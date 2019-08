L’armée syrienne libère plusieurs régions du sud d’Idlib

Image d’archives

Téhéran – L’armée syrienne a poursuivi ses opérations militaires dans le nord de la Syrie, reprenant ainsi le contrôle d’une région stratégique et des collines voisines du sud d’Idlib.

Les forces armées, appuyées par des tirs d’artillerie et de missiles, se sont livrées à de violents affrontements avec les terroristes Tahrir al-Sham al-Hay’at (Conseil de libération du Levant ou Front Al-Nusra) dans la ville d’Al Tamane’ah, dans l’est de Khan Sheikhoun samedi, en reprenant le contrôle de la ville stratégique de Sakik et des collines adjacentes.

Dans le même temps, une source sur le terrain a déclaré que d’autres troupes de l’armée syrienne se sont également affrontées avec des militants à al-Latamineh et al-Habit à Western Khan Sheikhoun dans le sud d’Idlib, ajoutant que l’armée entendait encercler les terroristes dans le sud d’Idlib et faciliter les opérations à Idlib et Hama en lançant des opérations concurrentes sur plusieurs fronts, amenant des quartiers à séparer la région en plusieurs parties et coupant les lignes d’approvisionnement des militants.

Il a ajouté que l’armée syrienne avait également envoyé un grand nombre de forces et d’équipements militaires à Atshan, Abuda Ali et Abu Omar, dans l’est de Hama et le sud d’Idlib.

L’armée syrienne a lancé une offensive pour imposer un contrôle total sur la base stratégique des terroristes dans la ville d’Al-Hobait, dans le sud d’Idlib, samedi.

Les unités de l’armée syrienne ont lancé des attaques d’artillerie et de missiles sur les positions militaires des terroristes à al-Hobait, dans le sud d’Idlib, infligeant de lourdes pertes en blessant les militants.

Entre temps, les troupes de l’armée syrienne se sont livrées à de violents affrontements avec les terroristes dans les régions d’Um al-Khalakhil et d’Al-Zarzour, dans la banlieue sud-est d’Idlib.

Une source sur le champ de bataille a souligné les efforts de l’armée syrienne pour libérer la ville d’al-Hobait dans le sud d’Idlib, et a déclaré qu’une fois que l’armée syrienne aura pris le contrôle de cette région qui constitue la porte d’Idlib, elle sera en mesure de prendre le contrôle de la ville de Khan Sheikhoun à Idlib et la route internationale Damas-Alep.

Il a également évoqué le projet de l’armée syrienne d’assiéger les dernières zones contrôlées par des terroristes dans le nord de Hama, et a déclaré que les troupes de l’armée syrienne parviendraient à prendre le contrôle total de la région de Sahl al-Ghab, dans le nord-ouest de Hama, une fois qu’elles auraient libéré la ville d’al-Hobait.

