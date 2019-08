‘Gambler Trump joue au poker pendant que la Chine joue aux échecs’, imaginant quelques coups en avant

© Getty Images / Prasit photo

L’administration Trump met les États-Unis d’Amérique sur une voie dangereuse en n’évaluant pas les risques à long terme de la guerre commerciale en cours avec la Chine, ont indiqué des analystes à RT, alors que des tensions se déclaraient entre les plus grandes économies du monde.

Le conflit commercial entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine a atteint un nouveau niveau après que le président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump, eut menacé d’augmenter les droits de douane sur des produits chinois d’une valeur de 300 milliards de dollars la semaine dernière, rompant ainsi la trêve conclue au sommet du G20. Lundi, le yuan a plongé, provoquant la pire vente de 2019 à Wall Street et faisant des ravages sur les marchés asiatiques et européens, suivis par les accusations de Washington de manipulation de la monnaie contre Pékin.

Cependant, la devise chinoise est déjà faible depuis un certain temps, a noté l’analyste politique indépendant Alessandro Bruno. La chute du renminbi est un casse-tête pour les investisseurs chinois et les entreprises qui ont des dettes en dollars des Etats-Unis d’Amérique.

Mais la partie états-unienne a encore plus à perdre et les erreurs de Trump peuvent coûter cher à l’économie des Etats-Unis d’Amérique, a déclaré l’analyste.

« Trump est un joueur de poker, il joue. Les Chinois, les Russes sont des joueurs d’échecs. Les Chinois pensent à quelques mouvements avant Trump », a déclaré Bruno à RT. Il a ajouté que le président des Etats-Unis d’Amérique « s’est mis dans un trou », alors que l’escalade du conflit commercial est sur le point de nuire davantage aux marchés états-unien et européen qu’à la Chine.

Donner à la Chine l’étiquette officielle «manipulateur de monnaie» donne à l’administration Trump une marge de manœuvre pour frapper davantage Pékin de mesures punitives. Par exemple, le stratège Andrew Leung peut imposer des restrictions aux entreprises chinoises ou interdire aux entreprises états-uniennes de traiter avec leurs homologues chinois.

Dans le même temps, la décision du Trésor des Etats-Unis d’Amérique annonce une nouvelle escalade du flot commercial entre les États-Unis d’Amérique et la Chine, estime le chercheur Peter Earle de l’American Institute for Economic Research.

« Dans la très grande majorité des cas, lorsqu’un pays en dénonce un autre en utilisant ces termes spécifiques, il présume que son intention est de plaider sa cause devant le Fonds monétaire international, ce qui signifie plus d’incertitude, plus de volatilité sur les marchés financiers, et peut-être plus de dommages à la fois aux économies états-unienne et chinoise », a écrit Earle.

L’accusation de «manipulation monétaire» devient également obscure si l’on tient compte du fait que chaque Banque centrale d’un pays gère la monnaie, ce qui lui permet de fluctuer selon certains paramètres. Tandis que certains appellent cela de la manipulation monétaire, d’autres le voient simplement comme des réponses de la politique monétaire à des situations économiques. C’est le cas des programmes d’assouplissement quantitatif mis en place par la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique, la BCE et la Banque du Japon pour faire face aux conséquences de la crise financière de 2008.

La Chine aurait également pu « artificiellement retenir la valeur du yuan (en maintenant un ratio de 7 pour 1) afin d’éviter exactement le type d’accusations qui a finalement été prononcée cette semaine », a déclaré Earle.

Mais, alors que les États-Unis d’Amérique pointent inlassablement le doigt vers la Chine, sa propre politique monétaire pourrait être remise en question, et il ne s’agit pas uniquement d’un QE ou d’un changement de taux d’intérêt. Après que l’ancien président Richard Nixon ait échangé le dollar de l’étalon-or en 1971, les États-Unis d’Amérique sont devenus « le plus grand manipulateur de devises au monde », estime l’analyste Alessandro Bruno.

Alors qu’une nouvelle baisse du yuan ne joue pas vraiment entre les mains de l’économie chinoise, la dévaluation pourrait simplement être un test pour voir à quel point les Etats-Unis d’Amérique peuvent « résister à ce problème », car le mouvement leur fait pression, a ajouté Bruno.

Dans le même temps, si Pékin laisse le yuan s’enfoncer « dans une spirale descendante » en raison d’une fuite massive de capitaux, par exemple, cela peut déclencher la panique sur les marchés financiers mondiaux, selon le directeur du Centennial Group, Manu Bhaskaran.

Il en va de même pour l’ensemble des échanges commerciaux entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine, qui ont déjà effrayé les investisseurs du monde entier, forçant nombre d’entre eux à rechercher une valeur refuge dans l’or.

« Les marchés n’aiment pas les surprises désagréables et ont commencé à s’inquiéter du fait que le différend entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine était plongé dans une spirale descendante susceptible d’entraîner de très mauvais résultats, bien pire que tout ce à quoi les investisseurs s’attendaient auparavant », a souligné Bhaskaran.

La guerre commerciale menace également de faire dérailler la forte croissance de l’économie des Etats-Unis d’Amérique et donc de nuire aux chances de réélection de Trump, affirment les analystes. Et tandis que Trump utilise la Chine comme « excuse de campagne politique parfaite », il a en réalité mis les États-Unis d’Amérique sur une « voie dangereuse », selon Bruno.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT