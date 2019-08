La crise dans le détroit d’Hormuz: au-delà du pétrole

© AP Photo / Kamran Jebreili

La Russie et l’Iran ont annoncé les exercices dans le détroit d’Hormuz qui auront lieu avant la fin de l’année, lorsque les États-Unis d’Amérique sont déjà présents. En raison de la situation turbulente dans la région, le risque de confrontation entre les pays occidentaux, d’une part, et Moscou et Téhéran, d’autre part, augmentera considérablement, écrit le journal The Times.

À la fin de juillet, les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni ont formé une mission navale chargée de protéger les transports maritimes commerciaux, renforçant ainsi leur présence militaire.

Pour leur part, la Russie et l’Iran ont déjà effectué des exercices communs dans la mer Caspienne, mais les prochaines manœuvres seront les premières à être effectuées par les deux pays du détroit d’Hormuz, a indiqué le journal.

L’exercice sera « un autre grand succès pour la force et la dignité de la République islamique d’Iran », malgré « la malveillance et les viles intentions de Grand Satan, c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique et ses recruteurs « , a déclaré le ministre Amir Hatami. de la défense iranienne.

De cette manière, les exercices navals russo-iraniens « augmenteront le risque d’une confrontation dangereuse », écrit le journal.

D’autre part, les manœuvres constitueront la prochaine étape importante dans l’amélioration des relations entre Moscou et Téhéran. La Russie aura l’occasion de renforcer sa présence dans « l’arène renouvelée du Moyen-Orient », a déclaré le Times.

Les exercices « démontrent la volonté de deux pays de développer leur coopération en dehors de la Syrie », a déclaré Nicole Grazhevski, docteur en sciences politiques et experte des relations russo-iraniennes à l’université d’Oxford.

« La Russie utilise le Moyen-Orient comme une région où elle peut jouer le rôle de gardien de la loi pour prouver que cela peut être la même chose que les États-Unis d’Amérique », a-t-il déclaré.

La situation dans le détroit d’Ormuz s’est détériorée après le retrait des États-Unis d’Amérique de l’accord nucléaire avec l’Iran. Depuis lors, le détroit a été le théâtre d’une série d’attaques contre des pétroliers. Les pays européens ont formé une mission navale pour la protection de la libre navigation dans le golfe Persique.

La situation s’est encore aggravée après que l’Iran ait arrêté dans le détroit d’Ormuz, le pétrolier Stena Impero battant pavillon britannique. Selon Téhéran, Stena Impero a été appréhendée en raison de l’arrestation de Grace 1, le pétrolier arrêté depuis début juillet à Gibraltar.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News