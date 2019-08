Blanchisserie Sassou-Nguesso: Une affaire d’État congolaise – Partie II

Quoi que puisse mentionner les documents de l’entreprise à Chypre, ces contrats de Brazzaville signifiaient qu’en réalité, lorsque Gabox a été constitué, la société appartenait automatiquement à Denis Christel Sassou-Nguesso.

Denis Christel Sassou-Nguesso. En plus d’être le fils du Président, il est membre du Parlement et l’un des plus fervents candidats à la succession présidentielle. © DR

Le premier dépôt reçu par Gabox, en janvier 2014, s’élevait à 44,5 millions de dollars (33,5 millions d’euros) et provenait d’une filiale d’Asperbras.

Un mois plus tard, Gabox a reçu un deuxième virement bancaire de 1,6 million de dollars (1,2 million d’euros) d’une autre société chypriote appelée Sebrit Limited. Comme Global Witness l’a révélé précédemment, Sebrit était une société écran de Claudia Sassou-Nguesso, la sœur de Denis Christel Sassou-Nguesso. Comme Gabox, elle aurait reçu des fonds volés du Trésor congolais.

Approximativement à la fin de la même année, la société mère de Gabox a de nouveau reçu 4,4 millions de dollars de la filiale Asperbras.

Au total, en 2014, les entreprises appartenant à Denis Christel Sassou-Nguesso ont reçu environ 50,5 millions de dollars, des fonds qui sembleraient avoir été volés au Trésor congolais.

Gabox a ensuite effectué des versements à des sociétés basées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse, selon un rapport de police portugais examiné par Global Witness. L’objet de ces paiements n’est pas clair.

Cependant, ce qui est clair, c’est que la famille Sassou-Nguesso a dépensé d’énormes sommes au cours des dernières années en biens et propriétés de luxe. Compte tenu des salaires relativement bas des agents publics au Congo, il est fort probable que l’argent utilisé pour ces dépenses extravagantes provienne, au moins en partie, de fonds publics pillés.

En réponse aux questions rédigées et envoyées par Global Witness, Asperbras a déclaré ne rien savoir sur les transactions conclues par Veiga ou ses sociétés, et encore moins sur les transactions financières effectuées par José Veiga pour le compte d’une « Personne politiquement exposée » (PPE) au Congo.

Denis Christel Sassou-Nguesso étant le fils du Président congolais et un député élu, il serait qualifié de PPE. Les réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent exigent des banques et des entreprises qu’elles exercent une vigilance renforcée sur les transactions ou opérations impliquant des PPE, car elles présentent un risque de corruption : Les PPE peuvent potentiellement utiliser leur pouvoir politique et leurs connexions pour leur profit personnel.

Asperbras a refusé de commenter plus en détail l’enquête portugaise en cours sur José Veiga et sur son implication dans des accords au Congo. La société a souligné qu’aucun de ses employés n’avait été inculpé à ce jour dans le cadre de cette enquête.

Le style de vie fastueux de la famille présidentielle congolaise Quasiment au pouvoir depuis les quatre dernières décennies, la famille Sassou-Nguesso possède des propriétés d’une valeur de plusieurs millions de dollars dans le monde entier. Les membres de la famille ont été accusés d’utiliser leurs positions de pouvoir pour s’enrichir. Global Witness a récemment révélé comment Claudia Sassou-Nguesso a utilisé les 7 millions de dollars des fonds publics qu’elle aurait détournés pour acheter un appartement de luxe à Trump International Hotel & Tower à New York. Nous avons également découvert comment Denis Christel Sassou-Nguesso aurait dépensé 35 000 millions de dollars provenant des ventes de pétrole d’État dans des achats de luxe à Paris, Marbella et Dubaï.