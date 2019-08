© Sputnik . Maksim Bogodvid

Innopolis est une localité russe se trouvant à 40km de Kazan (Tatarstan), entièrement dédiée à l’informatique. Des chercheurs lancent des projets ambitieux en robotique juste à côté de la zone spéciale économique qui réunit plus de 90 sociétés. Sputnik a pu voir comment cette ville vit.

En première partie du reportage, des étudiants et des enseignants étrangers de l’Université d’Innopolis ont raconté leurs histoires. Pour continuer, nous découvrons le laboratoire de robotique avec son chef Alexandre Klimtchik, qui a vécu sept ans à Nantes, doctorant de l’École centrale.

Les chercheurs de l’université nous montrent le fonctionnement d’une voiture autonome, et les résidents de Technopark, la zone spéciale économique, racontent comment les étudiants et les employés sont liés, et comment l’intelligence artificielle aide à surfer sur internet.

Source: Sputnik News – France