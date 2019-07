Image d’archives

Selon le président russe, la marine russe « garantit la sécurité du pays et de ses intérêts nationaux et est capable de réagir fermement à tout agresseur ».

Le président russe Vladimir Poutine lors d’une visite dans un chantier naval à Saint-Pétersbourg le 23 avril 2019. / Alexéi Druzhinin / Sputnik

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a annoncé un plan national pour la création d’une flotte unique pour ses capacités, comme l’a souligné le défilé du Jour de la marine russe à Saint-Pétersbourg.

« L’héroïsme des marins, le talent des commandants de flotte et des spécialistes de la construction navale, la fermeté des scientifiques, l’audace des découvreurs ont donné à la Russie une grande gloire marine. Nous ne maintiendrons pas ce niveau, nous irons plus loin, nous allons construire une flotte unique pour ses capacités, destinée à une perspective historique à long terme, la flotte d’une puissance souveraine forte », a souligné le président russe.

Selon Poutine, la marine russe « garantit la sécurité du pays et de ses intérêts nationaux et est en mesure de réagir fermement à tout agresseur ».

« La Marine a apporté une contribution précieuse au développement de la science nationale et est aujourd’hui parmi les premiers à explorer de nouvelles technologies, à utiliser et à développer des solutions d’ingénierie et de construction prometteuses sans équivalent dans le monde », a déclaré le président.

En outre, le président a déclaré que cette année 15 navires rejoindront la marine russe. « L’aviation maritime et les troupes côtières sont en cours de mise à jour, les infrastructures de la base navale sont en cours d’amélioration et la pratique des expéditions de circumnavigation dans le monde a été reprise », a ajouté M. Poutine.

En outre, Poutine a exprimé sa gratitude aux marins « pour leur engagement constant envers les traditions héroïques, pour la cohésion et la modération, pour leur caractère solide, leur détermination, leur courage, leur vaillance et pour le service qu’ils ont rendu à la Russie ». Dans ce sens, il a souligné le désir des marins d’améliorer constamment leurs compétences et leur fidélité à la patrie. « Dans les épreuves difficiles et cruelles, les marins sont prêts à donner leur vie pour leur navire, pour leur peuple et pour leur pays », a déclaré le président.

Le 28 juillet 2019, le président russe Vladimir Poutine accueille des marins lors du défilé militaire du Jour de la marine russe à Saint-Pétersbourg. / Alexéi Nikolski / Sputnik

Défilé naval dédié au Jour de la marine russe

Saint-Pétersbourg accueille ce dimanche un défilé naval commémorant le Jour de la marine russe, auquel ont participé plus de 4 000 soldats, ainsi que 43 navires militaires et sous-marins et 41 aéronefs

Le président russe Vladimir Poutine à bord du navire de patrouille Raptor lors du défilé militaire du Jour de la Marine russe à Saint-Pétersbourg le 28 juillet 2019. / Alexéi Danichev / Sputnik

Le défilé était dirigé par Poltava, le premier navire russe de la ligne, qui a été recréé dans un chantier naval de Saint-Pétersbourg. La frégate Admiral Kasatónov, la corvette de patrouille Gremiaschi, le sous-marin de Kronstadt, les navires d’artillerie légère Mytishchi et Sérpujov et le dragueur de mines Ivan Antonov ont également participé à la conférence.

Le 28 juillet 2019, le président russe Vladimir Poutine accueille des marins lors du défilé militaire du Jour de la marine russe à Saint-Pétersbourg. / Alexéi Nikolski / Sputnik

