Un peu plus tôt, le détective allemand avait déclaré avoir tenté de fournir au parquet néerlandais et à l’équipe commune d’enquête (JIT) de nouveaux documents sur la destruction du MH17, mais avait obtenu un refus pour avoir demandé la divulgation de ces documents.

Le détective allemand Joseph Resch, qui a mené une enquête privée sur la destruction du vol Malaysian Airlines MH17 dans la région ukrainienne du Donbass, a déclaré à Sputnik qu’il pourrait se tourner vers la Russie, la Malaisie et d’autres États et proposer de divulguer ses informations sur les causes de la tragédie, les noms des personnes qui en sont responsables et les données satellitaires des Etats-Unis d’Amérique dont il dispose.

Selon Resch, il le fera si une enquête internationale menée par le parquet néerlandais continue à ignorer ses demandes d’acceptation de ses conclusions.

Noms inconnus

Un peu plus tôt, il avait tenté de fournir aux Pays-Bas, dont les procureurs dirigent l’Équipe commune d’enquête (EJI), de nouvelles informations sur la tragédie MH17 qui n’avaient pas été prises en compte dans les déclarations de juin du JIT. Cependant, la partie néerlandaise a rejeté les documents après avoir demandé qu’ils soient rendus publics.

«Avec mon avocat, je vais envoyer une lettre de plus à l’équipe commune d’enquête (JIT) ; ce sera distribué internationalement, et nous allons examiner la réaction. Je ne peux faire accepter cette preuve à qui que ce soit de l’équipe d’enquête commune (JIT) ou de quelque endroit que ce soit… Mais nous pouvons supposer que [si l’équipe d’enquête commune rejette les conclusions], je publierai [les documents] avec la Malaisie, la Russie et tout autre pays impliqué qui souhaiterait participer à cela», a déclaré Resch.

S’exprimant au sujet des personnes spécifiquement responsables de l’infraction, le détective allemand a indiqué que «lorsque les données seront rendues publiques, tout sera présenté… y compris les noms». Cependant, il a refusé de les nommer maintenant.

Imagerie satellite des Etats-Unis d’Amérique

Le détective a déclaré qu’il souhaitait associer d’autres pays à l’examen de ses preuves, notamment les Pays-Bas, l’Ukraine, la Malaisie, l’Australie, l’Allemagne, la Belgique et les États-Unis d’Amérique.

« J’ai des images satellitaires, ce que les Etats-Unis d’Amérique n’auraient apparemment plus… Cela sera également rendu public », a déclaré Resch, ajoutant que « bien sûr, les images satellitaires jouent un rôle » dans l’enquête. Il a souligné la réaction incohérente de l’Equipe commune d’enquête sur le problème, car auparavant, «on a constamment dit que l’imagerie par satellite était nécessaire, mais à un moment donné, les images n’étaient plus nécessaires, car, apparemment, elles n’avaient déjà aucune importance».

Prêt à témoigner à la CEDH

Selon le détective, le gouvernement fédéral allemand était au courant du fait que des données sur l’affaire MH17 avaient été cachées, bien qu’il affirme le contraire. Il a également déclaré que la preuve recueillie portait le nom de la personne responsable de cette dissimulation.

Resch a déclaré qu’il était prêt à témoigner devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cadre de poursuites intentées par des proches des victimes de l’accident du MH17 sur le Donbass en juillet 2014, si une telle action judiciaire était entamée.

Un peu plus tôt, l’avocat allemand Elmar Giemulla avait déclaré qu’il allait faire comparaître Resch dans la procédure MH17 à la CEDH si le tribunal acceptait cette demande. Giemulla représente les proches de quatre citoyens allemands décédés dans le crash du MH17.

Une blague

Resch a également déclaré qu’en 2016, il avait été interrogé à l’Office fédéral de la police criminelle de Cologne et à la Cour fédérale de Karlsruhe, avec la participation de la juge Renata Wimmer et du représentant du procureur général, Christian Ritscher.

« Il était frappant de constater que l’affaire était en train de s’effondrer et ils [les représentants du bureau du procureur général allemand] ont dit à mon avocat: » Laissez M. Resch dire que c’est une blague, ils l’enverront aux Pays-Bas. Tout le monde sera heureux, et tout finira”, a déclaré le détective. Selon Resch, il a été choqué par une telle proposition, car « on ne peut pas plaisanter avec la mort de 298 personnes ».

«Et puis j’ai commencé à douter de leur propre foi en ce qu’ils font», a déclaré Resch.

Enquête de Resch

Joseph Resch enquête sur le crash du MH17 depuis 2014. Le client, que Resch n’a pas nommé en raison des termes du contrat, a tout d’abord offert une récompense de 30 millions de dollars, puis 17 millions de dollars supplémentaires pour l’information sur les causes de la perte du Boeing. À la mi-2015, un informateur s’est adressé au détective et lui a fourni des informations précieuses. Pour ces données, il a été récompensé par 15,5 millions de dollars, payés en trois devises différentes: l’euro, le dollar des Etats-Unis d’Amérique et le franc suisse. Selon Resch, il aurait reçu à plusieurs reprises des menaces anonymes à cause de son enquête.

En outre, son appartement a été perquisitionné et sa cellule de banque en Suisse, où le document relatif à l’affaire MH17 a été conservé, a été ouverte à la demande des Pays-Bas.

MH17 Downing

Le vol MH17 de Malaysia Airlines, avec à son bord 298 passagers, a été abattu le 17 juillet 2014 alors qu’il survolait l’est de l’Ukraine, plongé dans un conflit militaire entre l’armée ukrainienne et la République populaire de Donetsk (RDP). En conséquence, les 298 passagers – principalement des Néerlandais – et les membres de l’équipage à bord ont été tués dans l’accident.

À la suite de la tragédie, Kiev et les républiques autoproclamées de la région se sont mutuellement blâmées pour la destruction, ces dernières affirmant qu’elles ne disposaient d’aucun équipement militaire leur permettant d’abattre un avion à cette altitude. Les États-Unis d’Amérique et un certain nombre de pays européens se sont, pour leur part, empressés de prétendre que la Russie était responsable de l’incident – une réclamation qui avait été faite avant même l’ouverture d’une enquête officielle.

Peu de temps après, les Pays-Bas ont mis en place une équipe commune d’enquête pour enquêter sur l’affaire MH17, mais ont laissé la Russie en dehors du processus malgré les offres constantes de celle-ci pour participer à l’enquête.

L’enquête de JIT a conclu que l’avion avait été abattu par un missile Buk, apparemment lancé par une brigade antimissile anti-aérienne russe stationnée dans la ville de Koursk, non loin de la frontière ukrainienne. Dans le même temps, l’équipe dirigée par les Pays-Bas a refusé de communiquer des preuves concrètes corroborant les affirmations selon lesquelles la Russie était responsable de la destruction. [Ça sent l’odeur du mensonge et de la manipulation – MIRASTNEWS].

À son tour, Moscou a répété à maintes reprises que les conclusions de l’Equipe commune d’enquête étaient «ouvertement biaisées» et «unilatérales» et a souligné qu’après s’être vu refuser l’accès à l’enquête officielle, la Russie avait mené sa propre enquête. La partie russe a fourni aux Pays-Bas non seulement les données du radar russe, mais également les documents indiquant que le missile Buk qui avait abattu le Boeing appartenait à l’Ukraine; cependant, les enquêteurs ont ignoré les informations. [La manipulation, le trucage et le biais sur les preuves deviennent évidents – MIRASTNEWS].

Selon le ministère russe de la Défense, les missiles, dont le moteur avait été présenté par la commission néerlandaise chargée de l’enquête sur l’accident du MH17, avaient été éliminés après 2011.

Conclusions de juin de l’ECE

En juin, une enquête internationale sur le crash du MH17 a annoncé les noms de quatre suspects, trois citoyens russes, Igor Girkin, Sergey Dubinsky et Oleg Pulatov, ainsi que l’ukrainien Leonid Kharchenko. L’enquête considère qu’ils ont participé à la livraison du système de défense antiaérienne Buk à Donbass et à la destruction du Boeing. Selon le représentant de l’ECE, ils seront accusés de meurtre et l’enquête lancera des mandats internationaux en vue de leur arrestation. L’EEC a également annoncé que le procès du crash du MH17 aurait lieu aux Pays-Bas; il commencera le 9 mars 2020. [Un faux procès en vue ? – MIRASTNEWS].

Le président russe Vladimir Poutine a condamné le rapport pour ne pas avoir répondu à « beaucoup de questions » restées sans réponse. Le président a également critiqué le JIT pour ne pas avoir pris en compte le compte rendu de la Russie sur les événements et les résultats de sa propre enquête à ce sujet, et simplement « désigné les auteurs », au lieu de déterminer ce qui s’est réellement passé le jour du crash.

Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohammad a également exprimé sa méfiance vis-à-vis des conclusions de l’enquête internationale, affirmant que les États-Unis d’Amérique, les Pays-Bas et l’Australie n’étaient pas vraiment intéressés à établir les causes de l’accident et à trouver de véritables coupables de la tragédie, mais ont simplement décidé que la Russie devait être tenue pour responsable.

Le film des journalistes hollandais et russes Max van der Verff et Yana Erlashova, qui contient une interview du Premier ministre malaisien, présente le point de vue d’experts allemands et malaisiens, affirmant que le service de sécurité de l’Ukraine avait révisé les comptes rendus des entretiens présentés comme preuves à l’appui pour l’affaire MH17.

