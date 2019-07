Les Etats-Unis d’Amérique demandent officiellement à l’Allemagne, à la France et au Royaume-Uni de participer à la mission de lutte contre l’Iran dans le détroit d’Ormuz

Pourrait-on voir bientôt une mission conjointe de la Chine, la Russie, l’Iran et autres dans le détroit d’Hormuz et le golfe persique ?

Un peu plus tôt, des responsables allemands et britanniques avaient déclaré ne pas soutenir la stratégie de « pression maximale » des Etats-Unis d’Amérique contre Téhéran, se félicitant de l’opération proposée par Londres pour un effort de sécurité mené par les Européens afin de « protéger » les navires de commerce opérant dans le golfe Persique et à proximité du Détroit d’Ormuz.

Les Etats-Unis d’Amérique [qui ont unilatéralement quitté l’accord nucléaire – MIRASTNEWS,] ont officiellement demandé à l’Allemagne, à la France et au Royaume-Uni de rejoindre sa mission militaire dans le Golfe pour « lutter contre l’agression iranienne », a indiqué l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Berlin.

« Nous avons officiellement demandé à l’Allemagne de contribuer à la sécurisation du détroit d’Ormuz et à la lutte contre l’agression iranienne, aux côtés de la France et du Royaume-Uni », a déclaré une porte-parole de l’ambassade à l’agence de presse allemande.

Zeit rapporte que, mardi après-midi, le gouvernement fédéral n’a reçu aucune demande officielle de la part de ses alliés états-uniens de participer à une mission militaire dans le golfe Persique.

La ministre de la Défense nationale Annegret Kramp-Karrenbauer a insisté sur le fait que chaque demande devait être évaluée avec soin en fonction de la situation spécifique. « Nous pouvons en parler d’abord et décider [seulement] si nous savons exactement ce qui est prévu », a-t-elle déclaré.

Vers la fin de la semaine dernière, le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a annoncé avoir invité les Allemands, Français et Britanniques, à rejoindre la « coalition internationale » proposée par les Etats-Unis d’Amérique, aux côtés de l’Australie, du Japon, de la Norvège, de la Corée du Sud et d’autres pays. Les États-Unis d’Amérique avaient précédemment indiqué qu’un « cadre international de sécurité maritime », appelé « Operational Sentinel » (« Sentinelle opérationnelle »), était en cours de création. Il visait à « renforcer la sécurité » des navires de commerce naviguant dans le golfe Persique, le détroit d’Hormuz, le Détroit de Mandeb et le golfe d’Oman à la suite des récentes attaques de pétroliers. Washington a imputé ces attaques à l’Iran. Téhéran a démenti ces accusations et accusé les États-Unis d’Amérique et leurs alliés israéliens, émiratis et saoudiens d’exacerber délibérément la situation dans la région.

Samedi, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a déclaré aux médias allemands que la stratégie des Etats-Unis d’Amérique de « pression maximale » contre l’Iran était un « scénario inacceptable » pour l’implication de Berlin dans la région, affirmant qu’il préférait les propositions britanniques dans ce domaine.

« Notre implication locale doit avoir un visage européen. Nous ne participons pas à la stratégie des Etats-Unis d’Amérique de ‘pression maximale’ », a déclaré Maas. Le Danemark, la France et l’Italie auraient également manifesté leur intérêt pour le plan du Royaume-Uni.

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a annoncé le plan de Londres pour « organiser une mission de protection maritime dirigée par l’Europe » la semaine dernière en réponse à la saisie d’un pétrolier battant pavillon britannique dans le golfe Persique. Cette saisie faisait suite à l’arrestation, par les marines britanniques, d’un pétrolier chargé de pétrole iranien au large de Gibraltar au début juillet. L’Iran a déclaré que la saisie du pétrolier battant pavillon britannique n’avait rien à voir avec l’incident de Gibraltar et que le navire avait été réquisitionné après avoir ignoré les appels de détresse d’un navire de pêche iranien et s’y être écrasé, et avoir éteint ses instruments de suivi de la navigation. Londres a déclaré que les Royal Marines avaient saisi le pétrolier iranien chargé de pétrole après l’avoir accusé d’essayer de livrer le pétrole brut à une installation de traitement en Syrie, en violation des sanctions imposées à l’échelle européenne contre Damas. L’Iran a nié ces affirmations.

L’idée d’une coalition dirigée par les États-Unis d’Amérique découle de l’escalade des tensions militaires dans la région. À la mi-mai, plusieurs pétroliers ont été sabotés au large des Émirats Arabes Unis. Deux autres pétroliers transportant des cargaisons «liées au Japon» ont été frappés au large du golfe d’Oman à la mi-juin, le jour même où le Premier ministre Shinzo Abe était en visite à Téhéran. Quelques semaines avant les attentats, les États-Unis d’Amérique ont annoncé leur intention de déployer un groupe de frappe de porte-avions au Moyen-Orient, dans le cadre de rapports de renseignement faisant état d’une « menace imminente » de la part de l’Iran contre ses intérêts dans la région. Le 20 juin, l’Iran a abattu un drone espion des Etats-Unis d’Amérique de 220 millions de dollars survolant son territoire. La semaine dernière, le Pentagone a affirmé qu’il avait abattu au moins un drone iranien opérant à « une portée menaçante » de ses navires de guerre. L’Iran a démenti cette affirmation, qualifiant les déclarations des Etats-Unis d’Amérique de « assez gros mensonge » et laissant entendre que les Etats-Unis d’Amérique auraient peut-être abattu un de leurs propres drones par erreur.

Les nations européennes ont résisté à la campagne de « pression maximale » de Washington contre l’Iran alors qu’elles restaient attachées à l’accord sur le nucléaire de 2015 avec l’Iran, qui promettait des sanctions à l’Iran en échange d’un engagement à mettre un terme à son programme nucléaire. Les États-Unis d’Amérique se sont unilatéralement retirés du traité en 2018, mais les autres signataires de l’accord, notamment la Russie, la Chine, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne, se sont précipités pour tenter de le sauver.

