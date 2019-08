Les gardes britanniques retirés des navires du Golfe après la saisie par l’Iran d’un pétrolier battant pavillon britannique

Image d’archives

La décision découle de la saisie par l’Iran d’un pétrolier sous pavillon britannique le mois dernier dans le détroit d’Ormuz pour des infractions présumées aux lois maritimes – quelques semaines à peine après que le Royal Marines britannique ait arrêté un navire iranien soupçonné de transporter du pétrole en Syrie [soi-disant – MIRASTNEWS] en violation des sanctions imposées par l’UE au large de Gibraltar.

Deux grandes sociétés de sécurité, Ambrey et Maritime Asset Security and Training (MAST), ont retiré des gardes britanniques des navires se trouvant dans le golfe Persique, invoquant l’inquiétude selon laquelle les autorités iraniennes pourraient capturer des ressortissants britanniques, a rapporté le Financial Times.

« Nous avons instauré une politique d’absence de gardes britanniques dans le Golfe. [Nous] conseillons la même à nos clients », a confirmé John Thompson, cofondateur d’Ambrey, basé à Herefordshire, au Royaume-Uni.

Le directeur maritime du MAST, Maritime, Ben Stewart, a également déclaré aux médias que la société « recommandait de ne pas utiliser de gardes britanniques non armés à cause de ce risque ».

Cette décision intervient apparemment en réponse à la saisie du Stena Impero, un pétrolier battant pavillon britannique, par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) dans le golfe Persique il y a trois semaines. Selon Téhéran, le navire a violé les règles maritimes, ignoré les avertissements de l’armée, éteint son dispositif de positionnement et est entré en collision avec un bateau de pêche iranien.

Comme l’incident est survenu peu après que le pétrolier Grace-1 sous pavillon iranien ait été arrêté par les autorités de Gibraltar, assistées par les Royal Marines britanniques, pour une soi-disant livraison de pétrole brut à la Syrie en violation des sanctions de l’UE, Téhéran s’est senti obligé de préciser que le pétrolier britannique la saisie n’était pas un geste de représailles. La partie iranienne a également nié les affirmations de Londres.

Selon le Financial Times, ces dernières années, le secteur de la sécurité maritime s’est tourné vers des gardes moins chers d’Europe de l’Est et d’Asie, alors que ce secteur était autrefois dominé par les anciens membres des forces britanniques d’élite, y compris les Royal Marines.

Alors que Stena Bulk, le propriétaire suédois du Stena Impero, a révélé qu’il n’y avait pas de ressortissants britanniques parmi l’équipage du pétrolier saisi, qui comprenait des membres indiens, russes, philippins et lettons, des sources non identifiées ont déclaré aux médias que l’Iran pourrait essayer de cibler les citoyens britanniques.

« Tout le monde dans l’industrie du transport maritime britannique semble croire que les Iraniens veulent des équipages britanniques. C’est l’impression que nous avons, compte tenu des événements survenus et des réactions des personnes à bord », a déclaré une source.

Cette décision d’Ambrey et de MAST fait suite à l’annonce faite par Royal Dutch Shell, géant anglo-néerlandais de l’industrie pétrolière et pétrolière, de cesser d’envoyer des pétroliers battant pavillon britannique dans le détroit d’Hormuz après la saisie du navire. Le conglomérat britannique BP a également cessé le transit de ses pétroliers par la voie navigable stratégique.

Les États-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni vont créer une mission anti-iranienne dans le Golfe

Cette évolution est imputable aux efforts accrus déployés par les Etats-Unis d’Amérique pour mettre en place une force maritime internationale chargée de surveiller le golfe Persique à la suite d’une série « d’attaques » contre des pétroliers dans la région, imputées sans fondement à Téhéran. Le Royaume-Uni s’est dit prêt à mettre en place une mission dirigée par l’Europe, outre son adhésion au plan proposé par les États-Unis d’Amérique.

Le secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique Mike Pompeo a déjà salué le soutien du Royaume-Uni à l’initiative de Washington comme une « victoire pour un multilatéralisme efficace et effectif« et a félicité son homologue britannique d’avoir « compris l’importance de protéger les transports maritimes internationaux contre des attaques sans provocation ».

Les États-Unis d’Amérique avaient précédemment demandé à l’Allemagne, à la France, au Royaume-Uni, à l’Australie, à la Corée du Sud, au Japon, à la Belgique et à la Norvège, de se joindre à sa coalition anti-iranienne baptisée Opération Sentinel. Les alliés et partenaires de Washington ont jusqu’à présent hésité à prendre part à la mission proposée, ce qui a poussé le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, à envoyer une pique aux lEtats-Unis d’Amérique en affirmant que « les pays qui sont ses amis ont trop honte de faire partie d’une coalition« avec les États-Unis d’Amérique.

