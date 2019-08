21 applications antivirus pour Android testées, 47% en échec critique

21 antivirus Android disponibles sur le Google Play Store ont été testés et 47% de ces applications ont échoué. (Photo: AFP)

Une nouvelle étude révèle l’état actuel de la sécurité des téléphones Android.

La société de recherche, Comparitech, a passé des semaines à tester des applications antivirus Android gratuites populaires à la recherche de failles. Ils ont testé la manière dont les applications traitaient la confidentialité, la sécurité et la publicité, et les résultats qui ont suivi ont été vraiment choquants.

21 antivirus Android disponibles sur le Google Play Store ont été testés et 47% de ces applications ont échoué. Trois d’entre elles présentaient de graves failles de sécurité, et sept d’entre elles ne pouvaient même pas détecter un virus. À tout le sérieux, impropres à leurs fins et totalement précaires.

Comme dans de nombreux cas, les utilisateurs n’obtenaient clairement pas ce que les applications avaient promis. Presque toutes les applications testées suivaient l’utilisateur, présentaient de graves problèmes de sécurité, une vulnérabilité critique exposant les carnets d’adresses de l’utilisateur et une autre permettant aux attaquants de désactiver complètement la protection antivirus.

Selon le rapport, AEGISLAB Antivirus Free, Antiy AVL Pro Antivirus & Sécurité, Brainiacs Antivirus System, Fotoable Super Cleaner, MalwareFox Anti-Malware, NQ Mobile Security & Antivirus Free, Tap Technology Antivirus Mobile et Zemana Antivirus & Security ne pouvaient même pas détecter un virus de test dangereux.

Parlons maintenant de la protection de la vie privée: «La sécurité du système: antivirus, anti-piratage et de nettoyage» était de loin le pire contrevenant. Il met en vente les habitudes de recherche et de navigation des utilisateurs pour chaque échange d’annonces existant.

L’application dite «application antivirus» a également demandé la permission d’accéder aux données de localisation précises, à la caméra, de lire et d’écrire des contacts, de parcourir le carnet d’adresses et de saisir le numéro de téléphone IMEI (ID unique) et le numéro de téléphone de l’appareil.

Y a-t-il une solution?

Khaled Sakr, chercheur en sécurité chez Comparitech, a déclaré: «De plus en plus d’entreprises doivent faire attention et veiller à ce que la sécurité soit abordée dès le début d’un projet et parallèlement au développement d’applications, plutôt qu’à la fin, quand il est trop tard.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Asian Age