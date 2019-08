Donald Trump a déclaré que ses droits de douane sur les importations en provenance de Chine ramèneraient des emplois d’usine aux Etats-Unis d’Amérique, mais cela ne se produit pas

Illustration: Brian Wang

Les entreprises des Etats-Unis d’Amérique se retirent des usines chinoises, mais elles ne rendent pas le travail aux États-Unis d’Amérique.

Un indice correspondant au niveau des emplois manufacturiers ramenés aux États-Unis d’Amérique a diminué pour la troisième année consécutive en 2018 malgré les mesures commerciales de Trump.

Lorsque l’administration du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a imposé des droits de douane sur des marchandises chinoises d’une valeur de 250 milliards de dollars l’an dernier, le mouvement a été vendu au public des Etats-Unis d’Amérique comme une solution miracle qui permettrait de créer des emplois aux États-Unis d’Amérique. C’est raté.

Sous la pression croissante alors que les tarifs douaniers menacent de faire monter les coûts, les fabricants des Etats-Unis d’Amérique en Chine font leurs valises et vont ailleurs. Des sociétés telles que Nike, Crocs, Roomba et GoPro produisent maintenant la plupart de leurs produits hors du pays, après s’être implantées au Vietnam, en Inde, au Bangladesh et au Mexique. Dell, Sony, Nintendo et HP envisageraient de tels changements.

Mais très peu retournent aux États-Unis d’Amérique.

«Les tarifs de Trump ont peut-être envoyé le message de demander aux entreprises des Etats-Unis d’Amérique d’envisager un changement de filière, mais très peu d’entre elles suivront», a déclaré Daniel Ikenson, directeur du Centre d’études sur la politique commerciale du Cato Institute, un groupe de réflexion non partisan. « Fabriquer des produits en Amérique est devenu trop cher. »

Trump a déclaré que les Etats-Unis d’Amérique « gagnaient » la guerre commerciale après une trêve temporaire conclue fin juin avec son homologue chinois Xi Jinping.

Toutefois, alors que les États-Unis d’Amérique et la Chine se sont engagés dans une nouvelle série de négociations cette semaine à Shanghai après une longue impasse, il y avait peu de signes d’une renaissance du secteur manufacturier des Etats-Unis d’Amérique.

Les fabricants continuent de considérer des pays autres que les États-Unis d’Amérique comme des lieux plus souhaitables pour produire ou acheter une grande variété de produits, selon la société de conseil A.T. Kearny. Son indice Reshoring, qui mesure la quantité de marchandises des Etats-Unis d’Amérique importées d’autres pays et fabriquées sur le marché intérieur, a diminué pour la troisième année consécutive en 2018, malgré les mesures commerciales prises par Trump.

Bien que les tarifs douaniers aient aidé à pousser les entreprises des Etats-Unis d’Amérique hors de Chine et dans d’autres régions d’Asie, elles ne sont pas responsables de la création de plus d’emplois aux Etats-Unis d’Amérique, ont déclaré des analystes.

«Rien n’indique que les fabricants des Etats-Unis d’Amérique vont revenir à cause de la politique commerciale. En fait, les fabricants se débattent à cause de cette politique», a déclaré Johan Gott, auteur de la publication A.T. Rapport de recherche Kearny. « Il est plus logique de fabriquer des biens dans des économies où la main-d’œuvre est moins chère et plus abondante. »

Il est vrai que depuis l’entrée en fonction de Trump en janvier 2017, le nombre d’emplois dans le secteur de la fabrication aux États-Unis d’Amérique a augmenté. Le mois dernier, ce chiffre s’élevait à 12,8 millions, en hausse de 400 000 depuis le début de son administration.

En août 2016, comme l’a proposé le candidat républicain à la campagne électorale, Trump, dans le Michigan, a déclaré: «Ici, dans cette communauté, vous avez perdu un emploi manufacturier sur sept depuis que Bill Clinton a intégré la Chine à l’Organisation mondiale du commerce – une autre Hillary Clinton- affaire soutenue.»

Il a ensuite promis des mesures incluant « de fortes protections de la part de pays comme la Chine contre la manipulation de la monnaie, ainsi que des droits de douane contre toute nation qui trompe en subventionnant injustement leurs produits ».

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping ont conclu une trêve temporaire dans la guerre commerciale d’Osaka en juin. Photo: AFP

Plus tôt cette année, après plusieurs séries de droits de douane imposés à la Chine, Trump a déclaré sur Twitter que « l’année dernière a été la meilleure année pour la croissance de l’emploi dans le secteur de la fabrication en Amérique depuis 1997 ».

« L’administration précédente avait déclaré que le secteur manufacturier ne reviendrait pas aux États-Unis d’Amérique,’ vous auriez besoin d’une baguette magique’. Je suppose que j’ai trouvé la MAGIC WAND – et elle ne fait que s’améliorer! »

Les statistiques du travail montrent toutefois que cette augmentation des emplois dans le secteur de la fabrication a pris du retard sur la croissance globale de l’emploi.

Depuis 2017, l’économie des Etats-Unis d’Amérique a créé près de 6 millions d’emplois, selon les données du Bureau du travail. Les emplois dans le secteur manufacturier, qui représente environ 10% de la production économique totale, devraient avoir augmenté de 600 000 au cours de cette période pour suivre le rythme de la croissance économique, a déclaré Lauren Goodwin, économiste et stratège chez New York Life Investments, qui gère environ 567 milliards DEUA (USD) d’actifs.

«Donc, cette augmentation n’est vraiment pas très impressionnante. C’est en fait un retard par rapport à la croissance économique moyenne», a-t-elle déclaré.

En comparaison, en deux ans et demi du deuxième mandat du président Barack Obama, à compter de 2013, les emplois dans le secteur manufacturier, sans tarif, ont augmenté de 330 000, selon les données.

« Certains emplois manufacturiers sont revenus, mais pas à cause des tarifs », a déclaré Ikenson. «Pour les industries comme les produits pharmaceutiques et les produits chimiques qui dépendent fortement du gaz naturel, il y a un avantage à être ici en raison du gaz bon marché.»

Steve Lamar, vice-président exécutif de l’American Apparel & Footwear Association (AAFA), dont Ralph Lauren et Hanesbrands sont membres, a déclaré: «Ce que Trump a fait, il n’a pas aidé à rétablir des emplois dans le secteur manufacturier. En augmentant les droits de douane sur les textiles importés de l’étranger, il a rendu la production aux États-Unis d’Amérique plus chère.»

«Nous pouvons voir que l’Asie du Sud-Est et certaines régions d’Afrique tirent profit de ces changements. Malheureusement, les États-Unis d’Amérique n’en font pas partie.»

Quoi qu’il en soit, Trump réclame du crédit avant l’élection présidentielle de 2020. En mars, il a déclaré à un groupe de travailleurs d’usine de l’Ohio que son administration était en train de «restaurer la fabrication américaine».

Mais les entreprises sont de plus en plus nerveuses alors que les tensions commerciales entre les États-Unis d’Amérique et la Chine se dissipent.

Environ 41% des entreprises des États-Unis d’Amérique ont délocalisé ou envisagent de délocaliser leurs activités de fabrication en provenance de Chine, a annoncé la Chambre de commerce des États-Unis d’Amérique en Chine dans un récent sondage.

Bien que la menace de Trump d’imposer des droits de douane sur les importations chinoises de 300 milliards de dollars des EUA (USD) restantes ait été suspendue dans l’attente du dernier cycle de négociations commerciales, les incertitudes demeurent. Et les droits de douane actuels, pouvant atteindre 25% sur les 250 milliards de dollars des EUA, ont déjà commencé à peser lourdement sur les entreprises.

Parmi les entreprises des Etats-Unis d’Amérique susceptibles de quitter la Chine, se trouve Kuhl, un fabricant de vêtements de plein air basé à Utah, qui fabrique ses vêtements depuis près de deux décennies. Il cherche à déplacer la majeure partie de sa production au Vietnam, a déclaré une personne connaissant la situation, qui a demandé à rester anonyme, en raison du manque d’autorité pour discuter de la question.

« On dirait que nous n’allons plus nous contenter de cette guerre commerciale avec la Chine », a déclaré la personne.

La fabrication était l’épine dorsale de l’Amérique. Des béhémoths comme IBM, Ford et General Motors étaient les superstars et représentaient la vitalité économique des États-Unis d’Amérique.

Dans les années 70, le secteur manufacturier représentait plus du quart du produit intérieur brut du pays. Aujourd’hui, cela représente environ 12%, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis d’Amérique.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, affirme que la société souhaite continuer à fabriquer le Mac Pro aux États-Unis d’Amérique. Photo: AFP

Il est peu probable que le secteur revienne à son apogée. En 1979, les Etats-Unis d’Amérique comptaient près de 20 millions d’emplois dans le secteur manufacturier. Entre 2000 et 2009, jusqu’à 5 millions de ces emplois ont été perdus au profit de l’automatisation et de la sous-traitance.

«Nous avons gravi les échelons et il n’y a aucune chance que ces emplois reviennent en Amérique, et nous ne le voulons pas. Ils ne contribueront pas à créer de la prospérité aux États-Unis d’Amérique», a déclaré Richard Kestenbaum de Triangle Capital, une banque d’investissement basée à New York.

Mais pour les industries durement touchées par les tarifs, y compris celles de la sidérurgie, les preuves de la douleur causée par les pertes d’emploi abondent.

Les tarifs ne ramènent aucun emploi dans le secteur de l’acier. Non seulement cela, ceux disponibles paient la moitié de ce qu’ils avaient l’habitude de payer à Robert James, président de la section locale de l’Indiana

«Ramener des emplois aux États-Unis d’Amérique est une bonne chose», a déclaré Robert James, président de United Steelworkers Local 1999, qui représente environ 2 000 travailleurs dans l’Indiana. «Nos travailleurs ont beaucoup souffert des différents programmes commerciaux.»

«Les tarifs ne rapportent aucun emploi dans le secteur de l’acier. Non seulement cela, ceux disponibles paient la moitié de ce qu’ils avaient l’habitude de payer. Les gens ici ont perdu des avantages pour leurs aînés et pour leurs enfants. Les familles souffrent.»

Lamar de l’AAFA, a déclaré que les industries représentées par son groupe commercial, qui emploie environ 4 millions de personnes aux États-Unis d’Amérique, ont évolué au fil des années pour se concentrer sur des emplois de grande valeur.

«Faire des travaux de couture dans des pays comme la Chine, cela nous permet de nous concentrer sur des tâches plus intéressantes, telles que la conception, la conformité, le contrôle de la qualité et le transport», a déclaré Lamar.

Kestenbaum a déclaré: «Les fabricants de vêtements aux Etats-Unis d’Amérique ne font pratiquement plus rien aujourd’hui. Ils sont propriétaires de marques et designers. Ce sont les compétences nécessaires pour réussir dans la vente au détail aux États-Unis d’Amérique.»

Le besoin de compétences différentes et changeantes s’applique également dans d’autres secteurs manufacturiers.

Selon la plus récente «Enquête sur les ouvertures de postes et le taux de rotation de la main-d’œuvre» du Département du travail des États-Unis d’Amérique, il y avait 7,3 millions de possibilités d’emploi en mai. Dans le même temps, près de 5,9 millions de personnes étaient au chômage.

La croissance de l’emploi la plus robuste dans le secteur de la fabrication implique la production de biens de haute technologie. Le comté de Storey au Nevada, par exemple, a créé plus de 10 000 emplois au cours des dernières années et est devenu l’hébergement d’une usine Tesla qui produit des batteries pour voitures électriques.

Donald Trump parle aux employés d’une usine Carrier dans l’Indiana en décembre 2016. Photo: Bloomberg

Trump tente certainement de ramener des emplois dans le secteur manufacturier. Bien que les tarifs douaniers sur la Chine n’aient pas aidé à restaurer le secteur manufacturier des Etats-Unis d’Amérique, ses réductions d’impôt sur les sociétés ont encouragé les investissements, et les exonérations de la taxe de rapatriement ont rapporté des milliards de dollars de bénéfices aux États-Unis d’Amérique.

Les tarifs augmentent également le coût de production dans les industries des Etats-Unis d’Amérique qui dépendent fortement des matières premières en provenance de Chine. On a récemment annoncé, par exemple, qu’Apple déplacerait la production de son seul produit majeur construit aux États-Unis, d’Amérique le Mac Pro, dans une usine située près de Shanghai.

En réponse, Trump écrivait sur Twitter le 26 juillet: «Apple ne bénéficiera d’aucune dispense tarifaire ni d’aucune réparation pour les pièces Mac Pro fabriquées en Chine. Faites-les aux États-Unis d’Amérique, pas de tarifs!»

Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré mardi: « Nous fabriquons le Mac Pro aux États-Unis d’Amérique et nous voulons continuer à le faire. »

Un mois après son élection en 2016, Trump a visité l’usine de chauffage et de climatisation de Carrier, dans l’Indiana, afin de promouvoir son accord avec sa société mère, United Technologies, afin de maintenir l’usine ouverte et d’empêcher le transfert de 700 emplois au Mexique. Le transporteur a suspendu ses licenciements, mais seulement temporairement. Au cours des mois suivants, il a licencié plus de 500 travailleurs.

Le retard initial a rapporté 7 millions de dollars de crédits d’impôt au transporteur et a permis à Trump de revendiquer un succès rapide pour tenir sa promesse envers les travailleurs des Etats-Unis d’Amérique. Mais cela n’a pas changé la décision commerciale à long terme de la société de transférer des emplois des États-Unis d’Amérique.

« Certaines entreprises pourraient tenter de maintenir leur production aux États-Unis d’Amérique car elles reconnaissent que, dans un environnement hautement politique, si le président est vindicatif, elles ne veulent pas être du mauvais côté », a déclaré Ikenson.

Mais les entreprises ont plus que des préoccupations politiques à se préoccuper, c’est leur objectif.

Source : South China Morning Post