Israël a frappé une région dans la province syrienne de Quneitra.

Selon l’agence de presse officielle syrienne SANA, l’armée israélienne a tiré, le jeudi 1er août, un missile sur le village de Tal Bariqa, dans l’est de la province de Quneitra.

« L’attaque n’a fait aucune victime à déplorer, mais elle a laissé des dommages matériels », a rapporté SANA.

Le village ciblé est tout près du Golan occupé. Personne ne sait pour le moment si le missile était de type air-sol ou sol-sol.

Le 30 juin, des tirs de missiles israéliens contre Homs et la banlieue de Damas ont fait quatre morts, dont un enfant. SANA a rapporté que plusieurs personnes avaient également été blessées dans les raids aériens israéliens.

Mais le système de défense antiaérienne de la Syrie a réussi à intercepter et à détruire la plupart des missiles.

La Russie a annoncé, dans un communiqué publié début juillet 2019, qu’elle était sérieusement préoccupée par les agressions militaires israéliennes contre la Syrie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Moscou estimait que ces attaques pourraient constituer une menace pour la stabilité régionale.

La province syrienne de Quneitra comprend les hauteurs du Golan, dont la plupart ont été occupées et annexées par Israël, en dépit du tollé international suscité contre le régime de Tel-Aviv.

Depuis une décennie, Israël a mené des attaques préméditées dans la bande de Gaza pour détourner l’opinion internationale des crises à l’intérieur des territoires occupés. Désormais, la donne a changé en faveur du Hamas qui a pris l’initiative de se doter d’armements de haut de gamme et riposter plus vigoureusement que jamais à l’armée israélienne. La balle est donc dans le camp du Hamas et un vent de panique secoue les milieux politiques et médiatiques israéliens : la Résistance palestinienne détient des missiles de haute précision et des aéronefs de combat qui en font trembler plus d’un.

Le journal Maariv fait état des inquiétudes des responsables israéliens quant aux progrès remarquables des groupes de la Résistance palestiniens sur le plan défensif.

Le quotidien israélien évoque les deux derniers affrontements à Gaza entre l’armée israélienne et les groupes de la Résistance, le Hamas entre autres, en novembre 2018 et en avril 2019, lors desquels les combattants palestiniens se sont servis de missiles de haute précision.

Désormais, les hommes politiques et les hauts commandants de l’armée israélienne s’inquiètent déjà de l’issue indécise d’une autre guerre éventuelle dans la bande de Gaza.

Les caractéristiques des missiles de haute précision de la Résistance

Pour légitimer l’inquiétude des autorités de Tel-Aviv, Maariv évoque les deux caractéristiques principales des missiles dont dispose la Résistance palestinienne : leur haute précision et leur faible marge d’erreur. Ces missiles sont capables de frapper leurs cibles avec une grande précision.

Des missiles d’une puissance de destruction énorme

Concernant la puissance de destruction des missiles de la Résistance palestinienne, l’analyste de Maariv écrit : « Lors des deux derniers heurts entre l’armée israélienne et les combattants palestiniens, les missiles tirés par la Résistance ont quasiment détruit les bâtiments visés, en plein cœur d’Israël. L’impact des missiles de la Résistance n’était pas aussi considérable naguère. »

Aéronefs de combat de la Résistance

Les aéronefs de combat de la Résistance sont une autre source d’inquiétude pour Israël et il est probable que les Palestiniens s’en servent lors de leur prochaine guerre contre Israël.

Le quotidien israélien souligne le trait saillant qui les distingue des drones et des missiles de haute précision : premièrement, ces aéronefs, grâce à leurs systèmes intelligents, sont capables d’échapper à la surveillance de la DCA israélienne et de frapper les positions de l’armée israélienne. Un tel système peut surprendre les militaires israéliens et leur infliger des dégâts considérables.

En effet, ces petits aéronefs qui ressemblent à un ballon de volley-ball ne peuvent être interceptés par aucun radar ou système d’interception. Même s’ils sont identifiés par des radars, il n’y a pour le moment aucun système susceptible de les intercepter.

L’armée israélienne dispose de trois systèmes de Défense aérienne, le système Arrow-3 doté de missiles de courte portée, le système Fronde de David équipé de missiles de longue portée et le système antimissile Dôme de fer. Conçue pour intercepter les drones et les missiles de courte portée, la « pièce maîtresse » de la DCA israélienne est incapable d’identifier et de détruire les nouveaux aéronefs de la Résistance.

