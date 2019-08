La Russie s’attend à ce que la Turquie mette en œuvre les accords sur Idlib dans les 24 heures – ministère de la Défense

Le centre de réconciliation russe a déclaré que « les militants et les armes devraient être retirés de la zone démilitarisée, les bombardements devraient être stoppés et la route Damas-Alep devrait être dégagée »

La Russie espère que la Turquie mettra pleinement en œuvre dans les prochaines 24 heures les accords sur le retrait des militants et des armes de la zone de désescalade de Idlib en réponse à l’initiative du gouvernement syrien de mettre fin aux hostilités dans la région, le major général Alexey Bakin, chef du le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, a déclaré aux journalistes vendredi.

« Poursuivant l’objectif de stabiliser la situation en République arabe syrienne et soutenant la réunion internationale d’Astana sur la Syrie qui se déroule dans la ville de Nur-Sultan, le président syrien Bashar Assad a décidé de cesser complètement les tirs et toutes les offensives à Idlib. zone de désescalade à partir de minuit le 2 août 2019 « , a déclaré Bakin.

« En réponse à l’initiative syrienne, la Turquie devrait appliquer intégralement dans les prochaines 24 heures les dispositions des accords de Sotchi stipulant que les militants et les armes doivent être retirés de la zone démilitarisée, que les tirs d’obus doivent être stoppés et que la route reliant Damas à Alep être débloqué », a-t-il ajouté.

Bakin a rappelé qu’en violation du cessez-le-feu, des groupes armés illégaux ont ouvert le feu sur la colonie de Qardahah dans la province de Lattaquié à 06h55, heure de Moscou. La colonie est connue comme la ville natale de la famille du président syrien Bashar Assad et se trouve à 14 kilomètres au nord de la base aérienne russe Hmeymim.

« Les militants ont pilonné à l’aide de plusieurs systèmes de lance-roquettes de la région de Jabal Shaboh, situés à l’intérieur de la zone de désescalade d’Idlib. Le groupe armé illégal a déployé plusieurs systèmes de lance-roquettes sur le lieu de tir sous le couvert de brouillard. Il n’a donc pas pu être détecté à temps par la reconnaissance aérienne ou par des observateurs. Douze explosions ont été enregistrées près de Kardaza. Un civil a été tué et trois autres ont été blessés lors du bombardement », a-t-il déclaré.

Idlib est la seule grande région de Syrie encore contrôlée par des groupes armés illégaux. En 2017, une zone de désescalade dans le nord du pays a été créée pour abriter les militants et leurs familles qui refusaient de se réconcilier avec le gouvernement et de rendre volontairement les armes. La zone comprend la province d’Idlib et certaines zones des provinces voisines de Lattaquié, Hama et Alep.

Les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, se sont rencontrés à Sotchi en Russie le 17 septembre 2018 et leurs discussions ont abouti à un accord visant à établir d’ici le 15 octobre une zone démilitarisée à Idlib, qui devrait être 15-20 kilomètres de profondeur le long de la ligne en dégageant les troupes gouvernementales syriennes et l’opposition armée.

Néanmoins, Ankara a alors demandé un délai supplémentaire et un délai pour commencer les patrouilles conjointes à Idlib, invoquant son incapacité à assurer la sécurité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS