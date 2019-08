MOSCOU – En Russie, le public d’un spectacle aérien pourrait voir le système de missiles hypersoniques Kinzhal en action.

Le système de missiles hypersoniques Kinzhal a été présenté aujourd’hui 10 août lors d’un concert organisé dans la région de Riazan dans le cadre des Jeux militaires internationaux.

Les images ont été publiées par la chaîne de télévision russe Zvezda. Au cours de la manifestation, deux avions Mig-31K équipés de ces missiles ont protégé l’aviation contre les bombardiers ennemis conventionnels. Dans le polygone ont été installés environ 60 cibles de 12 types différents.

Missile Hypersonique

Le missile hypersonique Kinzhal est capable de toucher des cibles à une distance trois fois plus grande que son homologue terrestre, le missile tactique opérationnel Iskander. Le Kinzhal, installé sur des chasseurs MiG-31K, a une portée de 1 500 kilomètres.

Ce missile avancé, ainsi que d’autres systèmes d’armes, a été présenté par le président russe Vladimir Poutine en 2018 dans un discours devant le Parlement.

De retour en mai dans la ville russe d’Akhtoubinsk, le président Vladimir Poutine s’est vu présenter un chasseur MiG-31 équipé d’un missile hypersonique Kinzhal.

À l’aérodrome du Centre d’essais de l’État de Chkalov, le président a visité une exposition d’aéronefs modernes. On lui a montré un chasseur intercepteur MiG-31, équipé d’un missile hypersonique Kinzhal, ainsi qu’un chasseur multifonctions Su-57 de cinquième génération et plus le nouveau chasseur MiG-35.

En outre, Poutine a vu des modèles de drones avancés. Le président a également examiné le matériel aéronautique fourni au ministère russe de la Défense: chasseurs Su-35 et Su-30SM, chasseur intercepteur MiG-31BM modernisé et chasseur embarqué MiG-29K de la marine russe.

Lors de la visite de l’exposition, de nombreux hommes politiques russes, dont le vice-Premier ministre Yuri Borisov, le ministre de la Défense Serguei Shoigu et le chef d’état-major Valery Gerasimov, se sont joints à Poutine.

Tout cela fait partie des efforts importants que déploie la Russie pour faire en sorte que son armée reste entièrement modernisée et professionnelle. C’est de cette manière que la Russie peut continuer à résister à la pression militaire des Etats-Unis d’Amérique.

