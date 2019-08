Zoom Afrique du 2 août 2019

Dans ce numéro de Zoom Afrique :

L’actualité en Afrique :

Roger Owono Mba devise avec l’ambassadeur de Chine au Gabon et la directrice de l’AFD ;

Kenya : la plus grande station éolienne d’Afrique inaugurée ;

Le Niger perd chaque année plus de 100 000 hectares de terres cultivables (ministre).

Les analyses de la rédaction :

Côte d’Ivoire : bientôt une base de drones US à peu près identique à celle du Niger ?

L’armée ivoirienne capable de protéger le peuple contre les menaces extérieures ? C’est ainsi que la décrit l’un des plus hauts responsables militaires du pays. Effectivement, l’homogénéisation de l’armée à laquelle travaille depuis trois ans le président signifie la poursuite des reformes qui ont fait de l’armée ivoirienne post Gbagbo un corps plutôt apte au mercenariat, et ce dans le sens des intérêts occidentaux. Pour le reste, le responsable parle de drones qui iront bientôt surveiller le ciel ivoirien. Y aura-t-il bientôt en Côte d’Ivoire une base de drones US à peu près identique à celle du Niger ?

Depuis la création de l’AFRICOM par les militaires US, la violence a explosé en Afrique selon une étude du Pentagone

Depuis le début des opérations du Commandement des États-Unis pour l’Afrique en 2008, le nombre de militaires états-uniens sur le continent africain a fait un bond de 170 %, passant de 2 600 à 7 000. Le nombre de missions, d’activités, de programmes et d’exercices militaires a augmenté de 1 900 %, passant de 172 à 3 500. Les frappes de drones ont explosé et le nombre de commandos déployés a augmenté de façon exponentielle, de même que la taille et la portée de la constellation des bases de l’AFRICOM.

L’armée états-unienne a récemment mené 36 opérations et activités en Afrique, plus que dans toute autre région du monde, y compris le Moyen-Orient. Les troupes dispersées à travers l’Afrique conseillent, forment et collaborent régulièrement avec les forces locales, recueillent des renseignements, mènent des opérations de surveillance et effectuent des frappes aériennes et des raids au sol axés sur la « lutte contre les extrémistes violents sur le continent africain ».

L’AFRICOM « perturbe et neutralise les menaces transnationales » afin de « promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales », conformément à sa mission. Mais depuis la création de l’AFRICOM, les principaux indicateurs de sécurité et de stabilité en Afrique se sont effondrés, selon le Centre africain d’études stratégiques du ministère de la Défense, une institution de recherche du Pentagone. D’après une analyse récente du Centre africain, dans l’ensemble, l’activité des groupes extrémistes en Afrique a doublé depuis 2012.

Il y a maintenant environ 24 groupes terroristes actifs qui opèrent sur le continent, contre seulement cinq en 2010, selon l’analyse. Aujourd’hui, 13 pays africains font face à des attaques de ces groupes — une augmentation de 160% sur la même période. En fait, le nombre « d’événements violents », sur le continent a bondi de 960 %, passant de 288 en 2009 à 3 050 en 2018, selon l’analyse du Centre africain.

Burundi/France : reprise des relations ?

Après une suspension de près de quatre ans, la France a repris discrètement début 2019 sa coopération bilatérale militaire avec le Burundi. Cette décision surprend car le pays est toujours sous le coup de sanctions de l’UE. Qu’est-ce qui se cache derrière cette affaire ? Plus d’explications avec Luc Michel, géopoliticien.

Source: Press TV