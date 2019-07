Les prêts d’infrastructure chinois mettent-ils l’Afrique sur le piège de la dette?

Pékin a prêté des milliards de dollars à des pays du continent pour la construction de voies ferrées, d’autoroutes et d’aéroports, mais des critiques estiment que les emprunts sont insoutenables

Illustration: Lau Kakuen

Lorsque Clément Mouamba est allé à Pékin l’année dernière, il avait deux tâches principales.

Le Premier ministre de la République du Congo avait besoin de savoir exactement combien son pays devait à la Chine, nombre de pays d’Afrique centrale, en difficulté et riche en pétrole, qui n’avaient jusqu’alors pas été en mesure de fournir au Fonds monétaire international (FMI) le droit de se qualifier pour un sauvetage. Il devait également convaincre Pékin de restructurer sa dette pour en assurer la durabilité.

Le FMI avait suspendu les négociations pour obtenir de nouveaux prêts jusqu’à ce que l’administration de [Clément] Mouamba puisse dire exactement combien elle devait rembourser aux créanciers extérieurs du pays, y compris la Chine – le plus grand prêteur bilatéral de la république – et aux multinationales du secteur pétrolier telles que Glencore et Trafigura.

Le pays, qui dépend fortement des revenus pétroliers, s’est tourné vers la Chine et les grandes compagnies pétrolières privées pour financer le gouvernement alors qu’en 2014, les prix du pétrole sont passés d’un maximum de 100 DEUA (USD) par baril à 30 DEUA (USD).

La République du Congo a depuis restructuré ses emprunts auprès de la Chine, qui détient environ un tiers de la dette congolaise, soit 2,5 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique (DEUA), en allongeant la période de remboursement de 15 ans.

Un certain nombre d’autres pays africains qui ont du mal à rembourser leurs emprunts contractés auprès de Pékin ont également fait des concessions. Une partie de sa dette chinoise a été annulée en Éthiopie et les conditions relatives au prêt de 3,3 milliards de dollars des Etats-Unis d’Amérique pris pour la construction de son chemin de fer ont été assouplies, tandis que la Zambie demande des ajustements similaires pour ses emprunts utilisés pour la construction d’aéroports et d’autoroutes.

Les critiques disent que les pays du continent sont accablés par des niveaux de dette irréalistes pour des infrastructures non viables soutenues et construites par la Chine, sans transparence et surveillance suffisantes.

La plus grande préoccupation est que plusieurs pays africains se retrouveront avec d’énormes dettes et une infrastructure grandiose qu’ils ne pourront pas maintenir et gérer de manière rentable. Je compare cela à l’emprunt d’argent pour acheter une Tesla quand on n’a pas un accès adéquat à l’électricité Obert Hodzi de l’Université d’Helsinki en Finlande

Mais les observateurs chinois estiment que l’Occident doit assumer une partie de la responsabilité des problèmes d’endettement des pays et que le soutien offert par la Chine profitera aux pays hôtes à long terme.

Au début des années 90, lorsque la Chine a commencé à embrasser de nouveau l’Afrique, après des années d’isolement du monde extérieur, le futur fabricant a été sérieusement désavantagé dans la course aux matières premières et aux marchés pour ses produits industriels.

Les anciennes puissances coloniales occidentales avaient déjà conclu des accords pour la plupart des réserves les plus lucratives et facilement exploitables du continent, allant des combustibles fossiles aux minéraux.

La Chine avait besoin de nouvelles stratégies pour convaincre les gouvernements africains de lui permettre d’accéder aux matières premières de ses industries et marchés pour ses produits à un partenaire en grande partie inconnu.

La Chine souhaitait également remettre en cause la domination des États-Unis d’Amérique dans le commerce et la politique mondiaux afin de courtiser les alliés en Afrique pour l’aider à promouvoir la légitimité politique des institutions internationales.

Un train de marchandises Kenya Railways quitte la gare portuaire à bord du chemin de fer Mombasa-Nairobi à Mombasa, au Kenya, projet de grande envergure soutenu par la Chine. Photo: Bloomberg

À l’époque, de nombreux dirigeants africains étaient sous le feu des projecteurs pour libéraliser leurs économies. L’approche de la Chine était de promettre de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de chaque pays et d’assurer aux pays africains qu’ils pourraient obtenir des milliards de dollars en échange d’une livraison future de minéraux dans le cadre d’accords garantis par des ressources.

Pékin a vendu ses politiques pour ne pas associer de conditions à son financement du développement. Dans sa volonté de gagner du terrain, la Chine a promis des prêts abordables aux pays africains pour la construction de routes, de ponts, d’autoroutes, d’aéroports et de barrages électriques.

Mais Pékin a également recherché des financements liés, en veillant à ce que les pays emprunteurs en Chine aient recours à des entrepreneurs chinois pour mettre en œuvre les projets plutôt que de les ouvrir aux offres extérieures.

En outre, bon nombre des marchés ont été conclus sur des conditions financières, techniques et environnementales médiocres, les entreprises d’État chinoises effectuant gratuitement les études de faisabilité technique, d’évaluation de l’impact sur l’environnement et de viabilité financière pour des projets qu’elles ont également réalisés.

Par exemple, au Kenya, la China Road and Bridge Corporation a mené une étude de faisabilité gratuite qui a été utilisée pour la construction du chemin de fer.

La même société a obtenu le contrat pour la mise en œuvre du projet et exploite le service de train de voyageurs et de train de fret moyennant des frais.

Les entreprises chinoises étaient responsables de la construction d’une ligne de chemin de fer entre Addis-Abeba et Djibouti. Photo: AFP

En revanche, la Banque mondiale et son institution partenaire, le FMI, exigent que de telles études soient réalisées par un consultant indépendant et non par la société qui met en œuvre le projet.

Selon les données compilées par l’Initiative de recherche Chine-Afrique, à l’École des hautes études internationales de l’Université Johns Hopkins, Pékin a avancé des prêts d’une valeur de 143 milliards de dollars des EUA aux pays africains depuis 2000, un niveau que certains critiques qualifient de non viable pour les emprunteurs.

Pour nombre de nouveaux partenaires africains de la Chine, ces arrangements – allant de conditions de prêt simples à des appels d’offres non concurrentiels et à des contrats opaques – ont créé de nouveaux problèmes – des problèmes qui impliquent des gouvernements corrompus ou mal gérés, qui partagent une responsabilité importante.

Certains critiques, tant occidentaux que des pays hôtes, suggèrent qu’il existe une «stratégie de piège de la dette» au cœur des pressions de Pékin pour le commerce et l’influence internationaux, mais rien n’indique que la Chine ait délibérément endetté d’autres pays afin de s’emparer de leurs avoirs ou de s’imposer.

Cependant, la recherche de contrats à l’étranger et de grosses entreprises a conduit certains pays à des difficultés avec de nouvelles dettes et des doutes subsistent quant à la viabilité de nombreux projets financés par l’argent.

Obert Hodzi, expert en relations internationales à l’Université d’Helsinki en Finlande, a déclaré que les chemins de fer Addis-Abeba-Djibouti et Mombasa-Nairobi étaient de bons exemples d’immenses projets financés par de simples emprunts auprès de la Chine, mais non durables et cela a forcé les partenaires africains à rechercher une aide supplémentaire de la part de la Chine.

«La plus grande préoccupation est que plusieurs pays africains auront des dettes énormes et une infrastructure grandiose qu’ils ne pourront pas entretenir et faire fonctionner de manière rentable», a déclaré Hodzi. « Je compare cela à l’emprunt d’argent pour acheter une Tesla alors que vous n’avez pas accès à l’électricité. »

Ken Opalo, chercheur kenyan à la Georgetown University de Washington, a déclaré que le principal problème était l’incapacité des pays africains à concevoir des projets réellement nécessaires aux économies locales.

Une route n’est pas simplement un moyen de transport, mais une ceinture ou un corridor économique qui va catalyser le développement de toute la région Huang Xueqing, porte-parole de l’ambassade de Chine à Nairobi

« La plupart des pays africains ont accepté des projets conçus, financés et mis en œuvre par des entreprises chinoises », a déclaré Opalo.

«Il serait préférable de dissocier les études de faisabilité et les phases de conception des projets du financement. De cette façon, les gouvernements africains peuvent s’assurer qu’ils en ont vraiment pour leur argent.»

Mais les responsables chinois ont déclaré que Pékin avait largement investi dans les infrastructures à la demande des pays hôtes, ajoutant qu’il pourrait prendre du temps pour que les projets rapportent.

Huang Xueqing, porte-parole de l’ambassade de Chine à Nairobi, a déclaré que ces projets constituaient des actifs valables avec une valeur qui augmenterait avec le temps.

«Donc, à long terme, cela profitera aux pays hôtes. Tout comme lorsque les jeunes achètent une maison avec une hypothèque, ils peuvent contracter des dettes, mais ils ont un logement et leurs propres actifs», a déclaré Huang.

«L’infrastructure sous-développée est le goulot d’étranglement qui freine le développement de l’Afrique. Jusqu’à présent, de nombreux pays africains, bien que situés sur le même continent, ne sont pas connectés avec des vols directs, des chemins de fer ou même des routes. Il faut se rendre à Paris ou à Zurich pour se rendre dans certains pays africains».

«Une route n’est pas simplement un moyen de transport, mais une ceinture ou un corridor économique qui catalysera le développement de toute la région.»

Huang a déclaré que Pékin avait conseillé aux pays d’agir selon leurs moyens et de ne pas s’épuiser lorsqu’ils envisageaient des projets qui pourraient ne pas correspondre aux conditions locales.

«Lorsqu’elles prennent des décisions d’investissement, la partie chinoise, ainsi que celles des pays bénéficiaires, réalisent des études de faisabilité et des évaluations rigoureuses. Nous faisons les choses selon nos capacités», a-t-elle déclaré.

Les dirigeants chinois ont également déclaré qu’ils accordaient une attention particulière aux difficultés fiscales et financières de certains pays africains.

« En tant que bon ami et bon frère … la partie chinoise est prête à donner un coup de main au peuple africain pour l’aider à surmonter ses difficultés temporaires », a déclaré le conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, en janvier, lors d’un voyage en Ethiopie, ajoutant que la situation de la dette en Afrique est également un problème hérité du passé.

«Le problème de la dette africaine ne se pose pas aujourd’hui, il est encore moins causé par la partie chinoise. Les peuples africains savent qui est l’initiateur de la dette africaine.»

Selon Li Anshan, du Centre for African Studies de l’Université de Pékin, l’Occident devrait être tenu pour responsable de l’aggravation du problème de la dette dans certains pays africains.

Il a cité les cas du Libéria et de la République démocratique du Congo, deux pays qui entretiennent des relations étroites avec l’Occident depuis de nombreuses années mais restent ravagés par la guerre et la pauvreté en dépit d’immenses ressources naturelles.

«Les relations sino-africaines sont en place depuis un certain temps. Y a-t-il un pays africain qui s’est appauvri à cause de son accord avec la Chine?», a déclaré Li.

Gyude Moore, un ancien ministre libérien des Travaux publics, dont le ministère supervisait la construction et la maintenance de diverses infrastructures publiques financées et construites par la Chine, a dit qu’il serait difficile d’imaginer que la Chine piège sciemment ses partenaires dans la dette.

«La Chine tente de se différencier des donateurs occidentaux en limitant la conditionnalité non liée aux prêts. La Chine pratique également la non-ingérence. La manière dont un pays gère ses ressources, traite sa population ou déploie ses finances est considérée comme « interne »», a-t-il déclaré.

« Ainsi, les prêts chinois sont négociés plus rapidement et mettent moins l’accent sur la gestion des finances publiques. »

Moore, actuellement chercheur invité au Center for Global Development, a déclaré qu’il y avait des compromis à faire dans de telles situations.

«Si les prêts doivent être rapides, la diligence raisonnable ne sera pas aussi rigoureuse. La sélection de projets chinois mêle des considérations politiques à des considérations économiques. Ainsi, même si un projet n’a pas un sens économique aussi élevé, il peut aussi générer des dividendes politiques», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que des processus non transparents encourageraient les abus, qu’ils soient chinois, occidentaux ou africains

D’autres observateurs ont déclaré que la question de l’opacité était plus directement liée au système économique de la Chine.

Howard French, auteur du Deuxième continent de la Chine: Comment un million de migrants construisent un nouvel empire en Afrique, a déclaré que la Chine avait une transparence et une responsabilité publique très limitées dans ses propres processus nationaux.

La gare de Mombasa est vue à Mombasa, au Kenya, en 2018. Photo: Xinhua

« Il serait donc inhabituel de penser que la Chine introduira dans ses relations avec les pays africains une transparence et une responsabilité plus grandes que celles auxquelles elle est habituée chez lui – c’est-à-dire, à moins que les gouvernements africains n’insistent pour le faire », a déclaré M. French.

« Et c’est là que la gouvernance africaine entre en jeu. Les États africains doivent insister sur la transparence des contrats mais ne le font souvent pas, car cela offre aux dirigeants de nombreuses opportunités de corruption. »

David Shinn, professeur de relations internationales à l’Université George Washington de Washington, a reconnu que le manque de transparence des prêts en Chine était un grave problème et augmentait le risque de corruption des deux côtés, africain et chinois. Mais il a également ajouté que dans certains cas, les gouvernements africains pourraient avoir mal négocié.

«C’est toutefois la responsabilité du gouvernement africain. Je ne pense pas que la Chine cherche délibérément à encourager les dettes africaines afin d’obtenir un effet de levier», a déclaré Shinn.

« En fait, la Chine est de plus en plus prudente à l’égard de ses prêts, craignant d’avoir trop octroyé de crédits à certains pays africains. »

Huang Hongxiang, directeur de China House, une société de conseil basée à Nairobi qui aide les Chinois en Afrique à mieux s’intégrer, a déclaré que le gouvernement chinois devait communiquer davantage sur les projets en Afrique, mais que les pays africains avaient également un rôle plus important à jouer pour garantir de meilleures offres.

« Sur la viabilité commerciale, la responsabilité, la transparence et la gouvernance, je pense que la responsabilité ne repose pas sur la Chine, les Etats-Unis d’Amérique ou l’Occident, mais entre les mains des pays africains », a-t-il déclaré.

Partout où la faute en incombe, une chose est claire lorsque de l’argent est gaspillé dans des projets mal conçus qui n’ont que peu ou pas de rentabilité économique, selon Opalo.

«Le manque de planification et de transparence crée des risques de défaillance… [et] les contribuables africains resteront avec le sac.»

Cet article est le troisième d’une série consacrée à l’impact local des investissements chinois et des projets d’infrastructure en Afrique. Lire la première partie ici et la deuxième partie ici. Le prochain rapport examinera si les pays africains peuvent parler d’une seule voix dans leurs relations avec la Chine.

Jevans Nyabiage

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South China Morning Post