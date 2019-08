© AFP 2019 / Miguel Schincariol

RIO DE JANEIRO, BRÉSIL – La justice brésilienne [manipulée – MIRASTNEWS] a autorisé le transfert de l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011) dans une prison de Sao Paulo (sud-est).

La décision appartient au juge responsable de l’exécution criminelle de l’ex-président, Carolina Lebbos, qui a publié les informations tôt dans la matinée du 7 août dans le système électronique de la justice fédérale de Parana, selon le portail d’informations G1.

L’ancien président est emprisonné depuis avril 2018 au siège de la Surintendance de la police fédérale à Curitiba, capitale de l’État de Parana (sud), parce que les enquêtes relatives à l’opération Lava Jato étaient centralisées dans cette ville.

Dans cette disposition, le juge ne précise pas dans quelle prison de Sao Paulo elle devrait être transférée et il délègue la décision aux autorités judiciaires de Sao Paulo.

« Il appartiendra à l’autorité de police d’adopter les mesures appropriées; dans le cas d’affaires relevant de la compétence de cette juridiction, de ne pas s’ingérer dans les établissements situés dans cet État de la fédération, le tribunal répressif compétent du lieu de destination est invité à indiquer l’établissement dans lequel la personne condamnée doit rester », a déclaré le juge.

Lula purge une peine de huit ans et dix mois de prison pour des crimes présumés de blanchiment d’argent et de corruption passive liés à la [soi-disant – MIRASTNEWS] réception d’un appartement à Guaruja (côte sud de l’État de Sao Paulo).

Avec le transfert à Sao Paulo, Lula serait plus proche de ses proches et de son cercle politique le plus étroit, son domicile étant situé à Sao Bernardo do Campo, à la périphérie de la capitale Sao Paulo.

