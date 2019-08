Les dommages aux services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique sont déjà causés

ATLANTA – Pour comprendre ce qui se passe dans les régimes autoritaires, qu’ils soient à Moscou, à La Havane, à Pékin ou à Pyongyang [Les Etats-Unis d’Amérique sont une dictature dominatrice et impériale – MIRASTNEWS], les analystes accordent toujours une attention particulière à la montée et à la chute des chefs des services de renseignement. Dans le cas du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, qui aspire à devenir un homme fort, la nomination avortée de John Ratcliffe, membre du Congrès républicain du Texas, pour succéder au directeur sortant du Renseignement national, Dan Coats, est en effet révélatrice.

Ratcliffe n’avait aucune qualification discernable pour le poste, hormis une loyauté aveuglante envers Trump. Et bien que Trump ait retiré sa candidature, il ne l’a pas fait par souci de la sécurité nationale des États-Unis d’Amérique, mais par crainte que son candidat n’ait pas été confirmé. Le fait que Trump ait même considéré un candidat aussi peu apte au poste suggère à quel point il souhaite amener les services de renseignement à la traîne.

Au cours des deux premières années de la présidence de Trump, les dirigeants professionnels de la communauté du renseignement des Etats-Unis d’Amérique ont maintenu leurs conseils, estimant que le silence était la meilleure tactique pour traiter avec un patron sans attaches et antagoniste. Mais l’affaire Ratcliffe semble augurer d’un nouveau défi, non seulement pour les services de renseignements des Etats-Unis d’Amérique, mais également pour les alliés des Etats-Unis d’Amérique, qui apprécient depuis longtemps leur accès à une communauté de renseignements apolitique et basée sur les faits à Washington, DC. Avec sa volonté d’installer des crapauds dans de nombreux emplois de haut niveau dans le domaine de la sécurité nationale, Trump a déjà porté un coup sérieux au système d’alliances qui constitue la base du pouvoir et de l’influence des États-Unis d’Amérique dans le monde.

Le problème n’est pas seulement que Trump dispose d’une intelligence politisée, ce qui est déjà assez grave. C’est qu’il a sapé l’efficacité et la portée mondiale des agences de renseignement états-uniennes. À l’instar de ses attaques infantiles contre des alliés, choisir des comparses pour occuper des postes de premier plan dans les services de renseignement envoie au monde un message évident: les États-Unis d’Amérique ne devraient plus être considérés comme un interlocuteur fiable et digne de confiance.

Une grande partie des secrets les plus précieux dont disposent les responsables des Etats-Unis d’Amérique du renseignement proviennent de relations de longue date avec leurs homologues étrangers. Considérons le partenariat du Commonwealth entre les États-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Formé pendant la Seconde Guerre mondiale et solidifié pendant la guerre froide, il constitue le facteur essentiel de l’alliance «Five Eyes», qui est devenue l’ossature des communications et du renseignement transmissif dans le monde. Ce ne serait pas le cas sans une direction du renseignement toujours solide et compétente dans tous les pays participants.

De même, au fil de nombreuses décennies de collaboration, les services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique ont noué de nouveaux partenariats avec d’anciens ennemis, notamment l’Allemagne et le Japon, et ont mis en place un réseau mondial de relations essentielles entre la Corée du Sud et d’autres alliés de l’Asie du Sud-Est au Moyen-Orient et au-delà.

Néanmoins, l’histoire montre également que ces relations sont délicates et donc extrêmement vulnérables aux perturbations politiques. « Nous n’avons pas d’alliés éternels et nous n’avons pas d’ennemis perpétuels », a plaisanté Lord Palmerston, qui a été deux fois Premier ministre de Grande-Bretagne à son apogée. « Nos intérêts sont éternels et perpétuels, et il est de notre devoir de respecter ces intérêts. » Dans la mesure où l’observation de Palmerston est vraie pour les pays, elle est encore plus valable pour les espions.

Après près de trois ans d’insultes et de provocations gratuites, Trump aurait, selon le Pew Research Center, terni la réputation de l’Amérique dans pratiquement toutes les régions du monde. Les États-Unis d’Amérique ont perdu la confiance et le respect non seulement de l’homme proverbial dans la rue, mais également des responsables des services de renseignement étrangers. En effet, il serait tout à fait naïf de penser que les attaques de Trump contre l’OTAN et la description du traité de défense mutuelle États-Unis d’Amérique-Japon comme «injuste» n’ont pas eu d’effet sur la perception des autres.

Pour être clair, le problème n’est pas que la pique officielle à l’égard des États-Unis d’Amérique soit exprimée par la voie diplomatique. Plutôt, les retombées des singeries de Trump se répercutent sans cesse sur le niveau opérationnel. Traditionnellement, les services de renseignement des Etats-Unis d’Amérique et alliés partageaient à la fois leurs évaluations et les faits qui les sous-tendent. Pourtant, s’agissant des intentions nucléaires de la Corée du Nord et de l’ingérence de la Russie dans les élections des Etats-Unis d’Amérique, Trump a ouvertement rejeté les conclusions de ses propres agences. Et à d’autres occasions, il a divulgué des informations classifiées aux Russes. Que sont censés penser les espions de Londres, Berlin, Séoul et Tel Aviv?

Il existe des parallèles clairs et troublants d’ici au début des années 1980, lorsque les relations transatlantiques étaient extrêmement tendues. En raison de la révolution iranienne et de l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979, suivies de la crise polonaise de 1980-1981, les dirigeants européens étaient de plus en plus pressés de prendre leurs distances par rapport à la nouvelle administration du président des Etats-Unis d’Amérique Ronald Reagan, plus affirmée. Les États-Unis d’Amérique et l’Europe avaient des points de vue très différents sur les intentions du Kremlin, le contrôle des armements et les dangers d’un conflit en Europe de l’Est. Mais des relations de longue date et profondes en matière de renseignement ont joué un rôle énorme dans le maintien de l’alliance de l’OTAN.

Reste à savoir si les services de renseignement peuvent faire de même aujourd’hui. Le fait que Trump considérerait même qu’une personne aussi spectaculaire et sans réserve pour diriger l’ensemble des services de renseignements des Etats-Unis d’Amérique n’est pas de bon augure. Les implications pour la coopération en matière de renseignement et l’influence des Etats-Unis d’Amérique à l’étranger sont évidentes. Comme les nominations manquées des loyalistes de Trump, Stephen Moore et Herman Cain, à la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique, la nomination ratée de Ratcliffe a déjà porté davantage atteinte à la crédibilité des Etats-Unis d’Amérique aux yeux de leurs alliés.

Trump a montré, une fois de plus, qu’il fera passer ses propres intérêts politiques avant la sécurité nationale et le bon fonctionnement d’un service de renseignement indépendant. Avec le départ de Coats, un autre “adulte dans la chambre” est parti. Les autres chefs des services de renseignement doivent préciser les enjeux du choix de son successeur.

Kent Harrington, ancien analyste principal de la CIA, a été officier national du renseignement pour l’Asie de l’Est, chef de station en Asie et directeur des Affaires publiques de la CIA. Project Syndicate, 2019. www.project-syndicate.org

Traduction : MIRASTNEWS

Source : THE JORDAN TIMES