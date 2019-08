© AP Photo / Eduardo Verdugo

La Russie a qualifié de « terreur économique » la décision des Etats-Unis d’Amérique de geler tous les actifs du gouvernement vénézuélien. Lundi, le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a publié un décret qui vise également les autres pays qui continuent à faire affaire avec le « régime » de Nicolas Maduro.

En réponse aux actions des Etats-Unis d’Amérique, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Caracas pour exprimer leur soutien au président Maduro.

Depuis janvier, le pays est en crise politique après la proclamation du président par intérim du Venezuela, Juan Guaido, le 23 janvier, deux semaines après l’investiture du président Nicolas Maduro après les élections de mai 2018.

Les Etats-Unis d’Amérique et leurs alliés ont accusé le gouvernement de Maduro d’affamer son peuple, ce que la journaliste indépendante Eva Bartlett, qui s’est rendue dans le pays cette année, affirme que ce n’est pas vrai, ajoutant que les médias occidentaux brossent un tableau erroné de la situation dans ce pays.

Sputnik: Pourquoi avez-vous décidé d’aller au Venezuela? Quelles villes avez-vous visité?

Eva Bartlett: C’est une coïncidence si une délégation de la paix se rendait de la part de l’Amérique. Je me suis donc jointe à eux pour ma première semaine, ce qui était très intéressant, car nous avons ensuite pu nous rendre dans de nombreuses régions différentes, dont beaucoup de zones les plus pauvres, nous avons également rencontré des représentants de la société civile et des représentants de gouvernements, dont le président Maduro et le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza.

Maintenant, c’est un peu une divergence, mais j’avais prévu d’aller à Kiev pour assister au procès de Kirill Vyshinsky [journaliste], mais American Airlines a annulé tous les vols au départ du Venezuela, donc je ne pouvais pas partir et j’ai raté mon vol pour Kiev.

J’ai donc décidé de rester car à l’époque, ce que les médias occidentaux disaient au sujet du Venezuela, c’est que tout le monde est affamé, qu’il n’y a pas de nourriture dans les magasins, des fabrications très exagérées.

J’ai donc fait le tour non seulement du centre-ville de Caracas, mais aussi de ce que l’on appelle le plus pauvre barrio d’Amérique latine – Petare, et je suis allé dans les collines de Petare. Et partout où je suis allé, j’ai vu des gens qui ne semblaient pas mourir de faim, et j’ai vu un magasin vendant de la nourriture, de la viande, du fromage, des légumes. Donc, ce que je retiens surtout, c’est que les médias fabriquent une crise qui n’existe pas. Il y a de la pauvreté, mais selon les médias, tout le monde est affamé, tout le monde mange à la poubelle, et ce n’était pas le cas.

© AP Photo / Rodrigo Abd Irene Vaamondez, à droite, danse avec un voisin alors que des musiciens jouent de la musique sur une place publique où les voisins se rencontrent à Caracas

J’ai beaucoup marché et j’ai pris le métro un peu partout dans la ville. J’ai vu un cas de personne en train de manger un sac de croustilles dans la poubelle, mais je n’ai pas vu le chaos généralisé que les médias décrivaient.

Au cours de cette période, le gouvernement vénézuélien a attribué à l’interférence et au sabotage du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique deux importantes pannes d’électricité. A cette époque, même si les gens étaient sans électricité, donc sans eau, etc., c’était calme, les gens restaient calmes, ils s’entraidaient.

Je me suis donc réjoui d’être là à ce moment-là, car c’était un moment où une des pires propagandes de guerre faisait fureur, et j’ai pu constater qu’au moins ces choses-là n’étaient pas vraies et j’ai essayé de transmettre cela aux gens qui me suivent.

Sputnik: Si je ne me trompe pas, vous avez assisté à deux rassemblements politiques différents à Caracas, à la fois en faveur du gouvernement et de l’opposition. Alors, comment pouvez-vous décrire chacun d’eux?

Eva Bartlett: Alors, le rassemblement pro-gouvernemental auquel je suis allé: j’ai fini par marcher entre deux ou trois heures, c’était énorme, et tout ce temps-là, les gens m’ont entouré, c’était une mer infinie de gens dans les rues. C’était très festif, les gens chantaient des chants pour soutenir le président Maduro, ils chantaient aussi des chansons sur le Venezuela, sur l’union des gens et ils étaient très accueillants, très heureux – dansant même et patriotes.

© Sputnik / Kelly Carreño Manifestation pro-Maduro à Caracas contre les sanctions des Etats-Unis d’Amérique

Mais aussi, si vous vous êtes arrêté et avez parlé à des gens, vous avez constaté qu’ils étaient très bien informés de ce qu’ils défendent. Ils ne disent pas simplement un slogan, ils peuvent citer la Constitution, ils connaissent leurs droits, ils savent ce que les États impérialistes, en particulier les États-Unis d’Amérique, tentent de faire au Venezuela et ils ne le permettront pas.

Je suis allé à un autre rassemblement pro-gouvernemental; Je pense que c’était deux semaines plus tard, c’était aussi grand sinon plus grand, la même fête. Le premier jour où je me suis rendu au rassemblement en faveur du gouvernement, j’ai aussi essayé d’assister à un rassemblement pour soutenir l’opposition ou Guaido, ils ne se sont pas présentés, puis une ou deux semaines plus tard, il était censé y avoir un autre, et j’ai littéralement pris un taxi moto et suis allé à tous les endroits où le rassemblement devait commencer, et je n’ai trouvé personne. Je n’ai trouvé personne. J’ai trouvé un groupe de partisans de Maduro et, finalement, j’ai trouvé un groupe d’environ 10 à 15 partisans de l’opposition favorable dans l’est de Caracas, à Chacao et à Altamira. J’ai peut-être rencontré une vingtaine de personnes. Donc je n’ai pas vu les masses.

Et je voulais vraiment ; je voulais leur parler parce que mes collègues étaient déjà présents lors de manifestations plus importantes et que leurs interlocuteurs étaient violents, agressifs et abusifs. J’ai donc voulu entendre ce qu’ils avaient à dire, mais je n’ai pu parler qu’à deux personnes. Une personne a insisté sur le fait que les élections de 2018 étaient illégitimes, même si Jimmy Carter du Carter Center a déclaré que les élections au Venezuela étaient les plus transparentes qu’il connaisse, et que l’autre personne n’avait pas grand-chose à dire.

Donc dans l’ensemble, ce que j’ai retenu, c’est que les personnes qui soutenaient le gouvernement étaient les mieux informées des raisons pour lesquelles elles soutenaient le gouvernement, et les quelques personnes avec lesquelles j’ai pu parler qui soutenaient Guaido ou l’opposition venait parler juste de quelques points de discussion, l’usurpation était le mot qu’ils utilisaient.

Sputnik: Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné quand vous êtes venu au Venezuela?

Eva Bartlett: Les gens, très honnêtement les gens, car, encore une fois, ce sont en grande partie les plus pauvres du Venezuela, mais leur esprit est très impressionnant. Ils sont non seulement bien informés, mais ils sont enthousiastes.

Si vous preniez une personne pauvre dans un pays développé, dans un pays d’Amérique du Nord, par exemple, vous découvririez que non seulement une personne pauvre, mais même une personne riche, les gens se plaignent beaucoup, mais que dans les régions pauvres du Venezuela, travaillant ensemble et très optimiste, inspirant et travailleur.

© AFP 2019 / YURI CORTEZ Vue du quartier de Petare à Caracas où les habitants tentent de retrouver une vie normale après les graves coupures de courant survenues dans le pays le 13 mars 2019

L’autre chose est que les femmes jouent un rôle important dans la société, une société à peu près égale. Les femmes sont très autonomes, je devrais dire, au Venezuela, et elles se concentrent vraiment sur l’éducation des jeunes là-bas, alors j’ai trouvé un grand sens de la communauté au Venezuela.

Sputnik: Quelles conclusions avez-vous tirées après votre voyage au Venezuela? Les choses que vous avez entendues ou vues se sont révélées vraies et qu’est-ce que c’était que la propagande des médias grand public?

Eva Bartlett: Eh bien, je dois dire en toute honnêteté que je n’étais qu’à Caracas, la raison principale en est que mon espagnol est très, très minime. Donc, même si j’avais pu voyager à travers le pays, comme je l’avais fait dans les années précédentes, je n’avais pas d’interprète, alors ça ne servirait à rien, je ne pourrais pas vraiment mener d’interviews. Donc, juste pour dire, je n’étais qu’à Caracas, mais cela dit, j’ai fait le tour, et j’ai rencontré, comme je l’ai mentionné, des personnes de la société civile et des dirigeants communautaires, etc. de soutien au président Maduro.

Je n’ai pas assez de connaissances de première main pour entrer dans les statistiques exactes du soutien obtenu, mais ce que je vois en général, c’est ce que les médias occidentaux font dans leurs reportages sur le Venezuela, parallèlement à ce qu’ils ont fait sur la Syrie, la Libye, l’Irak, la Corée du Nord, sur n’importe quel domaine que les nations impérialistes veulent cibler, que ce soit pour renverser les dirigeants et exploiter les ressources, ou simplement pour éliminer un pouvoir qu’ils considèrent comme un pouvoir dont ils ne veulent pas exister.

Donc, la même tactique est utilisée. Ils dénigrent les dirigeants, à un degré extrême et ridicule, et sont très abusifs. Les dirigeants occidentaux sont très abusifs vis-à-vis de la Russie, de la Syrie et du Venezuela. Il ne s’agit pas simplement de critiquer les politiques ; c’est critiquer la personne. Et aussi la propagande très exagérée sur la réalité sur le terrain – la même chose dans d’autres domaines. Ce que j’ai compris, c’est que les médias occidentaux mentent et fabriquent un chaos qui n’existe pas et que, malheureusement, l’Amérique n’abandonnera pas.

Lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Arreaza, il a évoqué une conversation avec Elliot Abrams dans laquelle il avait déclaré: « D’accord, votre coup a échoué », évoquant la tentative de Juan Guaido de se proclamer président. Et Abrams a dit quelque chose du genre « Eh bien, je suis impatient de détruire votre économie », ce qui, bien sûr, est ce que les sanctions font subir au Venezuela. C’est donc un autre aspect triste que les États-Unis d’Amérique ne vont pas laisser tomber, ils vont augmenter les sanctions comme ils l’ont fait à la Russie et à d’autres pays. Ils vont continuer à soutenir les éléments extrémistes et violents au Venezuela.

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article n’engagent que l’orateur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Sputnik.

