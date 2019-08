Alors que la Royal Air Force (RAF) britannique reçoit le Typhoon Jet final, de nombreuses améliorations sont attendues pour rester « pertinentes »

Markus Leodolter

Le dernier avion de chasse Eurofighter Typhoon destiné à la Royal Air Force britannique étant déjà sorti de la chaîne de montage, le service prépare de nombreuses améliorations pour sa flotte de 116 avions Typhoon, notamment de meilleurs moteurs, des capteurs radar et passifs.

La construction du dernier avion à réaction Typhoon a été déjà terminé à l’usine d’assemblage de Warton, dans le Lancashire, et les derniers essais d’installation et d’essais avant d’être livré à la RAF, ont indiqué jeudi à Flight Global, Andy Flynn, directeur des capacités Eurofighter et Centurion de BAE Systems Air.

Les plus anciens avions à réaction Typhoon ont 14 ans et, depuis la formation du premier escadron RAF Typhoon au début de 2006, le monde des avions de combat a considérablement évolué. C’est la raison pour laquelle le ministère de la Défense du Royaume-Uni a dépensé 515,8 millions de dollars au cours des trois dernières années pour mettre l’appareil au diapason des nouveaux chasseurs.

« Le développement en spirale agile et la préservation de la pertinence de l’aéronef sont la phase dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait le grand saut, et il est maintenant question de la maintenir pertinente », a déclaré Flynn au journal américain Military Times. «Ce que nous faisons maintenant, c’est d’obtenir les commentaires des clients et des équipes opérationnelles sur la manière de simplifier cette tâche et d’augmenter réellement le temps de cycle des opérations. Nous avons déjà lancé Litening 5 dans les airs à la recherche de commentaires du 41ème Escadron», un escadron d’essais et d’évaluation.

Le module de ciblage Litening 5 est l’une des dernières améliorations du Typhoon, un système de ciblage de précision qui permet au jet de porter des armes perfectionnées à guidage laser. Le Litening 5 fait partie d’un vaste projet d’amélioration du Centurion baptisé Project Centurion, qui vient de s’achever, et qui permet au jet de transporter des missiles Meteor, Brimstone et Storm Shadow.

La mise à niveau du système de surveillance à longue portée PIRATE (Passive Infrared Airborne Track Equipment) du chasseur est « la prochaine itération de Centurion », a déclaré Flynn aux journalistes en dehors du site aérien de combat de Warton mercredi. Il a ajouté qu’ils espéraient que le nouveau système serait « en première ligne d’ici la fin de l’année prochaine ».

Le système, un module externe monté comme le Litening, assure une surveillance passive à longue portée en détectant la chaleur créée par le frottement entre la peau en métal d’un avion et l’air qui l’entoure. En tant que système passif, il est à la fois indétectable et indestructible, selon un rapport du Royal United Services Institute de 2015.

Flynn a déclaré à The Military Times que plus de 50 technologies candidates étaient envisagées pour améliorer encore les Typhoons. Radar 2, un nouveau casque BAE Striker II et des moteurs révisés font partie des améliorations prévues.

Le radar 2 sera un nouveau système AESA (Active Electronically Scanned Array), un type de radar Doppler perfectionné récemment devenu populaire – et suffisamment petit – pour être utilisé sur un avion comme le Typhoon, selon un article paru dans le magazine Combat Aircraft en avril 2018. Le F-35 états-unien et le F-2 japonais utilisent ce système, de même que le J-20 chinois et le MiG-31 russe.

Lundi, le ministère de la Défense a signé un contrat de 425 millions de dollars avec Rolls-Royce pour la maintenance du moteur EJ200 de Typhoon jusqu’en 2024, a annoncé Reuters. Dans le même temps, un contrat séparé de 60,1 millions de dollars avec l’Agence de gestion OTAN Eurofighter & Tornado (NETMA) verra l’agence procéder à un examen de l’évolution de l’avion de chasse et de ses doubles moteurs, s’étalant sur 19 mois, a annoncé Eurofighter au salon aéronautique de Paris en juin.

Les nouvelles technologies ne profiteront toutefois pas uniquement aux Typhoons: Clive Marrison, qui supervise les questions industrielles pour Team Tempest, a déclaré que le chasseur Tempest de sixième génération proposé pourrait également en bénéficier.

« Typhoon pourrait bénéficier de certaines des technologies que Tempest étudie et du même coup Tempest pourrait tirer parti de certaines des technologies dans lesquelles Typhoon investit », a déclaré Marrison au journal Military Times, y compris le système de cockpit et de casque, qui permet au pilote de «voir à travers» le corps de l’avion et obtenir une vue à 360 degrés.

Cependant, Eurofighter n’arrêtera pas la production du Typhoon d’ici peu: il a toujours été confié à la construction de dizaines d’appareils pour divers acheteurs étrangers, dont 24 pour le Qatar, ainsi que des pièces pour les Typhons du Koweït.

La RAF prévoit d’utiliser le Typhoon jusqu’en 2040.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News