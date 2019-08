Trump arme le commerce, monétise la défense

Image d’archives

Le président des Etats-Unis d’Amérique se vante de la façon dont la Corée du Sud crache plus pour payer l’alliance des Etats-Unis d’Amérique

Vue générale du camp Humphreys à Pyeongtaek, en Corée du Sud, qui serait l’une des plus grandes bases militaires des Etats-Unis d’Amérique en sol étranger. Photo: AFP / Jung Yeon-je

Le président des États-Unis d’Amérique, Donald Trump, a gagné l’adulation parmi les partisans et la notoriété parmi les opposants pour le commerce d’armes. Maintenant, dans ce qui peut s’avérer être un geste aussi controversé, il semble monétiser la défense.

En utilisant sa forme préférée de communication, Twitter, Trump a écrit mercredi que la Corée du Sud «… se sent maintenant obligée de contribuer à la défense militaire fournie par les États-Unis d’Amérique». En fait, depuis 1991, la Corée du Sud a pris en charge un pourcentage du coût du stationnement des troupes états-uniennes dans son pays, ce qui laisse supposer que ce à quoi Trump – qui a tendance à faire des fautes de frappe – faisait référence à une augmentation de la contribution sud-coréenne.

Ses tweets ont poursuivi: «La Corée du Sud a accepté de payer beaucoup plus d’argent aux États-Unis d’Amérique pour se défendre de la Corée du Nord. Au cours des dernières décennies, les États-Unis d’Amérique ont été très mal payés par la Corée du Sud, mais l’année dernière, à la demande du président Trump, la Corée du Sud a versé 990 000 000 $.»

Montre-moi l’argent

En février, Séoul a accepté de payer 1 040 milliards de won (879 millions de dollars) de coûts de défense cette année, soit une augmentation de 8,2% par rapport aux 960 milliards de wons payés l’an dernier.

Même dans ce cas, cela représente moins de la moitié du coût annuel supporté par les forces états-uniennes en Corée, ou USFK. Selon le journal militaire des Etats-Unis d’Amérique Stars and Stripes, citant des documents de l’USFK, la contribution sud-coréenne de l’année dernière représentait 41% du coût total annuel du commandement.

Trump a également déclaré que les pourparlers sur les coûts de la défense étaient en cours – une déclaration que Séoul a poliment réfutée, via une déclaration discrète du ministère des Affaires étrangères qui a été envoyée à des journalistes étrangers. Le texte notait que les onzième négociations en vue d’un «accord de mesure spéciale» (SMA) – nom officiel des discussions sur le partage des coûts de la défense – n’avaient pas encore commencé.

Cependant, le nouveau secrétaire à la Défense des Etats-Unis d’Amérique, Mark Esper, devrait arriver jeudi à Séoul. On ne sait pas s’il se joindra à des responsables syndicaux pour lancer les pourparlers sur la SMA. Il est toutefois très susceptible de rendre visite aux troupes états-uniennes engagées dans des exercices d’été discrets et communs avec leurs alliés sud-coréens.

Bien que beaucoup considèrent Trump comme un président non conventionnel, l’ancien homme d’affaires a fait preuve de constance dans ce dossier. Depuis ses débuts en politique, il a affirmé que les États-Unis d’Amérique avaient assumé la part du lion des coûts de la défense et exigé que les alliés de l’est et de l’ouest paient davantage.

L’approche florissante de Trump à l’égard de la diplomatie de défense a provoqué des tensions – non seulement avec les alliés de l’OTAN, mais aussi, semble-t-il, avec l’ancien secrétaire à la Défense, James Mattis.

Son intérêt pour la finance a également généré des frictions en Asie. L’année dernière, les pourparlers SMA entre la Corée du Sud et les États-Unis d’Amérique ont dépassé le calendrier prévu de six semaines, les équipes de négociation se heurtant à de multiples impasses.

En outre, alors que les accords SMA ont généralement une durée de vie de cinq ans, seulement de l’année dernière avait un délai d’un an, ce qui laisse à penser qu’il est urgent de reprendre les discussions rapidement.

Le président des Etats-Unis d’Amérique semble détenir l’atout – en particulier cette année.

Séoul ne compte qu’une seule alliance militaire – avec Washington – mais est entourée de voisins plus puissants. Ces dernières semaines, des avions chinois et russes ont sondé le ciel coréen lors de leur premier exercice conjoint dans la région. La Corée du Nord a fait l’essai d’un barrage de missiles à courte portée et, lors d’un échange commercial avec Tokyo, Séoul n’a pas réussi à obtenir le soutien international.

Questions de l’Alliance

Les États-Unis d’Amérique basent environ 28 500 soldats en Corée du Sud et maintiennent l’allié sous son égide de défense régionale plus large et son « parapluie nucléaire ». Cela signifie que, dans le cadre de ce dernier arrangement, les troupes et les avoirs des Etats-Unis d’Amérique – des groupes de commandement de brigade d’infanterie aux porte-avions en passant par les bombardiers furtifs – effectuent fréquemment une rotation, pendant de courtes périodes, dans et autour de la Corée du Sud.

Ces rotations et visites sont habituelles pendant les périodes de tension avec la Corée du Nord, mais se déroulent également lors d’exercices conjoints. Trump, lors de son premier sommet avec Kim Jong Un l’année dernière, a critiqué les plus gros exercices, tenus au printemps, pour des raisons financières.

Pyongyang a toujours soutenu que les exercices, en particulier les jeux de guerre de printemps annuels, préparaient une invasion.

Les forces des Etats-Unis d’Amérique en Corée sont sur le point d’abandonner définitivement leur base à Yongsan, à Séoul – un lieu qui, assis sur plusieurs hectares de biens immobiliers de premier ordre dans le centre-ville, a été considéré comme intrusif.

La majeure partie des forces états-uniennes dans le pays se sont redéployées vers le sud, dans le vaste camp Humphreys – la plus grande base militaire états-unienne à l’extérieur des États-Unis d’Amérique – près de la ville portuaire de Pyeongtaek.

L’année dernière, le commandant en chef de l’USFK, Vincent Brooks, a déclaré aux journalistes étrangers que la base largement financée par la Corée était «un grand cadeau» de la Corée du Sud aux États-Unis d’Amérique.

Au-delà du partage des coûts, un autre problème à long terme domine l’alliance: il n’y a toujours pas de forme claire pour le transfert politiquement chargé des forces sud-coréennes des États-Unis d’Amérique au contrôle sud-coréen en temps de guerre. Le processus a été retardé pendant des années. Lancé en 2006, il devrait être achevé en 2012, mais il n’existe toujours pas de calendrier pour le transfert.

