Des milliers de Vénézuéliens manifestent pour soutenir le président Maduro

Des milliers de partisans du gouvernement vénézuélien ont défilé dans les rues de Caracas pour manifester leur soutien au président Nicolas Maduro.

Vêtus de rouge et arborant le drapeau tricolore vénézuélien, les manifestants se sont rassemblés sur une scène du centre de la capitale pour écouter certains des plus hauts responsables du gouvernement.

La manifestation s’est poursuivie pendant 48 heures, au cours desquelles Washington a menacé d’utiliser « tous les outils appropriés » pour renverser Maduro, a ordonné le gel des avoirs du gouvernement vénézuélien aux États-Unis d’Amérique et a interdit les transactions avec ses autorités.

« C’est une nouvelle agression parmi la folie des génocides qui gouvernent les Etats-Unis d’Amérique », a déclaré Diosdado Cabello, le numéro deux du parti socialiste unifié du Venezuela.

« Ce qu’ils ont fait, c’est augmenter les souffrances de la population, y compris de l’opposition », a-t-il déclaré.

La foule a scandé: «Yankee go home» et «Hands off Venezuela».

« Nous luttons contre cette guerre qui rend la vie impossible, » a déclaré Elena Flores, une animatrice de programmes sociaux gouvernementaux âgée de 62 ans.

Trump « est nerveux, il est inquiet, il a soif de pouvoir, il veut mettre la main sur le Venezuela », a-t-elle ajouté.

Les mesures de Trump ne sont que les dernières d’une série de sanctions imposées au gouvernement vénézuélien dans le but de forcer le dirigeant socialiste au pouvoir [de se démettre – MIRASTNEWS] en faveur du leader de l’opposition, Juan Guaido.

Les États-Unis d’Amérique font partie des 50 pays à avoir reconnu la prétention de Guaido d’être président par intérim.

La Chine a réagi aux sanctions en demandant aux États-Unis d’Amérique de cesser « d’intimider » d’autres pays.

S’exprimant lors d’une petite réunion à l’est de Caracas, Guaido a insisté sur le fait que les sanctions des Etats-Unis d’Amérique n’affecteraient que les plus hauts responsables du gouvernement et non la population en général.

« Ils sont contre le régime, contre Maduro, le produit de l’arrogance », a-t-il déclaré en appelant à la libération du législateur de l’opposition, Juan Requesens, arrêté il y a un an et accusé d’être à l’origine d’une attaque par drone contre Maduro.

