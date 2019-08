De violents affrontements ont tué 55 combattants en Syrie

Image d’archives représentative

Un combattant de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ancien affilié d’Al-Qaïda en Syrie, tire un fusil anti-aérien monté sur une camionnette dans la province méridionale d’Idlib, dans le sud de la Idlib (AFP).

Les dernières violences ont eu lieu alors que les forces fidèles à Damas poussaient une avance de plusieurs jours vers une bande à cheval entre les provinces de Hama et d’Idlib, a-t-il déclaré.

BEIRTU: Les affrontements entre les partisans du régime et les insurgés dans le nord-ouest de la Syrie ont tué 55 combattants samedi, alors que les forces du régime continuaient de grignoter le territoire détenu par ses opposants, a annoncé un observateur de la guerre.

Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) contrôle depuis janvier la plus grande partie de la province d’Idlib ainsi que certaines parties des provinces voisines de Hama, Alep et Lattaquié. Plusieurs autres groupes d’opposition armés opèrent également dans la région.

Les combats qui se sont déroulés samedi dans différentes zones de la région ont coûté la vie à 23 forces pro-régime et à 32 combattants de l’opposition et alliés, a déclaré l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Le régime a également lancé des dizaines de frappes aériennes contre le nord de Hama et le sud d’Idlib, a ajouté le moniteur basé en Grande-Bretagne.

Les dernières violences sont survenues alors que les forces fidèles à Damas poussaient une avance de plusieurs jours vers une bande chevauchant les provinces de Hama et d’Idlib, a-t-il déclaré.

Ils ont pour objectif de capturer Kafr Zita – l’une des plus grandes villes du nord de Hama – et le village voisin d’Al-Latamneh auprès de combattants de l’opposition, a déclaré le président de l’Observatoire, Rami Abdel Rahman.

Tous deux se trouvent à la frontière sud du bastion dirigé par l’opposition, Idlib, l’un des derniers centres d’opposition à Bachar Assad en Syrie après huit années de guerre civile.

Les forces du régime se sont fermées à Kfar Zeita et à Latamneh au cours de la semaine dernière, après avoir capturé une série de villes et de villages voisins, a déclaré l’Observatoire. Ils tentent également d’encercler la ville voisine de Khan Sheikoun afin de l’arracher à l’opposition, a déclaré Abdel Rahman.

Les dernières avancées interviennent après que le régime syrien ait annulé lundi un bref cessez-le-feu de trois jours pour la région d’Idlib, accusant ses opposants de ne pas respecter la trêve.

La région était censée être protégée d’une offensive massive du régime par un accord de zone tampon turco-russe conclu en septembre dernier. Mais il est sous le bombardement croissant de Damas et de son sponsor Moscou depuis fin avril.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ARAB NEWS

Cette vidéo montre-t-elle des avions de combat russes Su-57 furtifs en Syrie?

Vous êtes juge.

La vidéo intéressante de ce billet, prise le 21 février de l’année dernière, montre deux avions de combat russes furtifs Sukhoi Su-57 déployés dans la base aérienne de Khmemeim, en Syrie. Les avions de combat ont été rejoints par quatre Su-35, quatre Su-25 et 1 A-50U.

Tel que rapporté par Sputniknews le vice-ministre de la Défense Youri Borisov a révélé lors de la récente visite à l’usine aéronautique de Komsomolsk-sur-l’Amour que le pays signera le contrat pour la livraison du premier lot de 12 Su-57 cette année.

Il a expliqué que les deux premiers avions de ce groupe pourraient entrer en service dans les forces armées russes en 2019. Il a ajouté que 12 Su-57 avaient déjà été construits alors que l’avion était encore désigné PAK FA, dont dix continuaient à faire l’objet d’essais en vol.

Interrogé sur l’état des travaux de développement des nouveaux moteurs du Su-57, véritablement de cinquième génération, M. Borisov a déclaré qu’il était trop tôt pour le dire à ce stade. «C’est difficile à dire pour le moment, car il n’y a eu qu’un seul vol. Tout semble normal, mais comme vous pouvez l’imaginer, c’est toute une série d’essais. De nombreux vols d’essai doivent être effectués. En règle générale, de tels tests nécessitent deux à trois ans.»

Le Su-57 est le produit du programme PAK FA (littéralement «Complexe aéroporté prospectif d’aviation de ligne»). Le Su-57 est un avion de combat de cinquième génération, monomoteur et bimoteur, de cinquième génération, conçu pour la supériorité aérienne et les rôles d’attaque. Il sera le premier avion du service militaire russe à utiliser la technologie furtive.

Le colonel en chef Viktor Bondarev a déclaré l’année dernière que, grâce à ses fonctionnalités avancées (super croisières, super-manœuvrabilité, armes sophistiquées, radar à déphasage actif et système avionique révolutionnaire capable de calculer de manière autonome la situation sur le champ de bataille pour aider le pilote), les avions pourront surperformer le F-22 Raptor.

Cette histoire a été publiée pour la première fois dans The Aviation Geek Club en février 2018.

Image: Wikimedia Commons

Dario Leone

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The National Interest