi demandé à connaître les « motivations justifiant l’urgence » d’établir les relations entre le Mali et Israël. « Des décisions de grande ampleur affectant la vie de la nation sont prises en catimini par ces temps de tumulte, où notre attention est plus portée sur notre survie quotidienne que sur toutes autres considérations, a fortiori des actions de politique extérieure, qui intéressent peu de gens. ­La politique du fait accompli semble le choix de nos gouvernants, que ce soit en matière de politique intérieure ou de politique extérieure. Nous récusons cette façon de faire qui est loin d’être transparente », écrit-il dans une tribune publiée dans la presse. Est-ce cette réaction immédiate de la population malienne qui a valu les menaces US vendredi contre l’État malien ? Trump a promulgué, vendredi, un décret ouvrant la voie à des sanctions contre « les individus responsables ou complices d’actions qui exacerbent et détériorent la situation au Mali », a annoncé la Maison-Blanche. Ridicule description de la situation, car ceux qui détériorent la situation au Mali sont ceux qui occupent militairement le Mali depuis 2013.

« Le décret exécutif du président gèlera les biens et suspendra les déplacements d’individus ou d’entités qui cherchent à miner les efforts de paix, la sécurité et la stabilité au Mali », a de son côté précisé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Au fait, parallèlement aux efforts lancés pour implanter Israël au Sahel, les vrais sponsors du terrorisme que sont les USA et la France et l’OTAN travaillent à miner la résistance à l’occupation.

La paix version US au Mali veut évidemment un pays démembré et exsangue avec de multiples petites entités où pillage et le détournement des richesses seraient infiniment plus faciles. Toute partie s’opposant à cette perspective est sanctionnée ou qualifiée de hors-la-loi. Ainsi l’ONU a instauré en 2017 un régime de sanctions contre des individus accusés d’entraver le processus de paix au Mali. Mais l’expérience a bien montré que la résistance africaine a la peau plus dure que les sanctions occidentales. Après des années de boycott, la France de Macron frappe aujourd’hui à la porte de l’État burundais et cette humiliation sera aussi celle de l’Amérique face au peuple malien.

G5 Niger-Mauritanie : les causes du changement de commandement du G5

Dans l’émission de Zoom Afrique du 25 juillet, il a été dit que le commandement du G5 Sahel avait changé. C’est le général nigérien Oumarou Namata Gazama, chef d’état-major adjoint de l’armée de terre du Niger, qui est depuis le 23 juillet 2019 le nouveau commandant en chef de la Force conjointe G5 Sahel. Pourquoi ce changement si soudain, alors que le précédent dirigeant était mauritanien ?

Alors que la Mauritanie possède une armée puissante, c’est le Niger qui a été convié à diriger le G5 Sahel, et pour cause. Les réticences du Mali à laisser des liens se tisser entre lui et Israël lui ont valu des sanctions et des pressions de la part de l’Occident. La Mauritanie se trouve dans la même situation au point de se voir retirer le commandement du G5 Sahel. Hier encore, la Mauritanie a condamné « avec la plus grande fermeté les actes de démolition d’habitations et de dégradation en Palestine occupé ».

Cette prise de position déplaît effectivement, mais il faut aller chercher beaucoup plus près de la Mauritanie, à savoir au Mali, pour aller chercher l’une des raisons principales de cette décision. Car ce n’est plus un secret que l’Occident, et en l’occurrence la France qui se trouve à la tête du G5 Sahel, veut démembrer le grand Mali. Le plan néocolonial consistait donc à commencer par laisser le Nord au mouvement de l’Azawad et de le rattacher à la Mauritanie. Mais ce fut encore un échec. Le Mali n’a pas été démembré, et le Nord n’est pas devenu un territoire mauritanien. Certes, la population malienne entrave ces plans néocoloniaux, mais la Mauritanie n’a pas pris part à ce plan de scission chez son voisin frontalier. Ce qui lui a entre autres coûté la place ­du commandement du G5 Sahel. Tout comme sa position par rapport à la Palestine, c’est sa résistance au plan imposé au G5 Sahel par les Occidentaux qui lui a coûté sa tête. La seule implication de la Mauritanie au Mali était la signature de l’accord de cessez-le-feu en 2016, supervisé par le président Ould Abdel Aziz, qui stipulait que chaque partie devrait respecter sa position, après que les FAMA eurent été contraintes de quitter Kidal. Pour mener à bien les plans néocoloniaux, il était indispensable que les demandes de démembrement viennent des pays voisins et non de l’Occident directement, afin de faire passer plus facilement la pilule à la population. Mais il n’en a rien été. Le plan néocolonial du démembrement du grand Mali est un échec jusqu’à présent, et le changement si soudain du commandement du G5 Sahel ne peut s’expliquer que par les raisons évoquées ci-dessus. Reste à savoir si le Niger, qui occupe une grande place dans la Résistance, acceptera de pousser au démembrement ou non.

Source: Press TV