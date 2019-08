Le tueur de «porte-avions» est de retour: la modernisation du sous-marin nucléaire russe Omsk est terminée

Image d’archives

Après quatre années de réparation et de modernisation de l’usine de Zvezda en Extrême-Orient, le sous-marin nucléaire Omsk 949A a regagné sa base permanente au Kamchatka, a déclaré le porte-parole de la Flotte du Pacifique russe Nikolai Voskresenski.

« Ces navires sont conçus pour contrer les grands groupes navals. Ils s’appellent des tueurs de porte-avions parce qu’ils sont armés de 24 missiles de croisière à longue portée Granit », a déclaré à Sputnik, l’analyste militaire Dmitri Litovkin, capitaine de corvette dans la réserve.

L’armée a expliqué que chacun de ces projectiles portait une tête nucléaire pesant une demi-tonne et capable de porter une tête nucléaire.

« Il est capable de couler un groupe entier de porte-avions », a déclaré Litovkin.

L’expert a également analysé les modifications que le sous-marin d’Omsk aurait pu subir.

« Ce sont des sous-marins nucléaires, vous devez donc travailler avec le réacteur nucléaire. De plus, vous travaillez également avec les systèmes de navigation du navire. Il est probable qu’ils soient devenus plus modernes, c’est-à-dire que le sous-marin écoute et voit mieux sous le de l’eau. »

Il aurait également pu acquérir de nouveaux dispositifs de communication, extincteurs et éventuellement de nouvelles hélices réduisant le bruit du navire, a ajouté Litovkine.

Les submersibles de la classe 949A Antei ont un déplacement de 24 000 tonnes et mesurent 154 mètres de long, peuvent naviguer sous l’eau à une vitesse maximale de 32 nœuds et descendre à 600 mètres de profondeur.

