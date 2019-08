Les médias allemands révèlent une nouvelle façon parfaite pour les Etats-Unis d’Amérique de saboter le Nord Stream 2

© Photo: nord-stream 2

La semaine dernière, la commission des relations extérieures du Sénat des Etats-Unis d’Amérique a avancé une législation visant à sanctionner les préoccupations énergétiques de l’Europe de l’Ouest impliquées dans le projet d’oléoduc Nord Stream 2. Une association professionnelle allemande se plaignait du fait que Washington tentait de «transformer la politique énergétique européenne en un jouet du futur des Etats-Unis d’Amérique».

EastMed, un gazoduc mixte offshore / onshore israélien, chypriote et grec, conçu pour relier les ressources gazières de la Méditerranée orientale à l’Europe continentale via la Grèce, pourrait constituer la réponse parfaite des États-Unis d’Amérique aux affirmations selon lesquelles la législation sur les sanctions actuellement adoptée par le Congrès priverait Junge Welt a rapporté que l’Europe avait des ressources énergétiques indispensables.

Selon le journal, bien que le gouvernement à Athènes ait changé après les élections du 7 juillet, la politique étrangère de la Grèce est restée la même, Athènes accueillant mercredi une conférence des ministres de l’énergie de Grèce, d’Israël, des Etats-Unis d’Amérique et de Chypre mercredi pour faire avancer le projet EastMed.

Selon Junge Welt, lors de la conférence, « le nouveau gouvernement grec réaffirme son rapprochement avec Israël et offre à Washington l’occasion de présenter une alternative au gazoduc Nord Stream 2, très controversé en mer Baltique ».

La semaine dernière, le Comité des relations extérieures du Sénat des Etats-Unis d’Amérique a approuvé une loi de sanction anti-Nord Stream 2, qui devrait maintenant être soumise au vote du Sénat, puis à la Chambre des représentants, avant d’atteindre la signature du président Trump. [Une loi dans son essence est faite pour protéger des causes et des choses justes et légitimes, non pas pour assouvir des ambitions et intérêts égoïstes, illégaux – MIRASTNEWS].

«Aujourd’hui, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ne peut pas simplement interdire les importations de gaz en provenance de Russie sans proposer une alternative viable, du moins à une date ultérieure. Les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis d’Amérique via les futurs terminaux méthaniers de Wilhelmshaven et Brunsbuttel ont été prévues pour atteindre cet objectif… mais il a été démontré que les importations de gaz naturel liquéfié par voie maritime étaient plus onéreuses que le gaz de pipeline», a indiqué le journal.

En conséquence, EastMed, un pipeline de 1 900 km pouvant acheminer environ 10 milliards de mètres cubes par an vers le sud de l’Europe à partir de réserves de gaz offshore dans le bassin de Levant, pourrait très bien répondre à l’« alternative viable » des besoins de l’Europe, «mais seulement après 2025», Junge Welt ajouté.

Avant l’annonce de la semaine dernière par le Sénat, le gouvernement Trump avait indiqué à plusieurs reprises qu’il envisageait des sanctions contre Nord Stream 2, une entreprise commune du russe Gazprom et de cinq géants européens de l’énergie, notamment les allemands Uniper et Wintershall, les autrichiens OMV, les français Engie et Anglo. Dutch Royal Dutch Shell.

Dans le même temps, la Russie a accusé les États-Unis d’Amérique d’essayer d’utiliser des outils de «concurrence déloyale sous divers prétextes politiques» pour tenter de bloquer des approvisionnements énergétiques russes plus compétitifs et de pousser le GNL des Etats-Unis d’Amérique vers les Européens.

La construction du gazoduc Nord Stream 2 sera achevée plus tard cette année, fournissant une capacité supplémentaire de 55 milliards de mètres cubes de gaz russe à l’Europe occidentale par an, doublant ainsi la capacité actuelle de 55 milliards de mètres cubes par an de Nord Stream. Le gazoduc accroîtra également l’importance de l’Allemagne en tant que plaque tournante de l’énergie et contribuera à répondre aux besoins énergétiques croissants de Berlin à la suite de la décision du gouvernement de se sevrer de l’énergie nucléaire et du charbon.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News