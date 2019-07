Madagascar reçoit un versement de 44 millions de dollars du FMI pour stimuler la croissance

Le Fonds monétaire international a débloqué 43,7 millions de dollars à Madagascar dans le cadre d’un accord à long terme visant à soutenir la croissance et à contrôler l’inflation dans ce pays insulaire de l’océan Indien.

Le montant total annoncé est désormais de 304,5 millions de dollars, a annoncé le FMI dans un communiqué publié sur son site internet. L’objectif est d’appuyer les efforts du pays pour «renforcer la stabilité macroéconomique et stimuler une croissance soutenue et inclusive».

Selon le FMI, les résultats de Madagascar dans le cadre de son programme économique appuyé par l’accord de facilité de crédit élargie sont restés généralement solides. La croissance a été solide, l’inflation modérée et la position extérieure est restée robuste.

L’attachement des autorités à des politiques fermes et à un ambitieux programme de réformes structurelles sera essentiel pour atténuer les risques internes et externes, renforcer la stabilité macroéconomique et parvenir à une croissance plus forte, durable et inclusive, a ajouté le communiqué.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : CGTN