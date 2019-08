Zoom Afrique du 3 août 2019

Djibouti et l’Italie ont convenu de rehausser leur coopération militaire, selon le ministère djiboutien des Affaires étrangères.

Ce genre de formation est généralement attribuée à la France et non à d’autres pays européens. Le fait que l’Italie s’occupe de former les gardes-côtes djiboutiens pourrait surprendre, mais pas tant que ça. En effet, la France recule de plus en plus en Afrique de l’Ouest vu les réticences de la population vis-à-vis de la présence militaire française, dont les soldats sont considérés comme des troupes d’occupation qui sèment le désordre dans les pays. L’Italie, de son côté, ­s’est impliquée militairement en Afrique très peu de temps après la visite du président américain Donald Trump en Italie. Rome a donc envoyé un contingent de 400 militaires au Niger, pré carré français, pour la soi-disant lutte contre l’immigration clandestine. Outre la présence du géant italien ENI sur le continent africain, la présence militaire italienne est de plus en plus visible au point de confier la formation des GCD aux troupes italiennes.

L’Italie, qui tout comme la France a aussi un passé colonial en Afrique, surtout dans la Corne de l’Afrique mais aussi en Libye, se montre de plus en plus militairement sur la scène africaine. Djibouti, qui visiblement montre une volonté plutôt accrue de se détacher de la France, laisse les rivaux de Paris prendre de plus en plus d’influence sur son territoire. En mettant l’émirati DP World à la porte et confiant le développement du port de Doraleh à la Chine, la France a déjà eu la crainte de perdre son influence dans son pré carré, mais Djibouti se dirige plus vers d’autres puissances pour diminuer l’influence française, mais aussi américaine. Rome, qui est un allié fidèle des États-Unis, a décidé de prendre le rôle de supplétif direct des États-Unis dans cette partie du continent africain. Ce qui fait que la France perd du terrain, va-t-elle se laisser faire aussi facilement ? Jusqu’à présent les décisions prises par le gouvernement djiboutien ont abouti malgré les pressions de Paris. Ce qui montre que la France n’a plus vraiment son mot à dire, que ce soit en Afrique de l’Ouest ou dans la Corne de l’Afrique.