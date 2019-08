La Russie confirme le lancement des inspecteurs de satellites

© Sputnik / Grigory Sysoyev

L’existence du programme militaire d’inspecteurs de satellites a été reconnue par le ministère russe de la Défense pour la première fois de son histoire. Les tests des appareils ont été effectués début août. Les satellites ont procédé à une inspection de l’état d’un autre appareil russe.

Le programme de construction d’inspecteurs de satellites dans toutes les grandes puissances a toujours été lié d’une manière ou d’une autre aux programmes militaires et, par conséquent, ils sont presque toujours classés. L’existence en orbite des appareils militaires russes Cosmos-2535 et Cosmos-2536 a été confirmée dans un récent communiqué officiel publié par le ministère de la Défense russe.

Ces engins spatiaux sont conçus pour « étudier l’impact du groupe orbital russe sur les engins spatiaux, ainsi que pour développer des technologies permettant de les protéger », indique le communiqué.

Bref historique du développement de l’appareil

Les projets des premiers satellites spatiaux de ce type sont apparus à la fin des années 50 du siècle dernier. À cette époque, il s’agissait d’appareils habités. L’un des premiers projets a été la navette spatiale des Etats-Unis d’Amérique X-20 Dyna-Soar, développée aux États-Unis d’Amérique de 1959 à 1963.

En même temps, plusieurs modifications de l’appareil ont été élaborées: un bombardier orbital, un satellite de reconnaissance visuelle et un autre permettant d’inspecter et d’intercepter les satellites d’un ennemi probable en orbite. Cependant, au milieu de 1969, les États-Unis d’Amérique ont abandonné ce projet en annonçant que des dispositifs sans pilote seraient utilisés à des fins de renseignement et autres.

En URSS, dans les années 1970, des projets similaires ont également été développés. Cinq stations spatiales militaires ont été lancées simultanément; leurs fonctions consistaient notamment à effectuer des inspections photographiques et radio-techniques, à inspecter des satellites d’autres pays et à combattre des inspecteurs spatiaux ennemis.

Cependant, pendant la guerre froide, les parties ont été menacées au lieu d’intercepter et d’inspecter leurs satellites et leurs stations.

Cadre juridique

Le statut d’inspecteur de satellite dans l’espace est une question intéressante. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique signé en 1967 par l’URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni, confère à l’espace extra-atmosphérique et à ses corps naturels une extrême extraterritorialité. En conséquence, aucun pays ne peut prétendre posséder un corps ou une partie de celui-ci, et la souveraineté des États ne s’étend qu’aux objets spatiaux lancés directement par eux.

L’article sept stipule que tout pays « sera internationalement responsable des dommages causés à un autre État partie au traité ou à ses personnes physiques ou morales par ledit objet ou ses éléments constitutifs sur la Terre, dans l’espace aérien ou dans l’espace extra-atmosphérique ».

Selon l’article huit, tout objet jeté dans l’espace par un pays « conservera sa juridiction et son contrôle, ainsi que tout le personnel qui s’y rend, qu’il soit dans l’espace ou dans un corps céleste ».

Ensuite, tout inspecteur de satellite peut s’approcher d’un satellite étranger, effectuer une surveillance ou une observation à distance de quelque manière que ce soit, mais ne peut en aucun cas interrompre sa fonctionnalité. Dans les années 1980, en URSS, comme aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays dotés de technologies spatiales, la plupart des inspecteurs de satellites ne se concentraient pas sur le détournement ou la destruction des dispositifs d’autres pays. Ils se sont concentrés sur l’observation passive de loin.

Aujourd’hui, les appareils de ce type sont conçus pour exécuter diverses tâches et aucune d’entre elles n’est liée à des missions de combat. Ils sont normalement utilisés pour surveiller les mouvements d’autres engins spatiaux, en interceptant leur échange radio.

L’avenir des inspecteurs de satellites

À l’heure actuelle, les États-Unis d’Amérique, la Russie et d’autres pays tels que la Chine développent activement les inspecteurs de satellites. Par exemple, Washington lance de tels dispositifs de petite taille pour surveiller d’autres navires en orbite depuis 2006. Les quatre derniers ont été mis en orbite en 2014. Leur existence a été confirmée par l’ancien employé de la CIA, Edward Snowden.

Les satellites qui ne portent aucune arme ne violent pas le Traité sur l’espace extra-atmosphérique. Bien que même l’installation d’armes classiques dans celles-ci ne soit pas interdite par ce traité. Ces dispositifs peuvent être utilisés à des fins pacifiques, par exemple pour ravitailler en carburant et entretenir des satellites en orbite, ou pour nettoyer des déchets spatiaux. La technologie des inspecteurs de satellites continue de se développer et, à l’avenir, il y en aura beaucoup plus dans l’espace.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News