La Russie appelle les Etats-Unis d’Amérique à abandonner le déploiement des missiles qu’ils créent – Ministère des Affaires étrangères

Les Etats-Unis d’Amérique sont sur le point de démanteler le système de contrôle des armements, selon un communiqué officiel russe

Ministère russe des affaires étrangères / © Anton Novoderezhkin / TASS

Moscou demande à Washington d’abandonner le projet de déploiement des missiles au sol à portée intermédiaire et à courte portée qu’il crée, le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration vendredi à la suite du retrait des États-Unis d’Amérique du Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (Traité INF) et sa résiliation.

« Nous exhortons les Etats-Unis d’Amérique à renoncer à [leurs projets] de déploiement des missiles de ces portées [à portée intermédiaire et à courte portée – TASS], ce qui est malheureusement actuellement en discussion au Pentagone, et à suivre l’exemple de la Russie, en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité et la prévisibilité mondiales. Sinon, Washington assumera seul la responsabilité de l’exacerbation des tensions dans le monde », indique le communiqué.

La déclaration affirme que les États-Unis d’Amérique ont pris la voie de la destruction de tous les accords internationaux qui ne leur plaisent pas, ce qui entraînera le démantèlement du système de maîtrise des armements. « La résiliation du traité INF prouve que les États-Unis d’Amérique ont tracé la voie pour démanteler tous les accords internationaux avec lesquels ils ne sont pas à l’aise pour une raison quelconque », indique le communiqué. « Cela conduit au démantèlement du système de contrôle des armements existant », a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères a précisé que Washington avait commis une terrible erreur en créant délibérément une crise pratiquement insurmontable autour du traité INF. « Le raisonnement qui sous-tend cette décision est clair: les États-Unis d’Amérique voulaient écarter les restrictions imposées. Washington négligeait de manière flagrante les préoccupations de Moscou quant au respect du traité par les Etats-Unis d’Amérique depuis de nombreuses années. Il convient de noter que le déploiement du système de lancement vertical Mark 41, qui est capable de tirer des missiles de croisière à moyenne portée, sur les seules bases militaires des Etats-Unis d’Amérique en Europe, constitue une violation flagrante du traité », a souligné l’agence diplomatique.

Les États-Unis d’Amérique ont formulé des demandes intrinsèquement inacceptables, analogues à un ultimatum, invitant la Russie à examiner, rejetant toutes les propositions de Moscou. « Les représentants des États-Unis d’Amérique se sont cachés hypocritement derrière l’idée que le traité INF soit obsolète et doit inclure d’autres pays », a souligné le ministère. « La dénonciation du traité INF confirme que les Etats-Unis d’Amérique poursuivent une politique de destruction de tous les accords internationaux qui ne sont pas favorisés à Washington pour certaines raisons. Cela nous conduit à un effondrement du système de contrôle des armements existant. »

Dans l’intervalle, la Russie reste prête à négocier avec les Etats-Unis d’Amérique afin de rétablir la confiance et de renforcer la sécurité internationale, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans son communiqué.

« La Russie reste ouverte à un dialogue égal et constructif avec les États-Unis d’Amérique en vue de rétablir la confiance et de renforcer la sécurité internationale », a déclaré le ministère. « Nous espérons une approche responsable de la part des Etats-Unis d’Amérique ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS