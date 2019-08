© Sputnik / Alexandr Demyanchuk

La Russie continue d’insister sur le « plan » visant à réduire le rôle du dollar dans le commerce international, alors que la tension entre Washington et Moscou augmente.

Aujourd’hui, la Russie utilise la stratégie de dépollution de son économie visant à réduire sa vulnérabilité face aux menaces des États-Unis d’Amérique afin de la punir avec des sanctions.

Bien qu’en 2018, Moscou ait pu réduire le nombre de ses actifs détenus en dollars – principalement des obligations états-uniennes -, ses progrès commerciaux ont été lents, car l’utilisation du dollar est profondément enracinée dans de nombreuses transactions.

Dépollution à grande vitesse

La part de l’euro dans les exportations russes continue d’augmenter pour le quatrième trimestre consécutif grâce à la devise des Etats-Unis d’Amérique. L’utilisation de la monnaie européenne commune dans les échanges avec l’UE et la Chine a presque dépassé le dollar.

« Il y a eu une forte incitation au changement, non seulement pour la Russie, mais aussi pour ses partenaires commerciaux. L’UE subit également la pression des États-Unis d’Amérique, ce qui la pousse à réduire sa dépendance au dollar », a déclaré l’économiste Dmitri d’ING Bank, à Bloomberg Dolguin.

La Russie dépend toujours du dollar, puisque la moitié de son commerce annuel, qui avoisine les 687,5 milliards de dollars, implique l’utilisation de la monnaie des Etats-Unis d’Amérique. Avec tout cela, le pays eurasien conclut avec les États-Unis d’Amérique moins de 5% de ces accords.

Le rejet du dollar par Moscou tient également au fait que différentes sociétés russes subissent des retards dans les paiements internationaux parce que les sociétés occidentales doivent demander l’autorisation des États-Unis d’Amérique pour effectuer leurs transactions.

Progressivement la situation change. On assiste déjà à un changement radical dans le commerce russo-indien, estimé à 11 milliards de dollars. Le rouble est utilisé dans les trois quarts des accords conclus entre les deux pays.

« Cette tendance devrait se poursuivre, l’infrastructure des transactions en monnaies alternatives s’améliorant déjà », a déclaré Sofia Donets, économiste à la société d’investissement Renaissance Capital.

Dommage collatéral au rouble

Le 3 août, les États-Unis d’Amérique ont annoncé qu’ils imposeraient de nouvelles sanctions à la Russie pour le prétendu empoisonnement de l’ancien agent de renseignement russe Sergey Skripal. Moscou a nié à plusieurs reprises son implication dans cette affaire.

Le deuxième paquet comprend l’interdiction aux banques états-uniennes d’acheter des dettes souveraines non libellées en roubles sur les marchés primaires et d’accorder des prêts au gouvernement russe en roubles. En outre, les nouvelles sanctions impliquent la demande faite par Washington aux organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international de ne pas accorder de prêts à Moscou.

Le taux de change de la monnaie russe est tombé le 2 août vers son plus bas niveau des deux derniers mois et s’est établi à 65,4 roubles pour un dollar. Cette chute est due à la confluence de plusieurs circonstances extérieures:

baisse des prix du pétrole;

introduction de droits de douane des Etats-Unis d’Amérique sur les importations chinoises;

réduction du taux de change de base par la Réserve fédérale.

La chute du prix du pétrole brut a été le principal facteur qui a influencé la devise russe, a déclaré la journaliste russe Natalia Dembínskaya. Le prix du Brent a chuté de 7% le 1er août, pour s’établir à 61 dollars le baril. La monnaie russe a été touchée par ce fait.

À son tour, le prix du pétrole a chuté en raison de la décision du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump d’imposer un droit de douane supplémentaire de 10% à compter du 1er septembre sur le reste des importations chinoises, estimé à 300 milliards de dollars.

En conséquence, le marché a réagi à la réduction possible de la demande de pétrole, la Chine étant aujourd’hui le plus gros consommateur d’hydrocarbures au monde.

Un autre facteur qui a joué contre le rouble a été la décision de la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique de baisser le taux d’intérêt de base pour la première fois au cours de la dernière décennie.

« Après cette décision, les investisseurs ont commencé à vendre leurs actifs risqués. Cette étape a permis de consolider le dollar et d’affaiblir le rouble », a déclaré Tatiana Evdokímova, économiste en chef de Nordea Bank, à Sputnik.

Facteurs favorables à la Russie

Malgré les circonstances défavorables, différents experts espèrent que l’interdiction d’investir dans la dette souveraine de la Russie par Washington n’entraînera pas de dommages graves à l’économie russe.

La cause principale est le fait que le pays eurasien possède ce que l’on appelle le coussin gonflable financier, c’est-à-dire ses réserves internationales estimées à plus de 519 milliards de dollars. Parallèlement, sa dette extérieure s’élève à 482,362 milliards de dollars. En d’autres termes, la Russie pourrait, si nécessaire, payer intégralement sa dette avec ses réserves internationales.

Bien que les sanctions contre la dette souveraine puissent peser sur le taux de change du rouble, la Russie dispose d’outils suffisants pour le stabiliser, souligne Dembínskaya dans son article pour l’édition russe de Sputnik.

Selon le journaliste, ses instruments comprennent:

la pause dans l’achat de devises étrangères;

le niveau d’inflation;

le volume de la balance des paiements.

« Si la situation s’aggrave, le ministère des Finances suspendra l’achat de devises étrangères, comme le prévoit la règle budgétaire. Ce scénario, appliqué en août 2018, a permis d’atténuer les effets négatifs causés par les sanctions et a servi de support au rouble », se rappelle l’auteur de l’article.

La Russie a approuvé sa nouvelle règle budgétaire en 2018, selon laquelle tous les revenus provenant de la vente de pétrole et de gaz – qui dépassent le niveau de base – sont utilisés pour acheter des devises ou sont investis dans le Fonds national d’investissement russe.

Tous ces facteurs positifs font que la majorité des experts s’accordent pour dire que l’affaiblissement du rouble sera modéré.

« Le taux de change équitable se situera autour de 64 ou 65 roubles pour un dollar. Toutefois, la monnaie pourrait encore chuter à 66 ou 67 roubles pour un dollar si la vente d’obligations russes par des investisseurs est prise en compte étranger », a expliqué Timur Nigmatullin, employé de la société, courtier chez Otkritie.

Avec tout cela, si le prix du pétrole brut continue à son niveau actuel – plus de 61 dollars le baril – ou augmente encore davantage du fait de la tension autour de l’Iran, il sera peu probable que le taux de change de la monnaie russe quitte le corridor de 63,20 à 64,80 roubles par dollar.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News