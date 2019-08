La main invisible de Washington ? L’Argentine proroge le délai imparti aux exilés vénézuéliens pour porter plainte contre Maduro – une manipulation en vue ?

© REUTERS / Miraflores Palace

BUENOS AIRES – Le gouvernement argentin a appelé les citoyens vénézuéliens de ce pays d’Amérique du Sud à se plaindre d’éventuelles violations des droits de l’homme commises par le pouvoir exécutif de Nicolas Maduro, des sources du ministère de la Justice ont informé Spoutnik.

De nombreux résidents vénézuéliens qui vivent « à l’intérieur du pays et qui souhaitent faire entendre leur témoignage, ne pourraient pas s’adresser au Centre d’orientation pour migrants et réfugiés », ont informé les sources du ministère de la Justice que dirige German Garavano.

Dans une résolution publiée au Journal officiel du 5 août, le ministère de la Justice a ordonné « la continuité de l’appel » établi dans la résolution 550/2019 et publié le 18 juillet 2019 pour permettre aux Vénézuéliens résidant en Argentine de fournir leurs témoignages ou leurs plaintes concernant les violations commises par le gouvernement de leur pays.

Dans ce texte, les autorités argentines ont invité les citoyens de ce pays caribéen à fournir des informations « sur d’éventuelles violations des droits de l’homme commises ou survenues en République bolivarienne du Venezuela ».

Ces contributions seraient intéressantes « pour un éventuel renvoi de celles-ci aux organisations internationales compétentes, ainsi que pour l’accompagnement des victimes présumées », a précisé la résolution signée par Garavano.

L’appel a été prolongé du 24 au 27 juillet et du 29 au 31 juillet aux personnes intéressées par cette invitation à témoigner au Centre d’orientation pour les migrants et les réfugiés, situé dans la ville de Buenos Aires.

Le ministère de la Justice affirme avoir reçu des centaines de plaintes.

La majorité des immigrés qui n’ont pas pu présenter leur plainte vivent dans le nord du pays, dans des provinces telles que Chaco (nord), Corrientes (nord-est), Jujuy (nord), Misiones (nord-est) et Salta (nord), loin « de la capitale argentine, ont précisé les sources.

Mais « il y a aussi des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas se rapprocher », ont-ils déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères, Jorge Faurie, participe le 6 août à la Conférence internationale pour la démocratie au Venezuela convoquée par le gouvernement péruvien à Lima.

Les Etats-Unis d’Amérique promettent d’utiliser « tous les outils » pour renverser Maduro

Les Etats-Unis d’Amérique utiliseront toutes les méthodes à leur disposition pour mettre fin au gouvernement du président Nicolas Maduro au Venezuela, selon la Maison Blanche.

Le président Donald Trump a signé un décret exécutif qui bloque tous les actifs du Venezuela relevant de la juridiction des États-Unis d’Amérique, y compris ceux de la Banque centrale du pays et de la compagnie pétrolière nationale PDVSA. En outre, il impose des restrictions à l’entrée aux États-Unis d’Amérique pour les personnes sanctionnées.

Le décret autorise également le secrétaire du Trésor, en consultation avec le secrétaire d’État, à imposer des sanctions aux personnes qui soutiennent Nicolas Maduro et son « régime illégitime ».

« Toutes les options sont sur la table. Les États-Unis d’Amérique utiliseront tous les outils appropriés pour mettre fin au contrôle de Maduro sur le Venezuela, soutenir l’accès du peuple vénézuélien à l’aide humanitaire et assurer une transition démocratique au Venezuela », a déclaré la Maison Blanche.

Pour sa part, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a déclaré que le décret visait uniquement à officialiser le blocus contre Caracas. Selon sa déclaration, il s’agit d’une nouvelle agression de l’administration Trump contre les Vénézuéliens et il l’a décrite comme « le pillage le plus grotesque et le plus flagrant qui soit enregistré dans [les annales de – MIRASTNEWS] l’histoire contemporaine ».

La Chine demande aux politiciens des Etats-Unis d’Amérique de cesser de tolérer les crimes violents à Hong Kong

La Chine a de nouveau demandé mardi aux hommes politiques états-uniens concernés d’arrêter immédiatement de tolérer les crimes violents et de s’immiscer dans les affaires de Hong Kong, affirmant que toute tentative d’ingérence dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine n’aboutiraient pas.

Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a lancé cet appel en commentant la dernière position de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis d’Amérique, Nancy Pelosi, à Hong Kong.

Hua a déclaré que les récentes manifestations à Hong Kong étaient devenues des comportements radicaux, violents et illégaux, avec un petit nombre de radicaux coupables de méfaits, y compris l’incendie et la dissimulation de nombreuses armes offensives.

« Nancy Pelosi et d’autres politiciens états-uniens ont appelé à maintes reprises les Blancs noirs, soutenant les criminels radicaux violents et allant même jusqu’à embellir et blanchir à la chaux leurs comportements. Ils ont discrètement barbouillé et vilipendé la décision juste du gouvernement et de la police de la RAS de défendre l’état de droit et l’ordre », a déclaré Hua. « Ce n’est pas différent de dissimuler, de connaitre et de soutenir des comportements criminels illégaux, ce qui révèle encore une fois leur intention malveillante d’anti-Chine et de bousiller Hong Kong. »

La partie chinoise a exhorté les politiciens états-uniens concernés à cesser immédiatement d’autoriser les crimes violents et à s’ingérer de manière flagrante dans les affaires de Hong Kong, a-t-elle déclaré.

« Toute tentative visant à saper » un pays, deux systèmes « et la prospérité et la stabilité de Hong Kong sera résolument opposée par tous les Chinois, y compris leurs compatriotes de Hong Kong », a déclaré Hua. « Toute tentative d’ingérence dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine est vouée à l’échec ».

