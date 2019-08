Erdogan trahit Poutine, encore une fois, se jette sous les pieds des Etats-Unis d’Amérique

Image d’archives

Erdogan est-il trop heureux de livrer la technologie militaire russe à l’OTAN et aux Etats-Unis d’Amérique?

Contre toute attente, compte tenu du renforcement des relations avec la Russie et l’Iran et des relations amères avec les États-Unis d’Amérique et des relations d’inimitié avec les milices kurdes des États-Unis d’Amérique, le régime turc a conclu un accord illégal établissant une « zone de sécurité » en Syrie avec ses « ennemis » états-uniens contre le droit international et en violation flagrante de la souveraineté de la Syrie, la Turquie prétend depuis longtemps qu’elle la respecte, uniquement dans les médias. Les mêmes États-Unis d’Amérique qui ont soutenu la tentative de coup d’État militaire contre Erdogan en 2016 ont été sauvés par le russe Poutine.

Tout d’abord, regardez cette courte vidéo montrant Necmettin Erbakan, le propre mentor d’Erdogan, parlant du paria turc et d’Erdogan prouvant ce que son mentor dit:

Quoi d’autre à attendre d’une personnalité malade qui a vendu son âme au mal pour un rôle futuriste promis au nom de centaines de milliers de cadavres de musulmans au plus, de chrétiens et même de ses propres disciples? Le paria Erdogan, chef du régime turc, pratique cette activité après sa chute libre lors des dernières élections municipales et des classements de son pays et avant que son éradication finale de la vie politique de son pays n’ait duré jusqu’à la fin.

Recep Tayib Erdogan est prêt à envoyer la Turquie s’endormir non seulement avec ceux qui paient plus, mais aussi avec ceux qui voudraient bien taper sur les fesses du plus grand pays qui surplombe le Levant. Au lieu d’être le principal acteur de la région, les Turcs ont accepté d’être le pays le plus touché par les doigts, pour rien de concret.

Rien d’étonnant dans ce que certains sans principe d’honneur appelleraient pragmatisme dans les relations internationales où c’est plus comme vendre à «l’homme» actuel dans la salle. Erdogan a violé chacun des articles du fameux Adana Acrrod entre la Turquie et la Syrie, qui régit les relations entre les deux pays et a permis à la Turquie de renforcer son économie lorsque la Syrie a ouvert les portes du reste du monde à la Turquie après que les Européens l’aient fermé. Non seulement le régime d’Erdogan a violé l’accord, mais il est allé jusqu’à ouvrir la chambre de la Turquie en tant que maison de passe à tous les violeurs que le fou pourrait amener de tous les côtés de la planète pour détruire l’État syrien et causer le plus grand dommage à la vie du peuple syrien et leur source de vie.

Ce même Erdogan qui, avec son ancien copain Abdallah Gul, s’est retourné contre son propre mentor, Erbakan, et après le décès d’Erbakan et l’arrivée au pouvoir, il s’est retourné contre son copain Gul qui l’a libéré de prison et l’a nommé Premier ministre.

Erdogan a remplacé Gul par Ahmet Davotuglo pour se retourner contre lui plus tard sur le chemin de la dictature absolue. La principale menace actuelle pour destituer Erdogan du palais présidentiel somptueux est son ancien allié fort, l’ancien ministre turc de l’économie, Ali Babacan, qui a démissionné du parti islamiste AKP d’Erdogan en prévision de la formation d’un nouveau parti avant les prochaines élections présidentielles en Turquie.

Au cours de la même période, le même Erdogan a fait passer son pays d’un pays laïc à un style radicalement islamiste et islamiste des Frères musulmans, anti-islam, afin de contrôler les branches de ce culte satanique dans les pays arabes et au-delà, lors du Printemps arabe et au-delà dans le complot dirigé par l’OTAN sur le Printemps arabe visant à détruire les pays arabes dotés d’armées nationales, puis à le contrôler sous un leadership islamiste néo-ottoman.

Ne nous a-t-on pas averti que la Turquie était le piège des Etats-Unis d’Amérique pour la Russie?

Les relations avec la Russie sont assez uniques, le président russe a littéralement sauvé le cou d’Erdogan et a été payé par trahison par le toujours opportuniste. Les dirigeants russes ont manqué de patience en étant le garant de l’État syrien dans l’accord de désescalade d’Astana concernant Idlib, tandis que le régime turc au lieu de démanteler ses terroristes loyaux, en particulier ceux d’Al-Qaïda, Hurras Al-Din, Parti islamiste Turkestan, les Ouïghours et leurs affiliés terroristes, il renforçait ces groupes terroristes.

En outre, M. Poutine a ouvert des opportunités pour l’économie turque en permettant le tourisme russe en Turquie, les investissements russes dans une centrale nucléaire que la Russie finance, le gazoduc South Stream et en permettant aux entreprises de construction turques de travailler en Russie.

Acculé à Idlib, Erdogan a tiré la carte de l’Est de l’Euphrate, invoquant les Kurdes toujours stupides qui ont justifié les intrusions turques en Syrie, de Jarabulus à Afrin, de menacer d’entrer Manbij, et maintenant pour créer une zone de sécurité au nord de la Syrie à travers les frontières syriennes avec la Turquie. Les États-Unis d’Amérique ne pourraient pas être plus heureux, les rôles changeant entre lui et sa Turquie fantoche, Trump utilisera l’erreur d’Obama qui consiste à ne pas vendre de missiles Patriot à la Turquie pour justifier l’acceptation par les Etats-Unis d’Amérique de l’accord russe sur les missiles S-400 avec la Turquie. Nous passons à la prochaine étape en Syrie, le vieux complot visant à sculpter de grandes parties du pays et à l’accorder à gauche et à droite, dérobant les richesses syriennes dans l’intérêt d’Israël.

Personne ne demande pourquoi Israël, censé être la principale partie concernée par les S-400 entre les mains de la plus grande armée musulmane de l’OTAN, est très silencieux et ne critique pas cette démarche quand il s’est enragé contre le fait que la Russie vende les très vieilles générations des S-300 à la Syrie et l’Iran. Il semble que les Israéliens aient pleinement confiance en leur homme en Turquie face à leurs propres menaces existentielles.

Erdogan ne vous inquiétez pas, oncle Sam avec vous jusqu’au bout… de vous.

Erdogan ne se révèle pas seulement un traître constant et une volte-face, mais il doit également franchir de nouvelles étapes lorsqu’il reçoit le nouveau président ukrainien anti-russe « juif » et qu’il déclare devant lui le rejet de l’annexion russe de la Crimée. Il aurait pu conserver la position déjà connue de la Turquie à cet égard au sein des chaînes diplomatiques, mais indiquer à M. Poutine où il se positionne davantage: mordant la seule main qui lui a sauvé le cou – je sais que je l’ai répété, et renversant tous les accords qu’il engagé son pays à jouer le rôle promis dans un projet pervers déjà échoué.

Nous attendons toujours la position officielle des autorités russes et iraniennes sur cette nouvelle initiative du régime turc, ces deux pays étant partis aux accords Astana avec la Turquie.

La Syrie, pour sa part, a publié une déclaration officielle ferme du ministère des Affaires étrangères condamnant cette dernière violation flagrante du droit international et de la souveraineté des territoires syriens, qualifiant de « forces d’occupation la présence à la fois des forces de Trump et des forces d’Erdogan » en Syrie en tant que «forces d’occupation» avec toutes les conséquences militaires, juridiques et politiques liées à l’étiquetage d’une force en tant que force d’occupation.

La déclaration syrienne a également appelé les Kurdes séparatistes à rentrer dans leur pays après que les Etats-Unis d’Amérique et la Turquie aient dévoilé leurs mauvaises intentions à l’égard de la Syrie, et averti qu’il s’agissait de la seule et dernière chance pour les Kurdes.

