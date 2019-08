Voici comment la Russie peut aider l’Iran à survivre

Image d’archives

Fournir des armes à l’Iran est ce que la Russie peut faire de mieux pour aider le pays persan, d’autant plus que les États-Unis d’Amérique et leurs alliés ont de plus en plus de possibilités de mener des manœuvres conjointes dans la région. Comment Moscou pourrait-il aider Téhéran par voie maritime et terrestre?, demande Ilia Kramnik au journal Izvestia.

Aujourd’hui, l’essentiel de la coopération technico-militaire avec l’Iran est bloqué par la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prévoit de maintenir le régime de sanctions afin d’éviter de fournir d’importantes quantités d’armes et de matériel militaire à l’Iran pendant cinq ans à compter de la date de l’accord nucléaire avec l’Iran, c’est-à-dire jusqu’à la mi-2020.

« Il ne fait aucun doute que les Etats-Unis d’Amérique vont essayer de bloquer la coopération technico-militaire d’autres pays avec l’Iran, même après cette date, mais il est évident qu’une telle proposition de Washington n’a aucune chance d’être approuvée par le Conseil de sécurité », prévient-il. Krámnik, se rappelant que la Russie est au Conseil.

Compte tenu des visites régulières des chefs militaires iraniens en Russie, Krámnik suppose que les négociations sur les fournitures militaires et leur contenu sont déjà en cours.

L’armée iranienne est obsolète

Les besoins militaires des forces armées iraniennes sont résumés dans la phrase « donnez-moi tout ce que vous avez », selon Krámnik: « les sanctions à long terme ont conduit à ce que la majorité de l’arsenal militaire soit constitué d’armes des années 1960 et 1980, et les importations modernes ou le développement de modèles de fabrication personnelle sont rares », explique-t-il.

Ainsi, en général, l’Iran se concentre sur le reconditionnement « des systèmes de défense aérienne, de combat et de détection, de contrôle et de communication », a-t-il déclaré. Les livraisons de systèmes russes S-300 et la présence de systèmes Bavar-373 dans les forces de défense aérienne iraniennes en sont des exemples. Des efforts sont également déployés pour dépoussiérer l’armée de l’air et les systèmes de missiles, ce qui permet de neutraliser les marines des pays de l’OTAN situés au large des côtes iraniennes. Kramnik n’exclut pas que le pays persan soit également intéressé par l’achat de chasseurs russes Su-30.

Question de temps

Reconditionner et mettre à jour les armes iraniennes prend du temps. « Même sans tenir compte du fait qu’il reste encore un an avant que l’interdiction de fournir des systèmes d’attaque à l’Iran ne soit officiellement levée et que personne ne garantisse que les États-Unis d’Amérique ne finiront pas par mener une opération militaire avant », a déclaré Kramnik.

« Compte tenu de la situation politique dans la région, la Russie et la Chine pourraient réagir en fournissant un soutien militaire à l’Iran dans le cadre de l’opération des Etats-Unis d’Amérique déjà lancée. Ensuite, nous nous concentrerions principalement sur la fourniture d’armes et d’équipements », a-t-il ajouté.

Cependant, il est difficile de prévoir l’ampleur et les conséquences d’un conflit de cette nature. Il est également prévisible que l’exécution de manœuvres russo-iraniennes soit suffisante pour exclure la possibilité de résoudre le conflit par des moyens militaires.

Quoi qu’il en soit, la marine russe patrouille régulièrement dans l’océan Indien, même si ces dernières années, la fréquence de ces visites a diminué à cause de la piraterie dans la Corne de l’Afrique.

La coopération avec l’Iran est principalement mise en œuvre dans la mer Caspienne: des bateaux et des navires de la flottille russe de la mer Caspienne se rendent régulièrement au port iranien de Bandar Anzali. Cependant, malgré l’importance croissante de cette flottille russe – en particulier pendant la guerre de Syrie – cette coopération n’a pas dépassé les limites de la politique régionale. De possibles manœuvres conjointes dans la partie nord de l’océan Indien, en particulier près du détroit d’Ormuz, « sont déjà une affaire plus sérieuse », a-t-il dit.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News