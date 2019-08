Le régime syrien gagne du terrain suite à la poussée meurtrière d’Idlib

Image d’archives

Les combats constituent une violation d’un accord jamais conclu entre la Russie et la Turquie

Des hommes syriens de la ville de Khan Sheikhun, dans le sud de la province d’Idlib (nord-ouest), prennent le thé dans une maison détruite le 3 août 2019. AFP

Les forces du régime syrien ont saisi dimanche une ville aux abords d’Idlib, a annoncé le Monitor, lors de leur première avancée dans la province depuis l’escalade de l’enclave à dominance militante il y a plus de trois mois.

La région du nord-ouest de la Syrie, qui abrite environ trois millions de civils, est soumise à des bombardements presque quotidiens par la Syrie et la Russie depuis la fin avril.

Les derniers combats, qui ont coûté la vie à plus de 100 combattants au cours du week-end, se sont déroulés dans une région chevauchant les provinces d’Idlib et de Hama, a déclaré un observateur de guerre, et ont fait des dizaines de victimes des deux côtés.

« Les forces du régime ont saisi la ville d’Al Habeet, dans la campagne du sud d’Idlib, à l’aube », a déclaré Rami Abdel Rahman, responsable de l’observatoire syrien des droits de l’homme.

La région d’Idlib échappe au contrôle du gouvernement du président Bashar Al Assad depuis 2015 et constitue le dernier bastion majeur de l’opposition à son régime et à ses alliés.

Le groupe de surveillance a également annoncé la mort de deux civils, dont un enfant, lors de frappes aériennes du régime et de la Russie le dimanche dans le sud de la province d’Idlib.

La capture d’Al Habeet, l’un des nombreux objectifs stratégiques de l’avancée des forces pro-régime, est intervenue après une nouvelle nuit de combats meurtriers, a déclaré l’Observatoire.

Selon l’observateur britannique, 70 combattants ont été tués samedi, dont 32 membres de forces pro-gouvernementales.

Les 38 restants appartenaient aux rangs opposés de Hayat Tahrir Al Sham, le groupe militant dirigé par des membres de l’ancienne franchise d’Al-Qaïda pour la Syrie et des combattants rebelles alliés.

Rami Abdel Rahman a déclaré qu’au moins 38 autres combattants, dont 14 du gouvernement, ont été tués dimanche lors des combats.

Il a décrit Al Habeet comme « la première ville du sud d’Idlib à être prise par le régime depuis le début de l’escalade » en avril.

La ville est considérée comme un tremplin vers Khan Sheikhun, l’une des principales villes d’Idlib et la cible de certaines des frappes aériennes les plus meurtrières du conflit, qui sévit depuis huit ans.

Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées au cours des dernières semaines et des organisations humanitaires ont averti qu’un assaut total contre Idlib pourrait transformer l’actuelle urgence humanitaire en une catastrophe d’une ampleur sans précédent.

Les combats sont une violation d’un accord conclu par les deux principaux courtiers étrangers de la bataille – la Russie et la Turquie – mais qui n’a jamais été appliqué.

La Russie est le principal soutien de Damas tandis que la Turquie domine certaines forces rebelles le long de sa frontière.

Les termes de l’accord n’étaient jamais réalistes, mais l’accord signé en septembre 2018 dans la station balnéaire russe de Sotchi a permis d’éviter une offensive à part entière.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The National

La caméra de SANA accompagne des soldats dans le village d’Abou R’aidi, dans la campagne de Hama, après l’avoir libérée du terrorisme.

La caméra de SANA entre dans la ville d’Al-Arbain après l’avoir libérée du terrorisme