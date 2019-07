Un deuxième navire de guerre britannique entre dans le Golfe alors que l’Iran met en garde contre des tensions étouffantes

La Grande-Bretagne exploite actuellement un navire de guerre dans le Golfe, mais le gouvernement britannique a été critiqué ce mois-ci pour ne pas avoir assuré la sécurité d’un pétrolier saisi par les autorités iraniennes. Le HMS Duncan travaillera dans la région jusqu’à la fin du mois d’août, date à laquelle il sera remplacé par un autre navire de guerre.

© Photo: royalnavy.mod.uk

Le HMS Duncan, un destroyer de défense aérienne de type 45, est arrivé dans le golfe Persique pour escorter des navires britanniques, une semaine après que les forces iraniennes aient saisi un pétrolier battant pavillon britannique, a annoncé dimanche le gouvernement britannique dans un communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, le HMS Duncan avait été déployé en mer Noire dans le cadre de l’exercice Sea Breeze 2019, qui comprenait d’importants exercices de marine avec l’OTAN et les pays partenaires.

« Nous sommes sortis d’un déploiement intense en Méditerranée et en Mer Noire, qui comprenait un soutien au groupe de frappe des transporteurs français ayant des opérations en direct en Syrie », a déclaré Tom Trent, le commandant du navire.

« La Royal Navy continue de fournir une capacité cohérente, durable et de classe mondiale dans la région – le HMS Duncan est fier de soutenir cette opération vitale et est prêt à jouer son rôle. »

L’annonce intervient le jour même où le président iranien Rouhani a décrit la présence de forces étrangères comme le principal facteur à l’origine des tensions au Moyen-Orient.

Le destroyer devrait être disponible à la fin du mois d’août et sera remplacé plus tard dans l’année par le HMS Kent, une frégate de type 23.

La Royal Navy a annoncé son déploiement il y a près de trois semaines, après que le HMS Montrose – jusqu’à présent le seul navire de guerre britannique dans la région – eut été confronté à des bateaux iraniens.

Saisie de pétrolier

Une semaine plus tard, l’élite des gardiens de la révolution iraniens a embarqué et saisi un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d’Hormuz, qui relie le golfe Persique et le golfe d’Oman, affirmant que celui-ci avait violé les règles maritimes.

Le HMS Montrose s’est précipité pour protéger le navire, mais est arrivé sur les lieux après l’avoir conduit dans les eaux iraniennes.

Le navire est actuellement amarré dans un port du sud de l’Iran; l’équipage serait en sécurité et coopérerait avec les autorités locales.

Le gouvernement britannique a condamné la saisie et ordonné à la marine de protéger les navires de commerce battant pavillon britannique.

« La Royal Navy a été chargée d’accompagner les navires battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz, soit individuellement, soit en groupes, si un préavis suffisant était donné à leur passage », a déclaré un porte-parole n° 10 cette semaine, ajoutant que le gouvernement de Boris Johnson était déterminé à obtenir la libération du pétrolier et de son équipage.

La décision de Téhéran est apparue comme une réaction apparente à la saisie de Grace 1, un pétrolier transportant du pétrole brut iranien, par des commandos de la Royal Marine au large de Gibraltar.

Le navire est soupçonné d’avoir tenté de faire passer en contrebande du pétrole vers la Syrie, en violation des sanctions internationales, ce que l’Iran nie.

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a déclaré que le Royaume-Uni faciliterait la libération du supertanker iranien si Téhéran pouvait garantir qu’il n’est pas lié à la Syrie.

L’Iran a souligné qu’il continuerait d’exporter du pétrole quelles que soient les circonstances.

L’audience sur Grace 1 est prévue pour le 15 août.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News