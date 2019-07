Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la pression des Etats-Unis d’Amérique sur la Chine était « insoutenable »

Au cours de sa visite officielle au Chili, Wang réfute également les allégations selon lesquelles la Chine installait des pièges de la dette en Amérique latine, affirmant qu’elles étaient « pleines de préjugés ».

Il salue le « marché des télécommunications équitable et ouvert » du Chili, ainsi que Huawei et d’autres entreprises de technologie chinoises pour leur travail dans ce pays.

Le président chilien, Sebastian Pinera, s’entretient samedi avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, au siège du gouvernement à Santiago, au Chili. Photo: Reuters

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a pris un ton prudent lors d’une visite officielle au Chili en prévision des négociations commerciales entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine cette semaine, mais a repoussé les critiques des Etats-Unis d’Amérique sur la présence croissante de Pékin en Amérique latine.

Wang a rejoint un nombre croissant de hauts responsables chinois qui ont mis en garde contre les « pressions des Etats-Unis d’Amérique » et le conflit prolongé entre les deux puissances.

Dans une interview accordée dimanche au journal chilien El Mercurio, Wang a évoqué la poursuite du conflit entre la Chine et les États-Unis d’Amérique sur des questions allant du commerce et de la technologie aux désaccords géopolitiques, y compris la crise au Venezuela.

«L’utilisation sans faille de la pression par Washington sur la Chine est intenable», a déclaré Wang, ajoutant que si Pékin était sincère quant à la poursuite des négociations commerciales, les discussions entre les deux pays devaient être «justes et égales». Il a également averti que « la Chine doit préserver ses propres intérêts fondamentaux sur les questions de souveraineté et de dignité de la Chine ».

Wang a loué l’ouverture du Chili à la technologie chinoise 5G – une question sensible dans le monde entier qui est également au cœur de la guerre commerciale avec les États-Unis d’Amérique.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré son homologue chilien, Teodoro Ribera, à Santiago. Photo: Xinhua

Lorsque le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo s’est rendu au Chili en avril, il a critiqué la Chine pour avoir mis en place des «pièges de la dette» en Amérique latine, affirmant que la Chine « injectait un capital corrosif dans le sang économique, donnant vie à la corruption et érodant la bonne gouvernance ».

Dans l’interview, M. Wang a déclaré que les déclarations sur les pièges de la dette étaient « pleines de préjugés » et représentaient de manière « irresponsable » la coopération de la Chine avec l’Amérique latine. Interrogé sur les avertissements américains adressés aux pays d’Amérique latine concernant l’utilisation des technologies chinoises, Wang a attribué une note élevée au « marché des télécommunications ouvert et équitable » du Chili et a félicité Huawei et d’autres entreprises de technologie chinoises pour leur travail là-bas.

Les Etats-Unis d’Amérique et la Chine ont également été en désaccord sur la crise du leadership au Venezuela. La Chine, la Russie et d’autres soutiennent le président Nicolas Maduro, tandis que les États-Unis d’Amérique et l’UE ont soutenu le leader de l’opposition Juan Guaido en tant que président légitime depuis les élections de janvier.

Le journal chilien La Tercera a rapporté que la crise au Venezuela était le sujet principal de discussion lors d’une réunion d’une heure entre Wang et le président chilien, Sebastian Pinera, et le ministre des Affaires étrangères, Teodoro Ribera, samedi.

Wang a conclu son voyage de deux jours au Chili dimanche, après une visite de trois jours au Brésil pour des entretiens bilatéraux et une réunion des ministres des BRICS d’autres économies émergentes: le Brésil, la Russie, l’Inde et l’Afrique du Sud.

Wang Yi, également conseiller d’Etat chinois, arrive vendredi au palais Itamaraty de Rio de Janeiro. Il a visité le Brésil avant un voyage de deux jours au Chili ce week-end. Photo: AFP

Les négociateurs commerciaux des États-Unis d’Amérique et de la Chine se rencontreront à Shanghai mardi et mercredi, les premières réunions depuis la fin des négociations ont eu lieu en mai. Mais avant les discussions, les discours hostiles des deux côtés se sont poursuivis.

Vendredi, le président des États-Unis, Donald Trump, a adressé une note à Robert Lighthizer, représentant du commerce des États-Unis d’Amérique, l’invitant instamment à supprimer le statut de la Chine en tant que pays en développement au sein de l’Organisation mondiale du commerce. L’agence de presse d’Etat chinoise Xinhua a qualifié lundi le mouvement de « manifestement chronométré… [et de]] monnaie d’échange », affirmant que « la tactique consistant à imposer des pressions n’est pas nouvelle en Chine et n’a jamais fonctionné ».

Les voix dominantes en matière de politique étrangère ont adopté une position plus prudente dans le différend commercial depuis l’échec des négociations, s’inquiétant de ce qui pourrait être une impasse à long terme.

En outre, les relations des Etats-Unis d’Amérique et de la Chine devraient continuer à se dégrader après des années de tensions accrues, selon une analyse des relations bilatérales des dix dernières années publiée dans China International Strategy Review ce mois-ci.

Les auteurs du rapport, Wang Jisi et Hu Ran, professeurs en relations internationales à l’Université de Pékin, ont déclaré que la méfiance mutuelle croissante était alimentée par les déséquilibres commerciaux, la concurrence technologique et les différends territoriaux tels que la mer de Chine méridionale, et qu’il était peu probable que la situation s’atténue, des pierres d’achoppement »à l’avenir.

Keegan Elmer

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post