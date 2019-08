Zoom Afrique du 7 août 2019

Burkina Faso: le nord de plus en plus enclin à des attaques terroristes

Le nord du Burkina Faso est toujours enclin à des attaques de terroristes qui sont descendus depuis le Mali vers la frontière commune avec le Burkina. Une information serait parue comme quoi des hommes armés ont essayé de faire sauter le pont qui relie la ville de Djibo à la capitale Ouagadougou.

Selon les autorités locales, si rien n’est fait dans l’urgence, la ville de Djibo sera totalement coupée de la capitale car le pont est endommagé mais pas détruit.

Ça serait aux environs de trois heures du matin, dans la nuit du 18 au 19 juillet que les populations de Mentao ont entendu une forte déflagration. Dès le matin, les investigations ont permis de savoir que c’est le pont, situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province qui avait été visé.

La construction relie cette localité où se trouve un camp de réfugiés maliens à la ville de Djibo, venant d’Ouagadougou. Le dispositif mis en place par les hommes armés n’a pas totalement fonctionné, ce qui a permis d’éviter une destruction entière du pont, selon une source sécuritaire sur place.

« C’est un pont très important pour les habitants de Djibo et les commerçants qui viennent s’approvisionner au marché de bétail », ­ affirme un habitant. Même s’il existe d’autres voies, le tronçon sur lequel est situé le pont, reste la principale porte d’accès à la province de Soum, selon une source.

Cela dit, il y a une volonté de faire diminuer les effectifs des forces de l’ordre à Djibo. C’était le 19 octobre 2018 que la ville de Djibo a, pour la première fois de son histoire, subi des attaques terroristes.

La gendarmerie de Djibo était attaquée à ce moment-là pas des individus lourdement armés, par des hommes non identifiés jusqu’à ce jour.

Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis mars 2015 à des attaques terroristes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D’abord localisées dans le nord du pays, celles-ci se sont étendues à d’autres localités, notamment dans la région de l’est où elles ont ciblé principalement la communauté Peule, comme au Mali.

Détruire le pont qui relie Djibo à la capitale provoquerait l’isolement de cette ville et la rendrait difficile d’accès et cela aussi bien pour les forces de l’ordre que pour les militaires. Djibo est une ville qui a une forte culture du bétail, ce qui permet de nourrir une bonne partie des populations de la région. Cela dit, les assaillants ont la même signature que ceux qui débarquaient à moto dans les villages du Mali pour massacrer les populations.

Contrôler le bétail dans la ville de Djibo, forcerait la population à se plier aux quatre volontés des assaillants à la solde des Occidentaux. Pour rappel, le plan néocolonial est de provoquer le démembrement du Mali, pour relier son centre au nord du Burkina et à l’ouest du Niger.

Si l’information de la destruction du pont s’avère réelle, on pourrait se demander, comment est-il possible de tenter de détruire un pont sans les équipements nécessaires ? Il faut effectivement du matériel précis et donc des investissements et même des fournisseurs. Certaines sources affirment qu’il y a là l’empreinte des agissements des parties qui veulent entièrement occuper le nord du Burkina, celles-là mêmes qui ont mis en scène l’affaire de la prise d’otage des Occidentaux il y a quelques semaines.

Côte d’Ivoire: l’AGOA, une énorme arnaque orchestrée par les USA

Après le voyage du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon Tanoh à Moscou vers la mi-juillet, où il a signé plusieurs accords de coopération avec son homologue russe, une occasion aussi pour déblayer le terrain en vue de la toute première visite d’État du président ivoirien en Russie. Après cette visite, a eu lieu le 18e forum de l’AGOA (la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique), ce lundi, 5 août.

Cette initiative lancée en 2000 par les États-Unis permet aux produits des pays africains d’accéder au marché américain sans barrières douanières et tarifaires. Cette année, l’événement annuel se tient à Abidjan et il a réuni de hauts responsables africains et américains. Pourrait-on dire que la France n’a plus de poids en Côte d’Ivoire ?

Trente-neuf pays du continent sont considérés comme éligibles au programme, s’ils respectent des critères, notamment en matière de bonne gouvernance, de libéralisme économique et également de respect des droits des travailleurs. Certains médias mainstream annoncent déjà que plus de 6.000 produits sont autorisés à pénétrer le marché américain, l’AGOA doit permettre aux entreprises africaines de participer au marché mondial. Avec une part de seulement 3% dans le commerce international, l’Afrique, qui vient d’entériner la création d’une zone de libre-échange continentale, pourrait devenir un concurrent sérieux.

Pour William Hartung, l’un des responsables de l’ONG World Policy Institute, les opportunités d’exportation par l’AGOA sont plutôt modestes. « Les États-Unis n’ont pas vraiment ouvert leur marché. Mis à part amener la notion de commerce avec l’Afrique et créer des possibilités de consultations en vue d’une coopération économique, la mesure est limitée ». Pour les textiles par exemple, le Botswana, la Guinée équatoriale, le Gabon, l’Afrique du Sud, Maurice, la Namibie et les Seychelles ne peuvent exporter sans taxe que des produits assemblés sur leur territoire à partir de matières premières américaines.

D’ailleurs, le Rwanda en a aussi fait les frais car les choses sont désormais compromises en raison des menaces que l’administration Trump a décidé de mettre en œuvre pour réagir à la décision de Kigali d’augmenter les droits de douane sur les importations de fripes d’origine américaine.

Le président ivoirien ramène les conditions des États-Unis sur le continent africain à travers l’AGOA.

Donald Trump a régulièrement dénoncé les politiques protectionnistes adoptées par ses partenaires commerciaux et menace régulièrement d’utiliser l’Agoa pour décourager toute mesure adoptée en ce sens.

En 2015 par exemple, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et la Tanzanie se sont mis d’accord sur un plan triennal visant à éliminer progressivement l’importation de vêtements et de vêtements d’occasion en provenance des États-Unis. Les taxes ont donc augmenté de manière exponentielle sur les vêtements d’occasion pour décourager davantage les importations et une interdiction complète devait entrer en vigueur en 2019.

Mais, selon Washington, une telle interdiction est contraire aux conditions fixées par l’Agoa. « Les critères sont très clairs sur la restriction d’importation des produits américains », a expliqué Constance Hamilton, représentante économique pour la Maison-Blanche, en amont du forum de Lomé en août 2017. Sentant le danger, l’administration Trump a agi rapidement et a lancé un ultimatum pour le 23 février 2018 pour que ces dirigeants annulent leur plan ou en affrontent les conséquences. Les États-Unis ont fait cela pour protéger leur secteur d’exportation de seconde main.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président ivoirien, Alassane Ouattara a également cité le défi de la faible diversification des produits ainsi que des investissements américains en Afrique qui ne représentent qu’un petit pour cent au niveau mondial malgré l’énorme potentiel qui se trouve sur le continent. Les États-Unis obligent donc les pays africains à fabriquer des produits mais avec leurs propre matières premières. Pour rappel, ces matières sont pillées par les multinationales américaines sur le continent africain. Mais ce n’est pas tout. Donc, grâce à l’AGOA, ces mêmes pays africains pourront donc vendre leurs marchandises au États-Unis. Et en plus de cela, lorsque ces marchandises seront usées, les USA les revendront encore en occasion en Afrique.

Tout ceci d’une manière légale à travers la ZLEC et l’AGOA. Pour ramener ces plans-là ou encore la nouvelle monnaie unique, l’Occident utilise son levier principal qui est le gouvernement d’Ouattara. Cela dit, les populations africaines font de plus en plus en sorte d’empêcher les tentatives de l’Occident de mettre en place ces plans néocoloniaux.

Cameroun: mutineries dans la prison de Yaoundé- Que s’est-il vraiment passé ?

Les séparatistes anglophones incarcérés à la prison centrale de Yaoundé se sont mutinés le 22 juillet à la mi-journée. Près de 600 détenus anglophones auxquels se sont joints les militants du Mouvement pour la renaissance de la République (MRC) ont pris possession de la Cour de l’établissement pénitentiaire pour dénoncer la surpopulation carcérale, les lenteurs judiciaires et le durcissement de leurs conditions de détention. Nous avons demandé l’avis de Pierre Claver Nkodo, éditorialiste et directeur de la publication Horizons nouveaux.

